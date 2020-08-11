'Ailemizin en miniği'

Bu yaz ‘tombuling’ Göksel, Instagram hesabından yaptığı bikinili paylaşımla dikkat çekti. Sanatçı, kısa sürede çok sayıda beğeni alan bu karesine esprili bir şekilde “Bu yaz herkes biraz tombuling” notunu düştü. 48 yaşındaki Göksel’in fotoğrafına sanatçı dostları “Çok güzelsin, taş taş” yorumları yaptı.