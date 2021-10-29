Ünlülerden 29 Ekim mesajları

Ünlü isimler, Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü için sosyal medya hesaplarında birbirinden anlamlı mesajlar yayınladılar...
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1
İşte sahne, sinema ve sanat dünyasından 29 Ekim paylaşımları!
2
BAŞAK SAYAN
Bugün en güzel bayram!
3
TARKAN
4
MERT FIRAT
Dünyayı değiştiren daha doğrusu değiştirecek dünya görüşü olan Atam, 98. yılımızda yılmadan, usanmadan izindeyiz. İlkelerin yolumuz, inkılapların ilhamımız, mücadelen şevkimizdir.
5
TÜRKAN ŞORAY
Ata’mı seviyorum.Bize özgürlüğü ve bağımsızlığı kazandıran, kadınlara seçme seçilme hakkını veren, Cumhuriyet’imizle gurur duyuyorum.Nice yıllara Türkiye Cumhuriyeti
6
ARAS BULUT İYNEMLİ
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.
7
AHMET KURAL
Yaşasın Cumhuriyet
8
KEMAL DOĞULU
Türkiye Cumhuriyeti İlelebet Payidar Kalacaktır!
9
MURAT BOZ
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun.
10
DERYA ŞENSOY
Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun! Atam izindeyiz
11
NİLGÜN BELGÜN
Cumhuriyet Bayramımızın 98. yılı kutlu olsun. Daima Atamızın izindeyiz.
12
SERKAY TÜTÜNCÜ
Zihnimin bir köşesindesin hep.Ufak bir resmine denk gelsem, durup bakıyorum uzun uzun.Tarihin bize taşıyamadığı kaç anın var kim bilir.Ne oldu acaba diyorum şu fotoğraftan sonra, ne hissetti, ne yaşadı akşamına.Ama en çok sorduğum soru “Şimdi olsa ne yapardı?” oluyor.Sanki yazdıklarında yeterince anlatmamışsın gibi.23 diyorum Atam.2023Her şeyin çok güzel olacağı günlere.Yorulmak, sıkılmak, gitmek yok!Senin gibi.Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun
13
HATİCE
Türkiye Cumhuriyeti 98 Yaşında!
14
TUĞÇE TAYFUR
Cumhuriyetimizin 98. Yılında, İstiklâl mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi şükran, saygı ve rahmetle anıyorum..Cumhuriyet Bayramımız Kutlu olsun