Ünlüler tatilde!

Kim nereye tatile gitti, sosyal medyada hangi pozu paylaştı, şehirde kalanlar nerede görüntülendi... Kısa bir magazin turuna ne dersiniz?
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1
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Önce fotoğraf, sonra deniz!
İzmirli oyuncu Büşra Pekin, tatil sezonunu Çeşme’de açtı.Oyuncu önceki gün The Beach of Momo’daydı. Önce Instagram hesabı için kumsalda fotoğraf çektiren oyuncu, daha sonra arkadaşlarıyla beraber denize girdi. (Deniz BOY)
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Aile portremiz
Müge Boz, eşi Caner Erdeniz ve kızı Vina ile çekilmiş fotoğrafını “Geleneksel aile portremiz” notuyla paylaştı. Boz’un yakın arkadaşları ise “Allah sizi nazarlarda korusun” yorumunu yaptı.
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Tatil Çeşme’de
Oyuncu Aslı Bekiroğlu, sevgilisi Can Koçkan’la Çeşme tatiline çıktı. Oyuncu, mutlu anlarının pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Rüzgar zorladı
Hepsi grubunun eski üyesi Cemre Kemer, arkadaşlarıyla birlikte çıktığı tekne tatiline devam ediyor. Kemer, sosyal medya hesabından kürek sörfü yaptığı anların videosunu paylaştı.
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Rüzgar nedeniyle zorlanan şarkıcı, “Rüzgar biraz zorluyor. Sörfü yapmaya yapmaya unutmuşum” dedi.
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Yorgunluğu attı
Şarkıcı Banu Karaca önceki gün Bodrum Bardakçı Koy’undaki Azka Otel’in plajında görüntülendi.
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Plajda güneşlenip kitap okuyan Karaca, yakın zamanda çıkardığı yeni single’ı “Heveslenme”nin yorgunluğunu attığını söyledi. ( Ali KESER)
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Sevgilisinin dizinde
Hande Ataizi ve oyuncu sevgilisi Dinç Aydoğdu İstanbul’daki bir otelde şehir içi tatili yaptı. Ataizi, sevgilisinin dizine uzandığı bir karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafa oyuncunun takipçileri “Çok yakışıyorsunuz” yorumları yaptı.