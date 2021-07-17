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Haber Giriş: 17 Temmuz 2021 - 08:26 | 

Ünlüler tatilde

Yaz geldi, sezon açıldı... Ünlü isimler soluğu tatil beldelerinde aldı! İşte objektife yansıyanlar...

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1Bodrum tatili

Bodrum tatili

Alina Boz ve Mithatcan Özer, tatil sezonunu Bodrum’da açtı. Sevgililer önceki gün Yalıkavak’taki Xuma Beach’teydi. Plaja aralarında Gizem Karaca, Erkan Avcı, Asena Tuğal, Halit Özgür Sarı ve Ece Özdikici’nin de bulunduğu arkadaş grubuyla gelen çift, birlikte yüzerken objektife yansıdı. (Umut ÜNVER)

2 Gün batımı romantizmi

Gün batımı romantizmi

Geçen ay sevgilisi Afra Saraçoğlu’nun yoğun çalışma temposundan yakınarak “Birbirimizi zor görüyoruz” diyen Mert Yazıcıoğlu, güzel oyuncuyla birlikte Bodrum’da tatil sezonunu açtı. İşlere mola verip soluğu Mert Yazıcıoğlu’nun amcasının Turgutreis’teki yazlığında alan genç çift, önceki gün havuz başında görüntülendi. Akşamüstü havuza giren ikili, birlikte gün batımını izledi. (Ali KESER)

3Monte Carlo sahilinde

Monte Carlo sahilinde

Ebru Şallı önceki gün Monte Carlo tatilinde çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü modelin tasarım mayosu ise takipçileri tarafından beğenildi.

4Eşinin tur rehberi

Eşinin tur rehberi

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, önceki gün motosikletle Yalıkavak turundaydı. Özçivit, seyir halindeyken eşine bulundukları bölgeyi tanıttı. Koyları dolaşan çift, keyifli bir gün geçirdi. (Umut ÜNVER)

5Mayokini pozu

Mayokini pozu

Ebu Destan, yaz tatilinden fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor. Önceki gün pembe mayokini ile poz veren Destan’a çok sayıda yorum yağdı. Bir mayo markasının yeni modelini tanıtan modele, arkadaşlarından ve takipçilerinden bol bol alev emojisi geldi.

6Modellik yaptı

Modellik yaptı

Bir süre önce kendi mayo tasarımlarını markalaştıran Berna Arıcı, kendi modelliğini kendisi yapıyor. Tasarımlarıyla poz verdiği kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Arıcı, takipçilerinden çok sayıda beğeni alıyor. Bronz teniyle dikkat çeken Arıcı, kendi bronzlaştırıcı ürünlerini de piyasaya sürmüştü.

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