Ünlüler tatilde

Yaz geldi, sezon açıldı... Ünlü isimler soluğu tatil beldelerinde aldı! İşte objektife yansıyanlar...
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1
Bodrum tatili
Alina Boz ve Mithatcan Özer, tatil sezonunu Bodrum’da açtı. Sevgililer önceki gün Yalıkavak’taki Xuma Beach’teydi. Plaja aralarında Gizem Karaca, Erkan Avcı, Asena Tuğal, Halit Özgür Sarı ve Ece Özdikici’nin de bulunduğu arkadaş grubuyla gelen çift, birlikte yüzerken objektife yansıdı. (Umut ÜNVER)
2
Gün batımı romantizmi
Geçen ay sevgilisi Afra Saraçoğlu’nun yoğun çalışma temposundan yakınarak “Birbirimizi zor görüyoruz” diyen Mert Yazıcıoğlu, güzel oyuncuyla birlikte Bodrum’da tatil sezonunu açtı. İşlere mola verip soluğu Mert Yazıcıoğlu’nun amcasının Turgutreis’teki yazlığında alan genç çift, önceki gün havuz başında görüntülendi. Akşamüstü havuza giren ikili, birlikte gün batımını izledi. (Ali KESER)
3
Monte Carlo sahilinde
Ebru Şallı önceki gün Monte Carlo tatilinde çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü modelin tasarım mayosu ise takipçileri tarafından beğenildi.
4
Eşinin tur rehberi
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, önceki gün motosikletle Yalıkavak turundaydı. Özçivit, seyir halindeyken eşine bulundukları bölgeyi tanıttı. Koyları dolaşan çift, keyifli bir gün geçirdi. (Umut ÜNVER)
5
Mayokini pozu
Ebu Destan, yaz tatilinden fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor. Önceki gün pembe mayokini ile poz veren Destan’a çok sayıda yorum yağdı. Bir mayo markasının yeni modelini tanıtan modele, arkadaşlarından ve takipçilerinden bol bol alev emojisi geldi.
6
Modellik yaptı
Bir süre önce kendi mayo tasarımlarını markalaştıran Berna Arıcı, kendi modelliğini kendisi yapıyor. Tasarımlarıyla poz verdiği kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Arıcı, takipçilerinden çok sayıda beğeni alıyor. Bronz teniyle dikkat çeken Arıcı, kendi bronzlaştırıcı ürünlerini de piyasaya sürmüştü.