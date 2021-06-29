46 yaş pozu!

Günbatımına âşık oldu Güzel oyuncu Alina Boz, dizisinin sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde aldı. Tatilinden ilk kez bir kare paylaşan Boz, hem güzelliği hem de çektiği fotoğrafla hayranlarını büyüledi. Günbatımını çeken sevilen oyuncu, pozun altına “Hiç bugüne kadar, bu kadar güzel bir günbatımı ile karşılaşmadım” diye yazdı.