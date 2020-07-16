Aslıhan Karalar tatilde!

Kim nereye tatile gitti, sosyal medyada hangi pozu paylaştı, şehirde kalanlar nerede görüntülendi... Kısa bir magazin turuna ne dersiniz?
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Arkadaşının omzunda poz
Tescilli güzel Aslıhan Karalar, Çeşme tatiline devam ediyor. Fiziğiyle dikkat çeken Karalar önceki gün denizde arkadaşının omzunda poz verirken objektife takıldı.
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Çeşme tatiline devam eden Aslıhan Karalar, önceki gün Dalyan’daki The Beach of Momo’daydı.
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Ünlü model, kız arkadaşlarıyla geldiği plajda gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkardı.
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Bir ara denizdeyken arkadaşının omzuna çıkarak fotoğraf çekilen Karalar’ın bu pozu muhabirlerin objektifine yansıdı. (Deniz BOY)
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Güzelliğimin zekatını verdim
Sezonu Ege sahillerinde açan oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesaplarından tatil fotoğraflarını paylaşıyor. Oyuncu son olarak havuz başındaki bir pozunu “Güzelliğimin zekatını verdim” notuyla hayranlarının beğenisine sundu.
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Aslıhan Güner sere serpe
Aslıhan Güner, sezonun yorgunluğunu Bodrum’da atıyor. Arkadaşlarıyla tatile çıkan oyuncu, önceki gün Torba’daki bir plajda güneşlenirken görüntülendi.
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Plajda ilgi odağı olan Güner, yanına gelip fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını da geri çevirmedi. (Ali KESER)
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Fit Simge
Simge Sağın, tatil pozunu Instagram’ında paylaştı. Yaz öncesi sıkı bir spor ve diyet programı uygulayan ünlü şarkıcı, bu karesiyle fit vücudunu gösterdi.
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Tuzlu ve tatlı
Buse İskenderoğlu, kız arkadaşlarıyla birlikte Marmaris’te tatil yapıyor. Tatilden karelerini sosyal medyasında paylaşan ünlü model son olarak şezlongta çekilen bikinili pozunu beğeniye sundu. Ünlü model o karenin altına İngilizce “Tuzlu ve tatlı” notunu düştü.
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Hem iş hem tatil
Burcu Esmersoy, hem iş hem tatil için Bodrum’a gitti. Kaldığı otelde sporunu aksatmadan yapan ünlü sunucu, ayna karşısında çekildiği mayolu videosunu, Instagram hesabının hikaye bölümünde paylaştı.
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Yaz gibi yaz
Oyuncu İpek Bağrıaçık, tatil için Antalya Kaş’ı tercih etti. Ünlü oyuncu önceki gün teknede çekilen kırmızı mayolu bir karesini “Yaz gibi yaz” notuyla Instagram hesabına yükledi.
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Ailece alışveriş
Eski futbolcu, Sivasspor’un yardımcı teknik direktörü Servet Çetin önceki akşam İstanbul’da objektife yansıdı. Geçen hafta sonu Fenerbahçe ile oynanan maç sonrası Sivas’a dönmeyen Çetin, eşi Melike Çetin ve 2 yaşındaki oğulları Azur’la Nişantaşı City’s’te alışveriş yaptı.