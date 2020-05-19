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Haber Giriş: 19 Mayıs 2020 - 08:16,

Ünlülerden 19 Mayıs mesajları

Ünlü isimler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı sosyal medya paylaşımları ile kutladılar...

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İşte Türkiye'nin ünlü isimlerinin 19 Mayıs paylaşımları...

2NURGÜL YEŞİLÇAY
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NURGÜL YEŞİLÇAY

Evde bayrakları bulamadım!Dağınığız biraz bu aralar! Ben de kendim yapıyım dedim! Çok da güzel oldu!Hiç bir milli bayram bayrağımızı asmadan geçmemeli bence!

3GÜLSE BİRSEL
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GÜLSE BİRSEL

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun

4ZAFER ALGÖZ
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ZAFER ALGÖZ

Gençler ve Genç kalanlar...Bayramımız kutlu olsun... Mustafa Kemal Paşamıza ve dava arkadaşlarına saygı ve minnetle...

5ACUN ILICALI
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ACUN ILICALI

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum.

6DEMET AKALIN
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DEMET AKALIN

7CELİL NALÇAKAN
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CELİL NALÇAKAN

Bayramımız Kutlu Olsun!

8TÜRKAN ŞORAY
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TÜRKAN ŞORAY

'19 Mayıs' günü Kurtuluş Harekatının başlangıcı olan 19 Mayıs 1919’dan itibaren, ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, gençlere bayram olarak armağanıdır. Ulu önderimiz; ümidini ,umudunu , hayallerini ve Türkiye Cumhuriyetini gençlere emanet etmiştir.Geleceğimiz olan gençlerimiz, bu emanete sonsuza kadar, sahip çıkacaklardır.“19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı”mız hepimize kutlu olsun.

9GÜLBEN ERGEN
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GÜLBEN ERGEN

Binlerce yürek, hep birlikte kutlayacağımız nice gurur dolu, coşkulu bayramlara

10IŞIN KARACA
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IŞIN KARACA

Gençliğini yaşayamamış bir neslin bize kanıyla, canıyla bıraktığı mirası, sahip olduğumuz her şeyin temelinin atıldığı bu anlamlı günü bir bayram havasında kutlamamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarına saygı ve rahmetle anıyoruz...

11ESER YENENLER
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ESER YENENLER

Yolun yolumuz,ışığın ışığımız ..Gazi Mustafa Kemal Ataturk’ün izinde nice bayramlara..19 Mayıs Atatürk’ü Anma,Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.

12LEVENT ÖZDİLEK
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LEVENT ÖZDİLEK

O gemideyiz...

13SEREN FOSFOROĞLU
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SEREN FOSFOROĞLU

Hiç görmediğim birine duyduğum büyük aşk, minnettarlık... Ruhum hala genç; emanetine her zaman sahip çıkacağız ve seni hep böyle güzel anacağız Atam

14PASCAL NOUMA
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PASCAL NOUMA

Saygıyla...

15ARMAĞAN ÇAĞLAYAN
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ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

Kutlu olsun...

16GÖZDE ÇIĞACI
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GÖZDE ÇIĞACI

19 Mayıs

17HAKAN ALTUN
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HAKAN ALTUN

“Biz her şeyi gençliğe bırakacağız. Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir.”Mustafa Kemal Atatürk19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun

18CAN YILMAZ
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CAN YILMAZ

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı ve Cumhuriyetimiz ile taçlandırdığı kurtuluş mücadelemizin 101’inci yılında, tüm silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyorum. Bayramınız kutlu olsun gençler. Cumhuriyetimizi muhafaza ve müdafaa etmeyi unutmayın...

19ARZU YANARDAĞ
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ARZU YANARDAĞ

19 Mayıs vesilesiyle; başta Ulu Önder Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu güzel vatan için canını veren tüm şehitlerimizi de saygıyla anıyorum. Ne mutlu Türküm diyene!

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