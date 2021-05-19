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Haber Giriş: 19 Mayıs 2021 - 13:29 | 

Ünlülerden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajları

Ünlü isimler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı sosyal medya paylaşımları ile kutladılar...

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1MURAT BOZ

MURAT BOZ

19 Mayıs Atatürk’ü anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun

2ARA BULUT İYNEMLİ

ARA BULUT İYNEMLİ

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun

3PINAR ALTUĞ

PINAR ALTUĞ

İyi ki doğdun Sevgilim. Bizim için çifte bayram.

4CÜNEYT ARKIN

CÜNEYT ARKIN

"Biz her şeyi gençliğe bırakacağız... Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir.”

5CEM YILMAZ

CEM YILMAZ

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Ey Güzel Gençlik Ey."

6 GÜLSE BİRSEL

GÜLSE BİRSEL

"Objektife bakan bu genç adam ileride hem bir milletin kaderini hem dünyayı değiştirecekti... Onun için, elbette “Bütün ümidimiz gençliktedir”. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."

7İBRAHİM BÜYÜKAK

İBRAHİM BÜYÜKAK

Atamızı sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz

8OZAN ÇOLAKOĞLU

OZAN ÇOLAKOĞLU

19 Mayıs Atatürk’ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun

9CAN YILMAZ

CAN YILMAZ

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum. Mekanları Cennet olsun.

10OKTAY KAYNARCA

OKTAY KAYNARCA

"Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek genç kalacaktır. Bayramımız kutlu olsun.."

11YAVUZ SEÇKİN

YAVUZ SEÇKİN

Senin yolunda, senin ışığında... Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına sonsuz saygı ve minnetle...

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