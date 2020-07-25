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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 25 Temmuz 2020 - 10:06,

Uraz Kaygılaroğlu aşka geldi!

Kim nereye tatile gitti, sosyal medyada hangi pozu paylaştı, şehirde kalanlar nerede görüntülendi... Kısa bir magazin turuna ne dersiniz?

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1Öpmeye doyamadı
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Öpmeye doyamadı

Geçen yıl Melis İşiten’le evliliğini bitiren Uraz Kaygılaroğlu yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü oyuncu önceki gün kız arkadaşıyla Yalıkavak’ta objektife takıldı.

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Kızı Ada’nın annesi Melis İşiten’den boşandıktan sonra Aslı Enver’le adı aşk dedikodularına karışan Uraz Kaygılaroğlu yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi.

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Ünlü oyuncu, kız arkadaşıyla önceki gün Yalıçiftlik’teki Ma’KARA Beach’teydi.

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Denizden çıkan sevgilisini şezlongta bekleyen Kaygılaroğlu meraklı bakışlara aldırmadan onu defalarca öptü. (Ali KESER)

5Memleketinde tatil yapıyor
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Memleketinde tatil yapıyor

Hazar Ergüçlü, memleketi Kıbrıs’ta tatil yapıyor. Ünlü oyuncu önceki gün Karpaz Sahili’nde çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Fotoğraflar onlarca beğeni aldı.

6İnadına mutlu olacağız
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İnadına mutlu olacağız

Nurgül Yeşilçay, tatil yaptığı yattan kadınlara seslendi. Ünlü oyuncu sosyal medyasına koyduğu bu karenin altına şunları yazdı: “Erkeğin her durumda mağdur, kadının her yaptığının suç olduğu bu zamanda öyle suçlu gibi yaşamayacağız. Güleceğiz, dans edeceğiz, bağıra bağıra şarkı söyleyeceğiz, inadına mutlu olacağız. Kadın gibi kadın olacağız yani.”

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