Zeliş tatilde!

YÜSRA GEYİK Bizim köy vardı ya uzaklarda ben gittim

Bir soru vardı ya cevapsız akıllarda ben bildim

Dünya çizgi çizgi değilmiş öyle değilmiş ben gördüm

Ermiş deme değilim gezgin deme değilim ben özgürüm sadece özgürüm

Benim hem yollarım hem sözlerim hem de konuşan gözlerim var

HürümÖzel olduğumdan değil çekip gittiğimden değil dedim ya ben özgürüm

Ben özgürüm

Bir zamanlar “Özgür Kız” vardı.

Bütün Anadolu'yu dolaşıp “sevdiğini” aradı.

Sevdiği erkekte onu.

Tarkan sayesinde kavuştular :)

Sevmek, özgürlüktür.

