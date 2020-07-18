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Haber Giriş: 18 Temmuz 2020 - 09:13,

Ünlüler tatilde (18 Temmuz 2020)

Kim nereye tatile gitti, sosyal medyada hangi pozu paylaştı, şehirde kalanlar nerede görüntülendi... Kısa bir magazin turuna ne dersiniz?

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1Plaj voleybolu oynadılar
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Plaj voleybolu oynadılar

Alişan ve Şafak Sezer önceki gün Bodrum’da plaj voleybolu oynadı. İkili yaptıkları esprilerle de herkesi güldürdü.

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Yakın arkadaşlar Alişan ve Şafak Sezer önceki gün Bodrum’da plaj voleybolunda karşı karşıya geldi. Maç sırasında Sezer’in, esprileri hem tatilcileri hem de oyun arkadaşlarını güldürdü. İkili, maç bitinde serinlemek için koşar adım denize girdi ve burada da şakalaşarak çevredekilerin neşeli anlar yaşamasını sağladı. Buse Varol da eşi Alişan’ı gün boyu yalnız bırakmadı. (Ali KESER)

3Sahil stili
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Sahil stili

Oyuncu Burcu Özberk, Bodrum’da konakladığı otelin içinden denize doğru yürürken çekilen bir pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Özberk’in takipçileri “Sahil stilin çok güzel” yorumları yaptı.

4Formunu korudu
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Formunu korudu

Oyuncu Zilan Duru önceki gün Çeşme tatilinde görüntülendi. Bir grup arkadaşıyla denize giren Duru’nun formunu koruduğu dikkatlerden kaçmadı. Oyuncu, tatil sonrası yeni sezon için gelen tekliflere cevap vereceğini söyledi.

5Kırmızılı Ela
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Kırmızılı Ela

Genç oyuncu Ela Yörüklü, Marmaris’te kaldığı otelin havuz başında kırmızı mayosuyla poz verdi. Oyuncunun takipçileri, fotoğrafı beğenip yorum yazdı.

6Flamingo pozu
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Flamingo pozu

Tekne tatiline çıkan Derya Şensoy, Ege kıyılarını teker teker geziyor. Oyuncu son olarak şişme bir flamingonun üzerinde poz verdi. Şensoy, fotoğrafını sosyal medya hesabından “Flamingo, palmiye, deniz ve derya” notuyla paylaştı.

7“Burak çok güzel çıktı”
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“Burak çok güzel çıktı”

Özge Özprinçci, sevgilisi Burak Yamantürk’le bir fotoğrafını sosyla medya hesabından paylaştı. Oyuncu, sevgilisinin yüzünü eliyle kapattığı selfie’sine “Burak çok güzel çıktığı için paylaşmadan duramadan” notunu yazdı.

8Hayat devam ediyor
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Hayat devam ediyor

Gökova’da tatil yapan Emina Jahovic, sosyal medya hesabından mayolu bir pozunun altına “Hayat devam ediyor” notunu yazdı. Jahovic tatili boyunca formunu korumak için spor yaptığı anları Instagram’ın hikaye bölümünde paylaşıyor.

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