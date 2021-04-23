Ünlülerden 23 Nisan fotoğrafları

Kaç yaşındayım burada, bilmiyorum. Belki 8, belki 9... Kim bilir belki de 23 Nisan gününden hatıra bu fotoğraf. O heyecanı düşününce gülümseme kaplıyor suratımı. Bugünün koşullarında belki bu coşkuyu yaşayamayacak evlatlarımız. Gelin o bayramı evlerimizde yaşatalım.
2
Sonsuz mutluluk (Türkan Şoray)
Her 23 Nisan sabahı, Atatürk coşkusuyla kutlardık bayramımızı. Hâlâ çocukluğumdaki heyecanı hissederim. Atamızın çocuklara armağan ettiği bu bayramda, sonsuz mutluluk kaplıyor içimi. Çocukların gülmediği bir dünyada bütün kahkahalar zalimdir. Çocukların neşe saçtığı nice 23 Nisan’lara..
3
Yarınlar onlara emanet (Ajda Pekkan)
Bu fotoğrafın tarihini tam hatırlamıyorum. Çanakkale’de babamın donanma gemisindeki 23 Nisan kutlamalarına katılmıştık. Her yıl ailece büyük bir coşkuyla kutlardık, heyecanla o günü beklerdim. Bu kare de 23 Nisan’dan, o güzel günlerden biriydi. Çocuklarımız en önemli varlıklarımız. Yarınlar onlara emanet... 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlu olsun...
4
Hep aynı coşkuyla (Erol Evgin)
23 Nisan’ları coşkuyla kutladığımız yıllardan bir anı... Bizler Cumhuriyet çocukları olarak, 23 Nisan’ları ömrümüz oldukça aynı çocuksu coşkuyla kutlayacağız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız kutlu olsun!
5
Bandoda en öndeydim (Hande Yener)
5 buçuk yaşındaydım ilkokula başladığımda. Hemen büyük bir istekle bandoya yazılmıştım. Öğretmenlerim destekledi ve bando sırasında beni en öne aldılar. 23 Nisan için günlerce prova yapıyor, sokaklarda bando takımıyla yürüyüşler düzenliyorduk.
6
Asker gibiydim (Cem Davran)
Yıl 1973. Okulumuz Dr. Tevfik Sağlam İlkokulu... Bu yüzden hep doktor ve hemşireler en önde yürürlerdi. Yer Mithatpaşa Stadyumu ve en öndeyim, doktordan çok asker gibi yürüyorum.
7
Folklor yaptım (Serenay Sarıkaya)
Bu fotoğrafta 8 ya da 9 yaşlarındayım. Okulun folklor kulübündeydim. Ve tüm özel günlerde mutlaka bir görevim olurdu. Ya dans ederdim ya da sunuculuk yapardım. Benim için çok özel günlerdi...