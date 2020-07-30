Ünlüler tatilde (30 Temmuz 2020)

Kim nereye tatile gitti, sosyal medyada hangi pozu paylaştı, şehirde kalanlar nerede görüntülendi... Kısa bir magazin turuna ne dersiniz?
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1
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Rötarlı balayı
'Kuruluş Osman'ın 'Selcan Hatun'u Didem Balçın, Avukat Can Aydın ile şubatta nişanlanmış, karantina günlerinin ortasında, 8 Mayıs'ta nikah masasına oturmuştu. Ama balayına çıkamamışlardı. Rötarlı tatil başladı. Çift, Fethiye'yi seçti. Butik otel Kabak Dome'da kalıyorlar.
2
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Büyülü yaz
Irmak Ünal, Bodrum tatilinden kareleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu önceki gün teknede çekilen bikinili bir karesini “Bu yaz bile büyülü” notuyla beğeniye sundu.
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'Oğlum...'
İbrahim Çelikkol 2017'de Mihre Mutlu ile nikah masasına oturmuştu. Geçen aralıkta da oğulları Ali doğmuştu. Ailesi ile Ege kıyılarında tatil yapan oyuncu babalığın keyfini çıkarıyor. Daha önce oğlunun yüzünü saklayan Ibrahim Çelikkol dün ilk kez sosyal medyada bebeğini gösterdi.
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Bodrum mavisi
Burcu Esmersoy, Bodrum tatiline devam ediyor. Ünlü sunucu önceki gün sahilde çekilen mavi bikinili karesini Instagram hesabından paylaştı. Esmersoy’un “Bu anlarda saklı” notunu düştüğü bu karesi takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni aldı.
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Deniz keyfi
Necati Ateş, Çeşme’deki The Beach of Momo’da görüntülendi. Arkadaşlarıyla deniz keyfi yapan eski futbolcu ardından duş alıp locasına gitti. (Deniz BOY)
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Annesinin boyunu geçti
Mine Kalpakçıoğlu, 2004'te boşandığı Sezai Taşkent'ten olan oğlu Kaan ile Bodrum'da tatilde. Yurtdışında eğitim alan Kaan artık 17 yaşında, annesinin boyunu geçti. Mine Kalpakçıoğlu oğlu ile poz verip "Bu yakışıklı çocuğu plajda buldum" dedi.
7
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Ibiza'da tatil
2010 Belçika Güzeli, şarkıcı-oyuncu Ayşe Akın koronavirüs başlayınca haliyle evine kapanmış, bir kere bile dışarı adım atmamıştı. Ayşe Akın sezonu açtı. Tercihi ne Çeşme, ne Bodrum oldu. Ispanya'nın dünyaca ünlü adası Ibiza'ya uçtu.
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Yatak pozu
Yeni aşkı Burak Dayı ile Çeşme’de tatil yapan Merve Boluğur, Instagram paylaşımlarına devam ediyor. Oyuncu, hesabına son olarak bu yatak pozunu ekledi. Fotoğrafın altına da “Bırak dağınık kalsın” diye yazdı.
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Bozburun Style
Ailesi ile Bozburun'da yaşayan Tanem Sivar, bu kareyi 'Bozburun Style' notu ile paylaştı.
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'Seni çok özledim'
Gülben Ergen, tatil fotoğrafını "Sana bakarken,gözüm objektifteymiş gibi yapmayı ve seni çok özledim" notu ile paylaştı ve Nihat Odabaşı'nı etiketledi...