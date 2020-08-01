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Haber Giriş: 01 Ağustos 2020 - 07:00,

Ünlüler tatilde (1 Ağustos 2020)

Kim nereye tatile gitti, sosyal medyada hangi pozu paylaştı, şehirde kalanlar nerede görüntülendi... Kısa bir magazin turuna ne dersiniz?

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İrem Derici, tatile menajeri Özgür Aras ve kuaförü Önder Tiryaki’yle beraber çıktı.

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Bodrum’a giden ekip önceki gün Yalıkavak’taki Mamba Beach’te objektife takıldı. Üç arkadaş suya birlikte atladı.

3Baba-oğul günü
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Baba-oğul günü

Serdar Bilgili, Fransız model Amelie Latournald’la ilişkisinden dünyaya gelen oğlu Ali ile İstinye Park’ta görüntülendi. Önce alışveriş yapan, daha sonra yemek yiyen baba-oğul, günü AVM’nin eğlence merkezinde noktaladı.

4Deniz’in tercihi
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Deniz’in tercihi

Instagram paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Deniz Akkaya, sayfasına son olarak bu kareyi ekledi.Ünlü manken, fotoğrafın altına Carl Gustav Jung’un “Ben başıma gelen şey değil, olmayı tercih ettiğim şeyim” sözünü yazdı.

5Sahne öncesi deniz
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Sahne öncesi deniz

Ziynet Sali, bayram sahnesi için Bodrum’u seçti. Sanatçı, sahne öncesi arkadaşlarıyla Torba’daki Moyo Otel’in sahilinde serinledi.

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Sali, denizde bir arkadaşının kızıyla yakından ilgilenerek eğlenceli oyunlar oynadı. (Ali KESER)

7Evlenme teklif etmedim
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Evlenme teklif etmedim

Oyuncu Akın Akınözü ve sevgilisi Sandra Pestemalciyan, Bodrum’a uçtu. Akınözü, rol aldığı dizinin çekimleri başlamadan kısa bir tatil yapacağını söyledi. Oyuncu, sevgilisine evlenme teklifi etmediği belirterek: “Öyle sanıldı. Ama şimdilik evlilik durumu yok.”

8Virüse karşı şapka önlemi
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Virüse karşı şapka önlemi

İşadamı Enis Pekuysal ve eşi Nergis Pekuysal, bayram boyunca çocuklarıyla Bodrum, Gündoğan’daki yazlıklarında olacaklarını söyledi. Nergis Pekuysal’ın pembe kombini ve salgından korunmak için taktığı şapkası dikkatlerden kaçmadı.

9Karantinada 12 kilo aldım
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Karantinada 12 kilo aldım

Metin Arolat, tatil için Bodrum’u seçti. Sanatçı, karantina sürecinde kilo aldığını söyledi: “102 gün evden çıkmadım. Bu süreçte 12 kilo aldım. Karantinada diyet yapacak değilim, şekile gerek yok. Şişmanlara özgürlük arkadaşlar.”

10Herkes Mevlana okumalı
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Herkes Mevlana okumalı

Ege, bayram için Antalya’da sahneye çıkacağını söyledi. Elindeki Mevlana kitabını gösteren şarkıcı, “Herkesi Mevlana okumaya davet ediyorum. Uçakta okuyacağım. Huzur için de herkes okumalı” dedi.

11Çeşme tatili
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Çeşme tatili

Futbolcu Gökhan Töre, eşi Buket Büyükdere’yle Çeşme’deki The Beach of Momo’da görüntülendi. Çift, kendilerine ayrılan locada güneşlenerek vekit geçirdi. Sıcaktan bunalan Töre, denize tek başına girdi ve hayranlarıyla sohbet etti. (Deniz BOY)

12Oğullarıyla tatilde
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Oğullarıyla tatilde

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla işlerine kısa bir ara vererek soluğu Bodrum’da aldı.

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Ünlü işadamı, “Ağa 6” isimli yatında oğulları Mert ve Ali Ege ile tatil yapıyor. Çocuklarıyla bol denize giren Ağaoğlu, deniz ve güneşin tadını çıkarıyor.

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