Ünlüler tatilde (12 Ağustos 2020)

Kim nereye tatile gitti, sosyal medyada hangi pozu paylaştı, şehirde kalanlar nerede görüntülendi... Kısa bir magazin turuna ne dersiniz?
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1
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Balayındalar
Yeşilçam’ın ünlü oyuncularından Nuri Alço, geçtiğimiz ay hayatını birleştirdiği eşi Burcu Sezginoğlu’yla Marmaris’teki balayından fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Alço’nun 33 yaş küçük eşi, aynı zamanda menajerliğini de üstleniyor.
2
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Aşk pozu
Hamdi Alkan’ın oyuncu kızı Zeynep Alkan, Hollandalı sevgilisi Wesley Pabis’le pozlarını sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Alkan, Pabis’e sevgisini gösterdiği anları Instagram’ın hikaye bölümünde paylaştı.
3
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Ziynet tatilde
Ziynet Sali ve müzisyen eşi Erkan Erzurumlu önceki gün Bodrum, Torba’daki Moyo Beach’te görüntülendi. Sali, denize girerken eşi de yeni şarkısı için klip çekimi gerçekleştirdi.
4
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Ünlü şarkıcı, sudan çıkarken beline havlu sarıp muhabirlere el salladı. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Sali, locasına geçerek arkadaşlarıyla sohbet etti.
5
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Yanına midyeciyi çağıran Sali esprili bir şekilde “3 midye yedim. Bana bu kadar yeter. Sonra gazeteciler kilolu çeker” dedi. Ünlü şarkıcı ayrıca eşinin yeni şarkısı için çok heyecanlı olduğunu söyledi ve ekledi: “Erkan otelin içinde çalışıyor. Ben de burada tatil yapıyorum.” (Ali KESER)
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Günlük kombin
Eski futbolcu Volkan Demirel’in eşi Zeynep Demirel, Bodrum’daki yazlık evlerinden günlük stilini yansıtan karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Demirel’in takipçileri kıyafetini nereden aldığını sordu.
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Yazlık Betül
Betül Demir, Azmak Koyu’nda yüzerken fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Sporunu aksatmayan ve beslenmesine dikkat eden şarkıcının, fit vücudu dikkatlerden kaçmadı. Demir’in pozu hayranları tarafından beğenildi.
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Tatilde 2 kitap bitirdi
Kanal D’de yayınlanan Magazin D’nin sevilen yüzü Aslı Turanlı, Bozburun tatilinde objektiflere yansıdı. Turanlı, plajda güneşlenirken okuduğu Almanca kitaplarla dikkat çekti. Oyuncu, 2 kitabı da yeni projeleri için ilham almak için okuduğunu söyledi: “Aynı anda 2 kitap birden okuyorum. Çünkü iki kitabın karakterlerini ve olaylarını hayalimde bir senaryo haline getirip aklımda bambaşka bir hikaye kurguluyorum. Kitap okumak yaratıcılığımı destekliyor. Formatını kendim hazırladığım yeni programım için içerik oluşturmamda yardımcı oluyor.”