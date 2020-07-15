Magazin Haber Giriş: 15 Temmuz 2020 - 09:08 , 15 Temmuz 2020 - 09:08

Ünlüler tatilde!

Kim nereye tatile gitti, sosyal medyada hangi pozu paylaştı, şehirde kalanlar nerede görüntülendi... Kısa bir magazin turuna ne dersiniz?