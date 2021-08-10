Birce Akalay, mimar sevgilisi Erdem Hamza’yla Bodrum'da

Sulu şaka Ezel, Karadayı, Çarpışma, İçerde ve Babil gibi sevilen dizilerin yönetmenliğini yapan Uluç Bayraktar, eşi Alara Hamamcıoğlu ve arkadaşları ile önceki gün Çeşme’de bir beach’te objektife yansıdı. Denize giren Bayraktar, bir anda eşi ve arkadaşlarının kendisine su atmasıyla ne yapacağını şaşırdı. Birbirine suyla şakalar yapan grup, ardından yüzdü. (Deniz BOY)