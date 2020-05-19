Ünlülerden 19 Mayıs mesajları

İşte Türkiye'nin ünlü isimlerinin 19 Mayıs paylaşımları...
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NURGÜL YEŞİLÇAY
Evde bayrakları bulamadım!Dağınığız biraz bu aralar! Ben de kendim yapıyım dedim! Çok da güzel oldu!Hiç bir milli bayram bayrağımızı asmadan geçmemeli bence!
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GÜLSE BİRSEL
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun
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ZAFER ALGÖZ
Gençler ve Genç kalanlar...Bayramımız kutlu olsun... Mustafa Kemal Paşamıza ve dava arkadaşlarına saygı ve minnetle...
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ACUN ILICALI
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum.
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DEMET AKALIN
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CELİL NALÇAKAN
Bayramımız Kutlu Olsun!
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TÜRKAN ŞORAY
'19 Mayıs' günü Kurtuluş Harekatının başlangıcı olan 19 Mayıs 1919’dan itibaren, ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, gençlere bayram olarak armağanıdır. Ulu önderimiz; ümidini ,umudunu , hayallerini ve Türkiye Cumhuriyetini gençlere emanet etmiştir.Geleceğimiz olan gençlerimiz, bu emanete sonsuza kadar, sahip çıkacaklardır.“19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı”mız hepimize kutlu olsun.
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GÜLBEN ERGEN
Binlerce yürek, hep birlikte kutlayacağımız nice gurur dolu, coşkulu bayramlara
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IŞIN KARACA
Gençliğini yaşayamamış bir neslin bize kanıyla, canıyla bıraktığı mirası, sahip olduğumuz her şeyin temelinin atıldığı bu anlamlı günü bir bayram havasında kutlamamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarına saygı ve rahmetle anıyoruz...
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ESER YENENLER
Yolun yolumuz,ışığın ışığımız ..Gazi Mustafa Kemal Ataturk’ün izinde nice bayramlara..19 Mayıs Atatürk’ü Anma,Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.
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LEVENT ÖZDİLEK
O gemideyiz...
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SEREN FOSFOROĞLU
Hiç görmediğim birine duyduğum büyük aşk, minnettarlık... Ruhum hala genç; emanetine her zaman sahip çıkacağız ve seni hep böyle güzel anacağız Atam
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PASCAL NOUMA
Saygıyla...
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ARMAĞAN ÇAĞLAYAN
Kutlu olsun...
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GÖZDE ÇIĞACI
19 Mayıs
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HAKAN ALTUN
“Biz her şeyi gençliğe bırakacağız. Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir.”Mustafa Kemal Atatürk19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun
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CAN YILMAZ
Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı ve Cumhuriyetimiz ile taçlandırdığı kurtuluş mücadelemizin 101’inci yılında, tüm silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyorum. Bayramınız kutlu olsun gençler. Cumhuriyetimizi muhafaza ve müdafaa etmeyi unutmayın...
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ARZU YANARDAĞ
19 Mayıs vesilesiyle; başta Ulu Önder Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu güzel vatan için canını veren tüm şehitlerimizi de saygıyla anıyorum. Ne mutlu Türküm diyene!