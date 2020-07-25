Uraz Kaygılaroğlu aşka geldi!

İnadına mutlu olacağız Nurgül Yeşilçay, tatil yaptığı yattan kadınlara seslendi. Ünlü oyuncu sosyal medyasına koyduğu bu karenin altına şunları yazdı: “Erkeğin her durumda mağdur, kadının her yaptığının suç olduğu bu zamanda öyle suçlu gibi yaşamayacağız. Güleceğiz, dans edeceğiz, bağıra bağıra şarkı söyleyeceğiz, inadına mutlu olacağız. Kadın gibi kadın olacağız yani.”