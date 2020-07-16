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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 16 Temmuz 2020 - 08:17,

Aslıhan Karalar tatilde!

Kim nereye tatile gitti, sosyal medyada hangi pozu paylaştı, şehirde kalanlar nerede görüntülendi... Kısa bir magazin turuna ne dersiniz?

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1Arkadaşının omzunda poz
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Arkadaşının omzunda poz

Tescilli güzel Aslıhan Karalar, Çeşme tatiline devam ediyor. Fiziğiyle dikkat çeken Karalar önceki gün denizde arkadaşının omzunda poz verirken objektife takıldı.

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Çeşme tatiline devam eden Aslıhan Karalar, önceki gün Dalyan’daki The Beach of Momo’daydı.

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Ünlü model, kız arkadaşlarıyla geldiği plajda gün boyu deniz ve güneşin tadını çıkardı.

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Bir ara denizdeyken arkadaşının omzuna çıkarak fotoğraf çekilen Karalar’ın bu pozu muhabirlerin objektifine yansıdı. (Deniz BOY)

5Güzelliğimin zekatını verdim
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Güzelliğimin zekatını verdim

Sezonu Ege sahillerinde açan oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesaplarından tatil fotoğraflarını paylaşıyor. Oyuncu son olarak havuz başındaki bir pozunu “Güzelliğimin zekatını verdim” notuyla hayranlarının beğenisine sundu.

6Aslıhan Güner sere serpe
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Aslıhan Güner sere serpe

Aslıhan Güner, sezonun yorgunluğunu Bodrum’da atıyor. Arkadaşlarıyla tatile çıkan oyuncu, önceki gün Torba’daki bir plajda güneşlenirken görüntülendi.

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Plajda ilgi odağı olan Güner, yanına gelip fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını da geri çevirmedi. (Ali KESER)

8Fit Simge
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Fit Simge

Simge Sağın, tatil pozunu Instagram’ında paylaştı. Yaz öncesi sıkı bir spor ve diyet programı uygulayan ünlü şarkıcı, bu karesiyle fit vücudunu gösterdi.

9Tuzlu ve tatlı
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Tuzlu ve tatlı

Buse İskenderoğlu, kız arkadaşlarıyla birlikte Marmaris’te tatil yapıyor. Tatilden karelerini sosyal medyasında paylaşan ünlü model son olarak şezlongta çekilen bikinili pozunu beğeniye sundu. Ünlü model o karenin altına İngilizce “Tuzlu ve tatlı” notunu düştü.

10Hem iş hem tatil
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Hem iş hem tatil

Burcu Esmersoy, hem iş hem tatil için Bodrum’a gitti. Kaldığı otelde sporunu aksatmadan yapan ünlü sunucu, ayna karşısında çekildiği mayolu videosunu, Instagram hesabının hikaye bölümünde paylaştı.

11Yaz gibi yaz
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Yaz gibi yaz

Oyuncu İpek Bağrıaçık, tatil için Antalya Kaş’ı tercih etti. Ünlü oyuncu önceki gün teknede çekilen kırmızı mayolu bir karesini “Yaz gibi yaz” notuyla Instagram hesabına yükledi.

12Ailece alışveriş
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Ailece alışveriş

Eski futbolcu, Sivasspor’un yardımcı teknik direktörü Servet Çetin önceki akşam İstanbul’da objektife yansıdı. Geçen hafta sonu Fenerbahçe ile oynanan maç sonrası Sivas’a dönmeyen Çetin, eşi Melike Çetin ve 2 yaşındaki oğulları Azur’la Nişantaşı City’s’te alışveriş yaptı.

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