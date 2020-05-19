Ünlülerden 19 Mayıs mesajları

TÜRKAN ŞORAY '19 Mayıs' günü Kurtuluş Harekatının başlangıcı olan 19 Mayıs 1919’dan itibaren, ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, gençlere bayram olarak armağanıdır. Ulu önderimiz; ümidini ,umudunu , hayallerini ve Türkiye Cumhuriyetini gençlere emanet etmiştir.Geleceğimiz olan gençlerimiz, bu emanete sonsuza kadar, sahip çıkacaklardır.“19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı”mız hepimize kutlu olsun.