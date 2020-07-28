Ünlüler tatilde (28 Temmuz 2020)

Yeni şarkı geliyor Tuğba Yurt, hem “Sığnak” albümünün 4’ncü klip çalışmalarına hem de “Geliyo Geliyo” adlı yeni şarkısının hazırlıklarına başladı. Yeni şarkının düzenlemesi için Celil Yavuz ile çalışan Yurt, birçok DJ’e de şarkısına farklı bir yorum yapmasını istedi. Şarkıcı, bu hızlı tempo öncesi ise 15 gün Fethiye Göcek’te tekne tatili yaptı.