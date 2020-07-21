Demet Özdemir'in plaj şıklığı

Yok benzerin Ceyda Düvenci, tatilde çekildiği mayolu pozu paylaşıp altına şöyle yazdı: “En çok kendini sev, olduğun gibi, başkalarının kalbinden ya da gözünden değil, kendi kalbinden ve gözünden ve en içinden en çok kendini sev ve şefkat göster. Olduğun gibi biriciksin, yok benzerin. Bunun tadını çıkart.”