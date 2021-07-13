Demet Akalın ailesi ile tatile çıktı

Yaz geldi, sezon açıldı. Ünlüler rotayı tatil beldelerine çevirdi... İşte objektife yansıyanlar!
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1
Anneye güneş banyosu
Çeşme’de tatil yapan Demet Akalın ve Okan Kurt, önceki gün Boheme Beach’teydi.Okan Kurt gün boyu kızıyla denizin keyfini çıkarırken, Demet Akalın güneşlenmeyi tercih etti. Bir ara duşa girerek serinleyen Akalın, ardından şezlonguna dönerek güneşlenmeye devam etti. (Deniz BOY)
2
Gümüşlük turu
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, Bodrum tatillerine devam ediyor.İki ünlü oyuncu önceki gün Gümüşlük’ten tekneyle denize açıldı. 2 saatlik turun ardından tekneden inerken görüntülenen çift, daha sonra el ele Gümüşlük sokaklarını dolaştı. (Umut ÜNVER)
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Deniz sonrası
Kanal D’nin sevilen dizisi “Camdaki Kız”da sergilediği performansla son dönemde adından söz ettiren Selma Ergeç, deniz keyfi sonrası görüntülendi. Oyuncu, düzgün fiziğiyle dikkat çekti.
4
Çivileme
Hazal Türesan da etkinliğe katılarak tatil sezonunu Bodrum’da açtı. Oyuncu önceki gün arkadaşlarıyla iskeleden denize atlarken objektife yansıdı.
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Tatile devam
Dilan Çiçek Deniz, bir süredir aşk yaşadığı İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile tatiline devam ediyor. Çift, önceki gün konakladıkları otelin balkonunda görüntülendi. İkili daha sonra restoranda arkadaşlarıyla bir araya geldi.
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Keyfi yerinde
Ayşe Boyner, bir derginin özel daveti için geldiği Bodrum’da tatil yapmaya devam ediyor. Boyner önceki gün MGallery The Bodrum Hotel Yalıkavak’ta görüntülendi. Arkadaşlarıyla denize girip sohbet eden Boyner’in keyifli halleri dikkat çekti.
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Tatilde kilo aldı
Haziran sonunda Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile evlenen Ece Erken’in balayı tatili devam ediyor. Eşi ve oğluyla Bodrum’da olan ünlü sunucu, önceki gün tatilinden bir fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Tatilde kilo aldığından yakınan Ece Erken, o karenin altına “1.5 ayda 3 kilo” diye not düştü. Fotoğrafa spor hocasını da etkileyen sunucu, hedefinin 50 kiloya düşmek olduğunu belirtti
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Mutluluğun tanımını yaptı
Ceyda Düvenci, yazın tadını eşi Bülent Şakrak, çocukları Melisa ve Ali’yle birlikte Bodrum’da çıkarıyor. Önceki gün ailesiyle çektirdiği fotoğrafı Instagram’da paylaşan Düvenci, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: “Çünkü böyle iyiyiz, ışıldarız, âşığız, huzurluyuz, mutluyuz, tamamız. Bin şükür.”