Magazin Haber Giriş: 16 Temmuz 2020 - 08:17 , 16 Temmuz 2020 - 08:33

Aslıhan Karalar tatilde!

Kim nereye tatile gitti, sosyal medyada hangi pozu paylaştı, şehirde kalanlar nerede görüntülendi... Kısa bir magazin turuna ne dersiniz?