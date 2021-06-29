46 yaş pozu!

Yaz geldi, tatil sezonu açıldı... Ünlüler rotayı tatil beldelerine çevirdi. İşte objektife yansıyanlar...
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1
Güneşin mutlulukla ilgisi var
Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, Kıbrıs tatilinden bikinili bir pozunu takipçileriyle paylaştı. “Güneşin mutlulukla kesinlikle bir ilgisi var. Nerede olduğumu tahmin edebilirsiniz” diye yazan Sali, çizgili bikinisiyle büyük beğeni topladı. Fit fiziğiyle dikkat çeken 46 yaşındaki şarkıcının fotoğraflarına kısa sürede çok sayıda yorum yağdı.
2
İzmir pozu
Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan, fotoğrafçı Muhsin Akgün’e poz verdi. İzmir’de yapılan çekimde Turan, sarı bir bikini giymeyi tercih etti. Genç oyuncunun, sosyal medyada yer alan kareleri binlerce beğeni aldı.
3
Limon tutkusu
Ekranların sevilen oyuncusu Aslı Tandoğan, limonlu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Limon sarısını çok seven Tandoğan, bu kez de bir sepet dolusu limonla poz verdi. Oyuncu, takipçilerine “Limon severim demiştim! Ya siz?” diye sormayı ihmal etmedi.
4
Tatil başladı
Genç şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses, tatil sezonunu açtı. Sevgilisi Levent Dörter ve köpeğiyle Dikili Bademli’ye giden Tatlıses, sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı. Köpeğiyle teknede selfie yapan genç sanatçıya çok sayıda yorum gelirken, sevgilisi Levent Dörter fotoğrafın altına “Asıl sana vuhuuuu” yazdı.
5
Doğayla iç içe tatil
Oyuncu çift Aslı Orcan ve Yetkin Dikinciler’in tatili başladı… Kızları Lal ile birlikte Bördübet’e giden çift, doğayla iç içe bir tatil geçiriyor. Sosyal medya hesabından tatil karelerini paylaşan Aslı Orcan, takipçilerinden bol bol beğeni alırken, kızı Lal’in sevimli hallerine yorum ve kalp yağıyor.
6
Günbatımına âşık oldu
Güzel oyuncu Alina Boz, dizisinin sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde aldı. Tatilinden ilk kez bir kare paylaşan Boz, hem güzelliği hem de çektiği fotoğrafla hayranlarını büyüledi. Günbatımını çeken sevilen oyuncu, pozun altına “Hiç bugüne kadar, bu kadar güzel bir günbatımı ile karşılaşmadım” diye yazdı.