Ünlülerden 14 Şubat mesajları... 'Hep böyle sarıp sarmala beni... '

DEMET ŞENER Hep böyle sarıp sarmala beni... Huzurum, mutluluğum, heyecanım, eğlencem, hayat arkadaşım, sonsuz aşkım... Seni çok seviyorum.... Sevgililer günümüz kutlu olsun! Sevgilisi olsun olmasın, içinde sevgi barındıran herkesin Sevgililer Günü kutlu olsun