Demet Özdemir'in plaj şıklığı

Kim nereye tatile gitti, sosyal medyada hangi pozu paylaştı, şehirde kalanlar nerede görüntülendi... Kısa bir magazin turuna ne dersiniz?
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1
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Plaj şıklığı
Demet Özdemir hafta sonunu Bodrum’da geçirdi. Oyuncu önceki gün Türkbükü’ndeki Maça Kızı’nda arkadaşlarıyla bir araya geldi. Bikinisi ve aksesuvarlarıyla dikkat çeken Özdemir, gün boyunca telefonunu elinden düşürmedi. (Ali KESER)
2
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Baş başa yüzdüler
Çeşme’de tatil yapan Serhat Teoman ve Leyla Faray önceki gün Before Sunset Beach’teydi. Arkadaşlarıyla sohbet eden ünlü çift daha sonra baş başa yüzdü. (Deniz BOY)
3
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Kuralı bozmadı
Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, tatil sezonunu açtı. Sosyal medyada paylaştığı iddialı pozlarla dikkat çeken Erbil tatilde de kuralı bozmadı. Seksi bikinisiyle çekilen karesini Instagram’a yükleyen Erbil’in bu pozu binlerce beğeni aldı.
4
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Kendi tasarımı
Gülşah Saraçoğlu kendi tasarladığı mayoyla objektif karşısına geçti. Yanları transparan olan siyah mayo ünlü modacının takipçilerinden iyi not aldı.
5
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Yok benzerin
Ceyda Düvenci, tatilde çekildiği mayolu pozu paylaşıp altına şöyle yazdı: “En çok kendini sev, olduğun gibi, başkalarının kalbinden ya da gözünden değil, kendi kalbinden ve gözünden ve en içinden en çok kendini sev ve şefkat göster. Olduğun gibi biriciksin, yok benzerin. Bunun tadını çıkart.”
6
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Karavan aldı
Burcu Kara, bu yaz karavan tatiline çıktı. Pandemi sürecinde sosyal mesafe kurallarına uymak için karavan aldığını belirten ünlü oyuncunun rotası Ege oldu. Kara, eşi Fırat Parlak ve oğlu Ali Çınar’la birlikte yaptığı tatilden kareleri sosyal medya hesabından da paylaşıyor.
7
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Beni ağaçların altında bul
Sosyetik güzel Dila Tarkan önceki gün palmiye ağacının yanında çekildiği karesini sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Tarkan o karesinin altına İngilizce “Beni ağaçların altında bul” diye yazdı.
8
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Tatil pozu
Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan, Hollandalı sevgilisi Wesley Pabis’le Muğla tatiline devam ediyor. Alkan önceki gün tatilden bir pozunu Instagram hesabına yükledi.
9
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Yaramaz kız çocuğu
Aslı Bekiroğlu, tatilinden kareleri sosyal medyasında paylaşmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu önceki gün çimlere uzandığı pozunu “Etine dolgun yaramaz kız çocuğu simli mayosuyla çimlerin keyfini çıkarıyor” notuyla Instagram’ına yükledi. Dizlerindeki yaralar dikkat çeken Bekiroğlu, “Dizlerine ne oldu?” diye soran takipçilerine “Sokakta düştüm” diye yanıt verdi.
10
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Bir İstanbul bir Çeşme
Tolga Sarıtaş, Çeşme tatiline kaldığı yerden devam ediyor. Yeni filmi için İstanbul’a giden oyuncu çekimlerin ardından soluğu yine tatil beldesinde aldı. Sevgilisi Zeynep Mayruk’la tatil yapan Sarıtaş önceki gün Before Sunset Beach’te objektife takıldı. Beraber denize giren Sarıtaş ve Mayruk kendilerini görüntüleyen muhabirlere gülümseyerek poz verdi. (Deniz BOY)