Ünlüler tatilde 13 Ağustos 2020

Yaz sezonunu dinlenerek geçirdiğini belirten oyuncu, “Yazın hep çalıştım. Şimdi yeni projeler var ama bu kez dinlenmek istiyorum. Biraz ailemle vakit geçireceğim” dedi. Pandemi döneminde bol bol spor yaptığını belirten Ertuğrul, “Aslında ‘Afili Aşk’ bitince Avrupa’yı gezmek istiyordum ancak pandemi nedeniyle planımı gerçekleştiremedim” diye konuştu. (Deniz BOY)