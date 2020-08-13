Ünlüler tatilde 13 Ağustos 2020

Kim nereye tatile gitti, sosyal medyada hangi pozu paylaştı, şehirde kalanlar nerede görüntülendi... Kısa bir magazin turuna ne dersiniz?
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Havuzdaki leopar
Dilan Çıtak Tatlıses, Fethiye’de tatil yapıyor. Ünlü şarkıcı önceki gün leopar desenli mayosuyla havuz başında verdiği bu pozu Instagram hesabına yükledi. Çıtak’ın bu karesi kısa sürede büyük beğeni aldı.
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Fonda Rascal
Feride Hilal Akın, Çeşme tatilinden iddialı pozlar paylaşmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcı bu karesini“Fonda ‘Rascal’ çalıyor” notuyla Instagram hesabına yükledi.
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KItesurf tutkunu
Urla’da tatil yapan Çağlar Ertuğrul önceki gün kitesurf dersi alırken objektife takıldı. Ders sonrası kitesurf’teki hünerlerini sergileyen ünlü oyuncu, “Yeni projeler var ama ben dinlenmek istiyorum. Biraz ailemle vakit geçireceğim” dedi.
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Çağlar Ertuğrul yaz tatilini ailesiyle birlikte Urla’da geçiriyor. Ünlü oyuncu önceki gün ise kitesurf dersi alırken görüntülendi. Hocasının direktifleriyle su yüzünde hünerlerini sergileyen Ertuğrul ardından muhabirlerin sorularını yanıtladı.
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Yaz sezonunu dinlenerek geçirdiğini belirten oyuncu, “Yazın hep çalıştım. Şimdi yeni projeler var ama bu kez dinlenmek istiyorum. Biraz ailemle vakit geçireceğim” dedi. Pandemi döneminde bol bol spor yaptığını belirten Ertuğrul, “Aslında ‘Afili Aşk’ bitince Avrupa’yı gezmek istiyordum ancak pandemi nedeniyle planımı gerçekleştiremedim” diye konuştu. (Deniz BOY)
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Yaz modu
Dilay Korkmaz’ın tatil için tercihi Kıbrıs oldu. Ünlü sunucu kaldığı otelin balkonunda verdiği pozu İngilizce “Yaz modu” yazarak sosyal medyasına yükledi.
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Rakip tanımıyor
Çeşme’de sezonu açan Özlem Yıldız tatiline Bodrum’da devam ediyor. Oğlu Demir Serter ile Azka Otel’de tatil yapan ünlü sunucu bronz teniyle dikkat çekti. Daha önce “tek rakibim Fedon” diyen Yıldız’ı görenler “Rakip tanımıyor” yorumunu yaptı. (Ali KESER)
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Sevgiliye sitem
Ezgi Mola, yaz tatilini işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile Çeşme’de geçiriyor. Ünlü oyuncu önceki gün plajda çekilen bir karelerini paylaştı ve Aksakallı’nın yoğun iş temposuna esprili bir şekilde sitem etti: “İnanılmaz, Mustafa bey yanımda.”
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Tatil pozu
Pandemi nedeniyle düğün tarihlerini erteleyen Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu, Bodrum tatiline devam ediyor. Ataizi, önceki günde plajda çekilen karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaştı.