Ünlüler tatilde (12 Ağustos 2020)

Yanına midyeciyi çağıran Sali esprili bir şekilde “3 midye yedim. Bana bu kadar yeter. Sonra gazeteciler kilolu çeker” dedi. Ünlü şarkıcı ayrıca eşinin yeni şarkısı için çok heyecanlı olduğunu söyledi ve ekledi: “Erkan otelin içinde çalışıyor. Ben de burada tatil yapıyorum.” (Ali KESER)