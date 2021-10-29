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Haber Giriş: 29 Ekim 2021 - 10:12 | 

Ünlülerden 29 Ekim mesajları

Ünlü isimler, Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü için sosyal medya hesaplarında birbirinden anlamlı mesajlar yayınladılar...

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İşte sahne, sinema ve sanat dünyasından 29 Ekim paylaşımları!

2BAŞAK SAYAN

BAŞAK SAYAN

Bugün en güzel bayram!

3TARKAN

TARKAN

4MERT FIRAT

MERT FIRAT

Dünyayı değiştiren daha doğrusu değiştirecek dünya görüşü olan Atam, 98. yılımızda yılmadan, usanmadan izindeyiz. İlkelerin yolumuz, inkılapların ilhamımız, mücadelen şevkimizdir.

5TÜRKAN ŞORAY

TÜRKAN ŞORAY

Ata’mı seviyorum.Bize özgürlüğü ve bağımsızlığı kazandıran, kadınlara seçme seçilme hakkını veren, Cumhuriyet’imizle gurur duyuyorum.Nice yıllara Türkiye Cumhuriyeti

6ARAS BULUT İYNEMLİ

ARAS BULUT İYNEMLİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

7AHMET KURAL

AHMET KURAL

Yaşasın Cumhuriyet

8KEMAL DOĞULU

KEMAL DOĞULU

Türkiye Cumhuriyeti İlelebet Payidar Kalacaktır!

9MURAT BOZ

MURAT BOZ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun.

10DERYA ŞENSOY

DERYA ŞENSOY

Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun! Atam izindeyiz

11NİLGÜN BELGÜN

NİLGÜN BELGÜN

Cumhuriyet Bayramımızın 98. yılı kutlu olsun. Daima Atamızın izindeyiz.

12SERKAY TÜTÜNCÜ

SERKAY TÜTÜNCÜ

Zihnimin bir köşesindesin hep.Ufak bir resmine denk gelsem, durup bakıyorum uzun uzun.Tarihin bize taşıyamadığı kaç anın var kim bilir.Ne oldu acaba diyorum şu fotoğraftan sonra, ne hissetti, ne yaşadı akşamına.Ama en çok sorduğum soru “Şimdi olsa ne yapardı?” oluyor.Sanki yazdıklarında yeterince anlatmamışsın gibi.23 diyorum Atam.2023Her şeyin çok güzel olacağı günlere.Yorulmak, sıkılmak, gitmek yok!Senin gibi.Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun

13HATİCE

HATİCE

Türkiye Cumhuriyeti 98 Yaşında!

14TUĞÇE TAYFUR

TUĞÇE TAYFUR

Cumhuriyetimizin 98. Yılında, İstiklâl mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi şükran, saygı ve rahmetle anıyorum..Cumhuriyet Bayramımız Kutlu olsun

15MERVE OFLAZ

MERVE OFLAZ

Her zaman ♥️ burdasın

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