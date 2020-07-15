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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 15 Temmuz 2020 - 09:08,

Ünlüler tatilde!

Kim nereye tatile gitti, sosyal medyada hangi pozu paylaştı, şehirde kalanlar nerede görüntülendi... Kısa bir magazin turuna ne dersiniz?

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1Önce fotoğraf, sonra deniz
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Önce fotoğraf, sonra deniz!

İzmirli oyuncu Büşra Pekin, tatil sezonunu Çeşme’de açtı.Oyuncu önceki gün The Beach of Momo’daydı. Önce Instagram hesabı için kumsalda fotoğraf çektiren oyuncu, daha sonra arkadaşlarıyla beraber denize girdi. (Deniz BOY)

2Aile portremiz
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Aile portremiz

Müge Boz, eşi Caner Erdeniz ve kızı Vina ile çekilmiş fotoğrafını “Geleneksel aile portremiz” notuyla paylaştı. Boz’un yakın arkadaşları ise “Allah sizi nazarlarda korusun” yorumunu yaptı.

3Tatil Çeşme’de
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Tatil Çeşme’de

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, sevgilisi Can Koçkan’la Çeşme tatiline çıktı. Oyuncu, mutlu anlarının pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

4Rüzgar zorladı
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Rüzgar zorladı

Hepsi grubunun eski üyesi Cemre Kemer, arkadaşlarıyla birlikte çıktığı tekne tatiline devam ediyor. Kemer, sosyal medya hesabından kürek sörfü yaptığı anların videosunu paylaştı.

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Rüzgar nedeniyle zorlanan şarkıcı, “Rüzgar biraz zorluyor. Sörfü yapmaya yapmaya unutmuşum” dedi.

6Yorgunluğu attı
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Yorgunluğu attı

Şarkıcı Banu Karaca önceki gün Bodrum Bardakçı Koy’undaki Azka Otel’in plajında görüntülendi.

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Plajda güneşlenip kitap okuyan Karaca, yakın zamanda çıkardığı yeni single’ı “Heveslenme”nin yorgunluğunu attığını söyledi. ( Ali KESER)

8Sevgilisinin dizinde
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Sevgilisinin dizinde

Hande Ataizi ve oyuncu sevgilisi Dinç Aydoğdu İstanbul’daki bir otelde şehir içi tatili yaptı. Ataizi, sevgilisinin dizine uzandığı bir karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafa oyuncunun takipçileri “Çok yakışıyorsunuz” yorumları yaptı.

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