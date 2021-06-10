Teknede romantizm

Sezon açıldı, ünlüler rotayı tatil beldelerine çevirdi... İşte objektife yansıyanlar!
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Oyuncu arkadaşlar teknede buluştu
İlişkilerine ikinci bir şans tanıyan Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal çifti, aralarında Hazal Şenel-Bertan Asllani ve Ayşen Batıgün-Abdullah Bulut çiftlerinin de olduğu arkadaş grubuyla tekne tatiline çıktı.
2
Ekibin teknesi önceki gün Marmaris Selimiye’deki bir koyda bulunan oyuncu çift Timur Acar ve Eda Özerkan’ın teknesine yanaştı.Burak Serdar Şanal, uzun süre balık tutmaya çalışsa da pek başarılı olamadı. Oyuncu, ardından Hazal Şenel ve sevgilisinin fotoğraflarını çekti.
3
Burak Serdar Şanal ve Özgü Kaya, akşam saatlerinde teknede çalan müzik eşliğinde dans etti.
4
Eda Özerkan ise kızı Eliz ve diğer arkadaşlarının çocuklarıyla ilgilendi, bir süre sonra da yorgun düşüp gölgede uyuyakaldı. Timur Acar da o sırada kızını denize soktu.
5
Yılların eskitemediği güzellik
Cansu Dere, başrolünde oynadığı “Sadakatsiz” dizisinin sezon finalinin ardından tatile çıktı.Ünlü oyuncu, renkli bikinisiyle çektirdiği fotoğrafı güneş emoji’siyle Instagram sayfasında paylaştı. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken 40 yaşındaki Dere’nin fotoğrafına kısa süre içinde 250 bini aşkın beğeni geldi. Takipçileri fotoğrafın altına “Çok güzelsin”, “Yılların eskitemediği güzellik” şeklinde yorumlar yazdı.
6
Keyfi yerinde
Futbolcu Oğuzhan Özyakup’la ilişkisi sona eren Melisa Aslı Pamuk, tatil sezonunu arkadaşlarıyla açtı.Bodrum’a giden ünlü oyuncu, önceki gün Highlight Otel’in içindeki Miya Beach’teydi. Hayli keyifli görünen Pamuk, birlikte denize girdiği arkadaşlarıyla suda şakalaştı. (Umut ÜNVER)
7
Gün boyu kitap keyfi
Yazın gelişiyle birlikte Dilan Çiçek Deniz de tatil sezonunu açtı. Kız arkadaşlarıyla beraber Bozburun’a giden ünlü oyuncu, önceki gün plajda görüntülendi. Deniz, locasında John Berger’in “Görünüre Dair Küçük Bir Teoriye Doğru Adımlar” kitabını okurken objektife yansıdı.
8
Dilan Çiçek Deniz, John Berger’in “Görünüre Dair Küçük Bir Teoriye Doğru Adımlar” kitabını okurken görüntülendi.
9
Oğullarıyla şakalaştı
Seçkin Piriler, Kaan Tangöze ile evliliğinden olan oğulları Hakan ve Volkan’la önceki gün Bardakçı Koyu’ndaki Azka Hotel’de görüntülendi. Piriler, gün boyu çocuklarıyla deniz içerisinde şakalaştı.
10
Volkan ve Hakan’ın iskeleden denize atladığı sırada model de bikinisini değiştirip şezlongda güneşlenmeyi tercih etti.
11
Çocuklar evde
Doğa Rutkay, yaz sezonunu Alaçatı’da açtı. Rutkay önceki gün Ayayorgi Koyu’ndaki bir sahilde arkadaşlarıyla görüntülendi. Çocuklarını evde bırakan ünlü oyuncu, güneş ve denizin keyfini çıkardı. Rutkay’ın bir ara yerinden kalkarak iskelede görüntülü konuşması yapması objektiflere yansıdı. (Deniz BOY)
12
Eğlenceli pozlar
Hazal Filiz Küçükköse önceki gün Ayayorgi Koyu’ndaki Yuzu Beach’te görüntülendi. Küçükköse, sahilde kız arkadaşlarıyla eğlendi. 4 arkadaş denize girerken sosyal medya sayfalarında yayınlamak için en iyi pozu vermeye çalıştı. (Deniz BOY)
13
Arkadaşlar, iskeleden el ele tutuşarak atlayarak fotoğraf çekilmeyi tercih seçti. Ünlü oyuncu ve arkadaşları şezlonglarına dönerek çektikleri fotoğraflara bakarak güldü.
14
Hararetli konuşma
Avatar Atakan, önceki gün eşi Serap Korkmaz’la Ayayorgi Koyu’ndaki bir sahilde görüntülendi. (Deniz BOY)
15
Avatar Atakan, tüm gün boyu güneşlenirken eşi de denizin keyfini çıkardı. Avatar Atakan’ın bir ara telefonda hararetli bir konuşma yapması dikkatlerden kaçmadı.