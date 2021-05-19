Ünlülerden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajları

19 Mayıs Atatürk’ü anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun
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ARA BULUT İYNEMLİ
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun
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PINAR ALTUĞ
İyi ki doğdun Sevgilim. Bizim için çifte bayram.
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CÜNEYT ARKIN
"Biz her şeyi gençliğe bırakacağız... Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir.”
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CEM YILMAZ
"19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Ey Güzel Gençlik Ey."
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GÜLSE BİRSEL
"Objektife bakan bu genç adam ileride hem bir milletin kaderini hem dünyayı değiştirecekti... Onun için, elbette “Bütün ümidimiz gençliktedir”. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."
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İBRAHİM BÜYÜKAK
Atamızı sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz
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OZAN ÇOLAKOĞLU
19 Mayıs Atatürk’ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun
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CAN YILMAZ
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum. Mekanları Cennet olsun.
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OKTAY KAYNARCA
"Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek genç kalacaktır. Bayramımız kutlu olsun.."
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YAVUZ SEÇKİN
Senin yolunda, senin ışığında... Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına sonsuz saygı ve minnetle...