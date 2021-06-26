Kusursuz Tuvana!

Yaz geldi, ünlü isimler rotayı tatil beldelerine çevirdi... İşte objektife yansıyanlar!
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1
Deniz öncesi
Ünlü oyuncu Tuvana Türkay, Fethiye tatilinden anları sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Türkay önceki gün denize girmeden önce mavi bikinisiyle çekilmiş pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Güzel oyuncu, fit haliyle hayranlarından tam not aldı.
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Markası için model oldu
Helin Avşar, “helinavsar.com.tr” internet sitesinin yeni sezon koleksiyonu için objektif karşısına geçti. İnternet üzerinden kadın giyim ürünleri satan Avşar, modellik için iki hafta kampa girdiğini söyledi: “Formumu korumak için sağlıklı beslendim ve her gün 10 bin adım attım. Koleksiyonum için profesyonel manken gibi hazırlık süreci yaşadım.”
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Sıcak hava zorladı
Büşra Develi, bir derginin kapak çekimi için Bodrum’daydı. Önceki gün çekimlerin gerçekleştiği Rixos Premium Bodrum’da görüntülenen ünlü oyuncunun, fit vücudu dikkat çekti.
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5 farklı kostüm giyen Develi, 39 derece sıcağın altında çalışırken zor anlar yaşadı. (Umut ÜNVER)
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Sörf tutkusu
Çağlar Ertuğrul, Çeşme-Alaçatı tatiline devam ediyor. Geçen yıl Urla’da kitesurf yapmaya başlayan ünlü oyuncu, bu tutkusundan vazgeçmedi. Ertuğrul önceki gün Alaçatı Port’ta sörf yaparken objektife takıldı. (Deniz BOY)