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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 23 Temmuz 2020 - 12:29,

Zeliş tatilde!

Kim nereye tatile gitti, sosyal medyada hangi pozu paylaştı, şehirde kalanlar nerede görüntülendi... Kısa bir magazin turuna ne dersiniz?

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1YÜSRA GEYİK
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YÜSRA GEYİK

Bizim köy vardı ya uzaklarda ben gittim
Bir soru vardı ya cevapsız akıllarda ben bildim
Dünya çizgi çizgi değilmiş öyle değilmiş ben gördüm
Ermiş deme değilim gezgin deme değilim ben özgürüm sadece özgürüm
Benim hem yollarım hem sözlerim hem de konuşan gözlerim var
HürümÖzel olduğumdan değil çekip gittiğimden değil dedim ya ben özgürüm
Ben özgürüm
Bir zamanlar “Özgür Kız” vardı.
Bütün Anadolu'yu dolaşıp “sevdiğini” aradı.
Sevdiği erkekte onu.
Tarkan sayesinde kavuştular :)
Sevmek, özgürlüktür.

2BUSE TERİM
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BUSE TERİM

“Ben mesela, uçarım mesela, yerlere göklere sığamıyorum”

3FERMAN AKGÜL
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FERMAN AKGÜL

Kavuşma :)

4BÜLENT ŞAKRAK
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BÜLENT ŞAKRAK

Ali’yi sevenin derdi mi olur

5BİRCE AKALAY
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BİRCE AKALAY

Şerefe

6EZGİ AVCI
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EZGİ AVCI

Bodrum

7ZEYNEP TANDOĞAN
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ZEYNEP TANDOĞAN

Ne demek jet ski ile İstanbul’a gelmen uzun sürer?

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