Magazin Haber Giriş: 01 Ağustos 2020 - 07:00 , 01 Ağustos 2020 - 07:00

Ünlüler tatilde (1 Ağustos 2020)

Kim nereye tatile gitti, sosyal medyada hangi pozu paylaştı, şehirde kalanlar nerede görüntülendi... Kısa bir magazin turuna ne dersiniz?