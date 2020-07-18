Ünlüler tatilde (18 Temmuz 2020)

Yakın arkadaşlar Alişan ve Şafak Sezer önceki gün Bodrum’da plaj voleybolunda karşı karşıya geldi. Maç sırasında Sezer’in, esprileri hem tatilcileri hem de oyun arkadaşlarını güldürdü. İkili, maç bitinde serinlemek için koşar adım denize girdi ve burada da şakalaşarak çevredekilerin neşeli anlar yaşamasını sağladı. Buse Varol da eşi Alişan’ı gün boyu yalnız bırakmadı. (Ali KESER)