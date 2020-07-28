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Haber Giriş: 28 Temmuz 2020 - 08:29,

Ünlüler tatilde (28 Temmuz 2020)

Kim nereye tatile gitti, sosyal medyada hangi pozu paylaştı, şehirde kalanlar nerede görüntülendi... Kısa bir magazin turuna ne dersiniz?

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1İlk fotoğraf İzmir’den
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İlk fotoğraf İzmir’den

Kariyerinin ilk Harbiye Açıkhava konserini vermeye hazırlanan Simge Sağın, 5 Ağustos’taki büyük gece öncesinde enerji depolamak için yeni sevgilisi aranjör Aytaç Özgümüş’le tatile çıktı.

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Otel tatili yerine kamp yapmayı tercih eden sevgililer, Sağın’ın karavanıyla İzmir-Gümüldür’e gitti. Simge neden karavanla tatili tercih ettiğini şöyle açıkladı: “Ekonomik ve hijyenik olmasının ötesinde çok da eğlenceli.”

3Yerli Eda
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'Yerli' Eda

Eda Taşpınar sosyal medya hesabında iddialı pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Çeşme’de tatil yapan Taşpınar önceki gün seksi bikinisiyle verdiği pozu İngilizce “yerli” notuyla Instagram hesabına yükledi. Bu kare kısa sürede binlerce beğeni aldı.

4Yeni şarkı geliyor
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Yeni şarkı geliyor

Tuğba Yurt, hem “Sığnak” albümünün 4’ncü klip çalışmalarına hem de “Geliyo Geliyo” adlı yeni şarkısının hazırlıklarına başladı. Yeni şarkının düzenlemesi için Celil Yavuz ile çalışan Yurt, birçok DJ’e de şarkısına farklı bir yorum yapmasını istedi. Şarkıcı, bu hızlı tempo öncesi ise 15 gün Fethiye Göcek’te tekne tatili yaptı.

5Tatilde miyiz
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Tatilde miyiz?

Ziynet Sali, yeni şarkısı “Kalbim Tatilde”nin klip çekimlerinden pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü şarkıcı, mayolu bir karesinin altına ise “Tatilde miyiz?” notunu düştü.

6Latin etkisi
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Latin etkisi

Oyuncu Ayşe Akın, tatil adresi olarak İbiza’yı tercih attı. Oyuncu, deniz öncesi leopar desenli mayosuyla bir selfie’sini sosyal medya hesabından paylaştı. Akın’ın fotoğrafının altına takipçileri “Latin etkisi” yorumları yaptı.

7Fit Yağmur
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Fit Yağmur

Usta oyuncular Türkan Şoray ve Cihan Ünal’ın kızı Yağmur Ünal, sosyal medya hesabından yazlık karelerini paylaştı.

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Fit görüntüsüyle dikkat çeken Ünal’a pozlarında köpeği de eşlik etti. O karelere Ünal’ın takipçilerinden “Harika” yorumları geldi.

9Tüm gün müzik dinledi
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Tüm gün müzik dinledi

Oyuncu Ragıp Savaş, eşi Fadime Savaş ve kızı Nil’le birlikte Bodrum Gündoğan’daki Mare Beach’te görüntülendi.

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Ailesiyle keyifli bir gün geçiren Savaş, gün boyu kulaklığıyla müzik dinledi. Oyuncunun eşinin ise plajda makyaj yapması dikkatlerden kaçmadı. (Ali KESER)

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