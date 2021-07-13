Demet Akalın ailesi ile tatile çıktı

Tatilde kilo aldı Haziran sonunda Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile evlenen Ece Erken’in balayı tatili devam ediyor. Eşi ve oğluyla Bodrum’da olan ünlü sunucu, önceki gün tatilinden bir fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Tatilde kilo aldığından yakınan Ece Erken, o karenin altına “1.5 ayda 3 kilo” diye not düştü. Fotoğrafa spor hocasını da etkileyen sunucu, hedefinin 50 kiloya düşmek olduğunu belirtti