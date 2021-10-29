Ünlülerden 29 Ekim mesajları

SERKAY TÜTÜNCÜ Zihnimin bir köşesindesin hep.Ufak bir resmine denk gelsem, durup bakıyorum uzun uzun.Tarihin bize taşıyamadığı kaç anın var kim bilir.Ne oldu acaba diyorum şu fotoğraftan sonra, ne hissetti, ne yaşadı akşamına.Ama en çok sorduğum soru “Şimdi olsa ne yapardı?” oluyor.Sanki yazdıklarında yeterince anlatmamışsın gibi.23 diyorum Atam.2023Her şeyin çok güzel olacağı günlere.Yorulmak, sıkılmak, gitmek yok!Senin gibi.Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun