MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriDemet Akalın ailesi ile tatile çıktı
GeriMagazin Demet Akalın ailesi ile tatile çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 13 Temmuz 2021 - 07:48 | 

Demet Akalın ailesi ile tatile çıktı

Yaz geldi, sezon açıldı. Ünlüler rotayı tatil beldelerine çevirdi... İşte objektife yansıyanlar!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1Anneye güneş banyosu

Anneye güneş banyosu

Çeşme’de tatil yapan Demet Akalın ve Okan Kurt, önceki gün Boheme Beach’teydi.Okan Kurt gün boyu kızıyla denizin keyfini çıkarırken, Demet Akalın güneşlenmeyi tercih etti. Bir ara duşa girerek serinleyen Akalın, ardından şezlonguna dönerek güneşlenmeye devam etti. (Deniz BOY)

2Gümüşlük turu

Gümüşlük turu

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, Bodrum tatillerine devam ediyor.İki ünlü oyuncu önceki gün Gümüşlük’ten tekneyle denize açıldı. 2 saatlik turun ardından tekneden inerken görüntülenen çift, daha sonra el ele Gümüşlük sokaklarını dolaştı. (Umut ÜNVER)

3Deniz sonrası

Deniz sonrası

Kanal D’nin sevilen dizisi “Camdaki Kız”da sergilediği performansla son dönemde adından söz ettiren Selma Ergeç, deniz keyfi sonrası görüntülendi. Oyuncu, düzgün fiziğiyle dikkat çekti.

4Çivileme

Çivileme

Hazal Türesan da etkinliğe katılarak tatil sezonunu Bodrum’da açtı. Oyuncu önceki gün arkadaşlarıyla iskeleden denize atlarken objektife yansıdı.

5Tatile devam

Tatile devam

Dilan Çiçek Deniz, bir süredir aşk yaşadığı İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile tatiline devam ediyor. Çift, önceki gün konakladıkları otelin balkonunda görüntülendi. İkili daha sonra restoranda arkadaşlarıyla bir araya geldi.

6Keyfi yerinde

Keyfi yerinde

Ayşe Boyner, bir derginin özel daveti için geldiği Bodrum’da tatil yapmaya devam ediyor. Boyner önceki gün MGallery The Bodrum Hotel Yalıkavak’ta görüntülendi. Arkadaşlarıyla denize girip sohbet eden Boyner’in keyifli halleri dikkat çekti.

7Tatilde kilo aldı

Tatilde kilo aldı

Haziran sonunda Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile evlenen Ece Erken’in balayı tatili devam ediyor. Eşi ve oğluyla Bodrum’da olan ünlü sunucu, önceki gün tatilinden bir fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Tatilde kilo aldığından yakınan Ece Erken, o karenin altına “1.5 ayda 3 kilo” diye not düştü. Fotoğrafa spor hocasını da etkileyen sunucu, hedefinin 50 kiloya düşmek olduğunu belirtti

8Mutluluğun tanımını yaptı

Mutluluğun tanımını yaptı

Ceyda Düvenci, yazın tadını eşi Bülent Şakrak, çocukları Melisa ve Ali’yle birlikte Bodrum’da çıkarıyor. Önceki gün ailesiyle çektirdiği fotoğrafı Instagram’da paylaşan Düvenci, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: “Çünkü böyle iyiyiz, ışıldarız, âşığız, huzurluyuz, mutluyuz, tamamız. Bin şükür.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi