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Haber Giriş: 14 Şubat 2020 - 10:17, /

Ünlülerden 14 Şubat mesajları... 'Hep böyle sarıp sarmala beni... '

Ünlü isimler 14 Şubat Sevgililer Günü'nü sosyal medya hesaplarında paylaştıkları fotoğraflarla kutladı...

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İşte Demet Şener'den Derya Baykal'a, Alp Kırşan'dan Larissa Gacamer'e ünlülerin paylaşımları...

2ALP KIRŞAN

ALP KIRŞAN

Sevgililer günümüz kutlu olsun aşkım, ömrümüzün sonuna kadar hep ilk gün gibi sevgili gibi heyecanla el ele tutuşmak heyecanlandırsın bizi seni seviyorum...

3BÜLENT POLAT

BÜLENT POLAT

Sevdiceklerim

4LARİSSA GACAMER

LARİSSA GACAMER

Sevgililer günümüz kutlu olsun

5RAGIP SAVAŞ

RAGIP SAVAŞ

İyikim...

6YÜKSEL AK

YÜKSEL AK

Sevgilim...

7DEMET AKALIN

DEMET AKALIN

3 Kasım 2011... Elimi tuttu bir daha hiç bırakmadı! Sevgilim sevgi günümüz kızımızla kutlu olsun...

8DERYA ŞENSOY

DERYA ŞENSOY

Bize her gün Valentine’s

9SADETTİN SARAN

SADETTİN SARAN

Sevgililer Günü'nde ve her gün, önceliği sizi karşılıksız sevenlere ve size karşılıksız güvenenlere verin... Sevgililer Gününüz kutlu olsun...

10DEMET ŞENER

DEMET ŞENER

Hep böyle sarıp sarmala beni... Huzurum, mutluluğum, heyecanım, eğlencem, hayat arkadaşım, sonsuz aşkım... Seni çok seviyorum.... Sevgililer günümüz kutlu olsun! Sevgilisi olsun olmasın, içinde sevgi barındıran herkesin Sevgililer Günü kutlu olsun

11ZUHAL TOPAL

ZUHAL TOPAL

Aşk her zaman,her yerde,her koşulda elele vermek,eğlenmeyi bilmek,mutluluğu paylaşmak,zorluklara birlikte göğüs germek,hayatın getirdiği tüm iyi veya kötü tüm sürprizlere eyvallah diyerek kucak açmaktır.Sevgililer günümüz kutlu olsun...

12BURÇİN ORHON

BURÇİN ORHON

Nostaljik bir fotoğraf ile tüm sevenlerin bugününü, yarınını ve tüm beraber geçen günlerini kutluyorum.

13PINAR ALTUĞ

PINAR ALTUĞ

Sevgililer Günümüz kutlu olsun

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