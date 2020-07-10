Ünlüler tatilde!

Sezonu açan ünlü isimler rotayı tatil beldelerine çevirdi... İşte objektife yansıyanlar!
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Burcu Esmersoy'un tekne keyfi
Allan Hakko ile ilişkisi kısa süre önce sona eren Burcu Esmersoy, moral tatiline çıktı.
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Bodrum’a giden Burcu Esmersoy, geçen perşembe Gümbet’teki Caresse Otel’in teknesiyle denize açıldı. Ünlü sunucu, yanaştıkları başka bir tekneden yanına gelen arkadaşıyla uzun süre sohbet edip güneşlendi. (Ali KESER)
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Hayaller gerçekler
Saadet Işıl Aksoy, 4 aylık kızı Marisa Gülcan’la çektirdiği bu kareyi Instagram’da paylaştı. Oyuncu, fotoğrafın altına şöyle yazdı: “Bu yaz hayaller Marmaris, gerçekler Los Angeles.”
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Bikinili pozlar
Aslı Enver, Ayvalık tatilini bitirdi. İstanbul’a dönen ünlü oyuncu önceki gün tatilde çekilen bikinili pozlarını Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı.
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Enver’in bu kareleri kısa sürede binlerce beğeni aldı.
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Tek başına
Esin Moralıoğlu, Çeşme’de tatil yapıyor. Eski model önceki gün Dalyan The Beach Of Momo’da görüntülendi.
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Görenlerin tanımakta güçlük çektiği Moralıoğlu, tek başına denize girip güneşlendi.(Deniz BOY)
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Hamur açtı
Oyuncu Gökçe Bahadır, evinin bahçesinde hamur açtığı anların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Oyuncu bir fotoğrafına “Yedik mi hamurları? Az az çok az yaparken doydum ben” notunu yazdı.
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Tatil başladı
Asuman Dabak, Çeşme sezonunu açtı. Oyuncu önceki gün Before Sunset Beach’te görüntülendi. Dabak gün boyu arkadaşlarıyla birlikte locasında zaman geçirdi. ( Deniz BOY)
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Asuman Dabak, cep telefonuyla kendisini görüntüleyen muhabirlerin fotoğraflarını çekti.