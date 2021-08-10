MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriBirce Akalay, mimar sevgilisi Erdem Hamza’yla Bodrum'da
GeriMagazin Birce Akalay, mimar sevgilisi Erdem Hamza’yla Bodrum'da
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 10 Ağustos 2021 - 07:52 | 

Birce Akalay, mimar sevgilisi Erdem Hamza’yla Bodrum'da

Yazın bitmesine sayılı günler kala, ünlü isimler tatile son sürat devam ediyor... İşte tatil beldelerinden objektiflere yansıyanlar!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1Keyifler yerinde

Keyifler yerinde

Birce Akalay, mimar sevgilisi Erdem Hamza’yla Bodrum tatiline devam ediyor. Ünlü oyuncu önceki gün sevgilisiyle Ortakent’teki Dalga Beach’te görüntülendi.Birce Akalay ve Erdem Hamza akşam saatlerinde birlikte denize girdi. Oldukça keyifli olan çift denizde birbirleriyle şakalaştı. Ünlü oyuncu mimar sevgilisinin taklitlerine kahkahalarla gülerken objektife takıldı. (Umut ÜNVER)

2Yaz imajı

Yaz imajı

Şükrü Özyıldız önceki gün Çeşme Aya Yorgi Yuzu Beach’te görüntülendi. Üç numaraya vurduğu yeni saç stiliyle dikkat çeken ünlü oyuncu kız kardeşinin Barbie adlı köpeğiyle yakından ilgilendi. Köpekle plajda oyunlar oynayan Özyıldız daha sonra denize girerek serinledi. (Deniz BOY)

3Çöp topladılar

Çöp topladılar

Türkbükü sakinleri, orman yangınlarına sebebiyet veren cam materyaller ve plastik atıkları toplamak için bir araya geldi. Aralarında ünlü oyuncu Bekir Aksoy’un da olduğu 200 kişilik ekip, koyları dolaşarak çöp topladı. Aksoy, “Burada örnek bir davranış var, hepimiz el ele vererek sevgi saygı çerçevesini oluşturduk” dedi. (Umut ÜNVER)

4Mİkonos pozu

Mİkonos pozu

Eda Taşpınar, Mikonos tatilinde Fransız fenomen arkadaşı Beverley Blanquart’la birlikte çekilen karesini Instagram sayfasında paylaştı. İkilinin üstsüz güneşlenirken kitap okudukları kare, Taşpınar’ın takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

5Sulu şaka

Sulu şaka

Ezel, Karadayı, Çarpışma, İçerde ve Babil gibi sevilen dizilerin yönetmenliğini yapan Uluç Bayraktar, eşi Alara Hamamcıoğlu ve arkadaşları ile önceki gün Çeşme’de bir beach’te objektife yansıdı. Denize giren Bayraktar, bir anda eşi ve arkadaşlarının kendisine su atmasıyla ne yapacağını şaşırdı. Birbirine suyla şakalar yapan grup, ardından yüzdü. (Deniz BOY)

6Ben kısa değilim kızlar çok uzun

Ben kısa değilim kızlar çok uzun

Alaçatı’da tatil yapan Yasmin Erbil, milli voleybolcular Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş’le verdiği pozu Instagram hesabında paylaştı. Aradaki boy farkıyla ilgili gelen yorumlara ise Erbil, “Arkadaşlar ben kısa değilim kızlar çok uzun ve güzeller” yanıtını verdi. Berru

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi