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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 21 Temmuz 2020 - 08:34,

Demet Özdemir'in plaj şıklığı

Kim nereye tatile gitti, sosyal medyada hangi pozu paylaştı, şehirde kalanlar nerede görüntülendi... Kısa bir magazin turuna ne dersiniz?

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1Plaj şıklığı
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Plaj şıklığı

Demet Özdemir hafta sonunu Bodrum’da geçirdi. Oyuncu önceki gün Türkbükü’ndeki Maça Kızı’nda arkadaşlarıyla bir araya geldi. Bikinisi ve aksesuvarlarıyla dikkat çeken Özdemir, gün boyunca telefonunu elinden düşürmedi. (Ali KESER)

2Baş başa yüzdüler
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Baş başa yüzdüler

Çeşme’de tatil yapan Serhat Teoman ve Leyla Faray önceki gün Before Sunset Beach’teydi. Arkadaşlarıyla sohbet eden ünlü çift daha sonra baş başa yüzdü. (Deniz BOY)

3Kuralı bozmadı
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Kuralı bozmadı

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, tatil sezonunu açtı. Sosyal medyada paylaştığı iddialı pozlarla dikkat çeken Erbil tatilde de kuralı bozmadı. Seksi bikinisiyle çekilen karesini Instagram’a yükleyen Erbil’in bu pozu binlerce beğeni aldı.

4Kendi tasarımı
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Kendi tasarımı

Gülşah Saraçoğlu kendi tasarladığı mayoyla objektif karşısına geçti. Yanları transparan olan siyah mayo ünlü modacının takipçilerinden iyi not aldı.

5Yok benzerin
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Yok benzerin

Ceyda Düvenci, tatilde çekildiği mayolu pozu paylaşıp altına şöyle yazdı: “En çok kendini sev, olduğun gibi, başkalarının kalbinden ya da gözünden değil, kendi kalbinden ve gözünden ve en içinden en çok kendini sev ve şefkat göster. Olduğun gibi biriciksin, yok benzerin. Bunun tadını çıkart.”

6Karavan aldı
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Karavan aldı

Burcu Kara, bu yaz karavan tatiline çıktı. Pandemi sürecinde sosyal mesafe kurallarına uymak için karavan aldığını belirten ünlü oyuncunun rotası Ege oldu. Kara, eşi Fırat Parlak ve oğlu Ali Çınar’la birlikte yaptığı tatilden kareleri sosyal medya hesabından da paylaşıyor.

7Beni ağaçların altında bul
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Beni ağaçların altında bul

Sosyetik güzel Dila Tarkan önceki gün palmiye ağacının yanında çekildiği karesini sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Tarkan o karesinin altına İngilizce “Beni ağaçların altında bul” diye yazdı.

8Tatil pozu
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Tatil pozu

Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan, Hollandalı sevgilisi Wesley Pabis’le Muğla tatiline devam ediyor. Alkan önceki gün tatilden bir pozunu Instagram hesabına yükledi.

9Yaramaz kız çocuğu
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Yaramaz kız çocuğu

Aslı Bekiroğlu, tatilinden kareleri sosyal medyasında paylaşmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu önceki gün çimlere uzandığı pozunu “Etine dolgun yaramaz kız çocuğu simli mayosuyla çimlerin keyfini çıkarıyor” notuyla Instagram’ına yükledi. Dizlerindeki yaralar dikkat çeken Bekiroğlu, “Dizlerine ne oldu?” diye soran takipçilerine “Sokakta düştüm” diye yanıt verdi.

10Bir İstanbul bir Çeşme
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Bir İstanbul bir Çeşme

Tolga Sarıtaş, Çeşme tatiline kaldığı yerden devam ediyor. Yeni filmi için İstanbul’a giden oyuncu çekimlerin ardından soluğu yine tatil beldesinde aldı. Sevgilisi Zeynep Mayruk’la tatil yapan Sarıtaş önceki gün Before Sunset Beach’te objektife takıldı. Beraber denize giren Sarıtaş ve Mayruk kendilerini görüntüleyen muhabirlere gülümseyerek poz verdi. (Deniz BOY)

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