Zeliş tatilde!

Kim nereye tatile gitti, sosyal medyada hangi pozu paylaştı, şehirde kalanlar nerede görüntülendi... Kısa bir magazin turuna ne dersiniz?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
YÜSRA GEYİK
Bizim köy vardı ya uzaklarda ben gittim Bir soru vardı ya cevapsız akıllarda ben bildim Dünya çizgi çizgi değilmiş öyle değilmiş ben gördüm Ermiş deme değilim gezgin deme değilim ben özgürüm sadece özgürüm Benim hem yollarım hem sözlerim hem de konuşan gözlerim var HürümÖzel olduğumdan değil çekip gittiğimden değil dedim ya ben özgürüm Ben özgürüm Bir zamanlar “Özgür Kız” vardı. Bütün Anadolu'yu dolaşıp “sevdiğini” aradı. Sevdiği erkekte onu. Tarkan sayesinde kavuştular :) Sevmek, özgürlüktür.
2
Abone Ol
BUSE TERİM
“Ben mesela, uçarım mesela, yerlere göklere sığamıyorum”
3
Abone Ol
FERMAN AKGÜL
Kavuşma :)
4
Abone Ol
BÜLENT ŞAKRAK
Ali’yi sevenin derdi mi olur
5
Abone Ol
BİRCE AKALAY
Şerefe
6
Abone Ol
EZGİ AVCI
Bodrum
7
Abone Ol
ZEYNEP TANDOĞAN
Ne demek jet ski ile İstanbul’a gelmen uzun sürer?