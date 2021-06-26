Kusursuz Tuvana!

Markası için model oldu Helin Avşar, “helinavsar.com.tr” internet sitesinin yeni sezon koleksiyonu için objektif karşısına geçti. İnternet üzerinden kadın giyim ürünleri satan Avşar, modellik için iki hafta kampa girdiğini söyledi: “Formumu korumak için sağlıklı beslendim ve her gün 10 bin adım attım. Koleksiyonum için profesyonel manken gibi hazırlık süreci yaşadım.”