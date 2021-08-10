Birce Akalay, mimar sevgilisi Erdem Hamza’yla Bodrum'da
Yazın bitmesine sayılı günler kala, ünlü isimler tatile son sürat devam ediyor... İşte tatil beldelerinden objektiflere yansıyanlar!
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1
Keyifler yerinde
Birce Akalay, mimar sevgilisi Erdem Hamza’yla Bodrum tatiline devam ediyor. Ünlü oyuncu önceki gün sevgilisiyle Ortakent’teki Dalga Beach’te görüntülendi.Birce Akalay ve Erdem Hamza akşam saatlerinde birlikte denize girdi. Oldukça keyifli olan çift denizde birbirleriyle şakalaştı. Ünlü oyuncu mimar sevgilisinin taklitlerine kahkahalarla gülerken objektife takıldı. (Umut ÜNVER)
2
Yaz imajı
Şükrü Özyıldız önceki gün Çeşme Aya Yorgi Yuzu Beach’te görüntülendi. Üç numaraya vurduğu yeni saç stiliyle dikkat çeken ünlü oyuncu kız kardeşinin Barbie adlı köpeğiyle yakından ilgilendi. Köpekle plajda oyunlar oynayan Özyıldız daha sonra denize girerek serinledi. (Deniz BOY)
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Çöp topladılar
Türkbükü sakinleri, orman yangınlarına sebebiyet veren cam materyaller ve plastik atıkları toplamak için bir araya geldi. Aralarında ünlü oyuncu Bekir Aksoy’un da olduğu 200 kişilik ekip, koyları dolaşarak çöp topladı. Aksoy, “Burada örnek bir davranış var, hepimiz el ele vererek sevgi saygı çerçevesini oluşturduk” dedi. (Umut ÜNVER)
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Mİkonos pozu
Eda Taşpınar, Mikonos tatilinde Fransız fenomen arkadaşı Beverley Blanquart’la birlikte çekilen karesini Instagram sayfasında paylaştı. İkilinin üstsüz güneşlenirken kitap okudukları kare, Taşpınar’ın takipçilerinden binlerce beğeni aldı.
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Sulu şaka
Ezel, Karadayı, Çarpışma, İçerde ve Babil gibi sevilen dizilerin yönetmenliğini yapan Uluç Bayraktar, eşi Alara Hamamcıoğlu ve arkadaşları ile önceki gün Çeşme’de bir beach’te objektife yansıdı. Denize giren Bayraktar, bir anda eşi ve arkadaşlarının kendisine su atmasıyla ne yapacağını şaşırdı. Birbirine suyla şakalar yapan grup, ardından yüzdü. (Deniz BOY)
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Ben kısa değilim kızlar çok uzun
Alaçatı’da tatil yapan Yasmin Erbil, milli voleybolcular Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş’le verdiği pozu Instagram hesabında paylaştı. Aradaki boy farkıyla ilgili gelen yorumlara ise Erbil, “Arkadaşlar ben kısa değilim kızlar çok uzun ve güzeller” yanıtını verdi. Berru