Ünlüler tatil sezonunu açtı! Nilay Deniz, Fulya Zenginer ve Çağla Şıkel'den tatil pozları...

Yaz geldi, ünlü isimler tatil sezonunu açtı... İşte objektiflere yansıyanlar!
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Kahraman Babam dizisinin başrol oyuncusu Nilay Deniz, çekimlere ara verilmesiyle soluğu Bodrum’da aldı.
2
Çekim arası tatil
Geçtiğimiz aylarda Erçin Karabulut ile boşanan oyuncunun yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.
3
Aşk iddiaları karşısında sessizliğini koruyan Deniz, bir arkadaşıyla kız kıza tatile çıktı. Oyuncu, önceki gün Yalıkavak’taki Elementa Hotel’de görüntülendi. Havuz başında güneşlenen Deniz, sıcaktan bunalıp havuza atladı.
4
Siyah bikiniye yorum yağdı
Fulya Zenginer de tatil sezonunu açtı… Ressam eşi Küntay Tarık Evren ile Sapanca’ya giden oyuncu, havuz kenarında siyah bikinisiyle poz verdi. Pozunu Instagram’da paylaşan Zenginer’in fotoğrafına eşi de “Üffff” diye yorum yaptı.
5
Sezonu açtı
Kış sezonu boyunca her gün canlı yayın yapan Çağla Şıkel, tatile çıktı. Çocukları Kuzey ve Uzay’la Çeşme’ye giden Şıkel, tatilden ilk karelerini Instagram sayfasına yükledi. Ünlü model, yağmur altında yaptığı sporunu ve akşam ailece çekirdek yiyerek okey oynadıkları hallerini de sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.
6
Ciddiyet yok
Zeynep-Volkan Demirel çifti tatil sezonunu açtı. Zeynep Demirel, deniz kenarında verdikleri bir pozu Instagram’da paylaştı, altına yazdığı notla da eşinden dert yandı: “Bir #couplegoals (kusursuz çift) fotosu olacaktı ama ciddiyet yok.”
7
Şezlongda reklam görüşmesi
Şarkıcı Cerem Onurluer, önceki gün Bodrum’daki Azka Hotel’in plajında görüntülendi. Onurluer, rengarenk bikinisi ve fit haliyle plajda tüm dikkatleri üzerine çekti.
8
Şezlongda sürekli telefonuyla görüşmeler yapan şarkıcı, “Dubai’den yeni bir reklam teklifi geldi. Menajerimle bu teklif hakkında sürekli telefonla irtibat halindeyiz” dedi.
9
Göbeğimi çekseydim
Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, yakın dostlarıyla Selimiye’de tatilde. Tatilden bikinili bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Yalçın, altına “Göbeğimi çekseydim” şeklinde esprili bir yorum yaptı.Sosyal medyadaki esprili paylaşımlarıyla bilinen ünlü oyuncuya, çok sayıda yorum yağdı. Arkadaşı, oyuncu Demet Evgar, “Uuu” yazıp alev emoji’si göndererek bu pozu çok beğendiğini belirtti.
10
Hilal'den tekne pozu
Dizisi final yapan Hilal Altınbilek, tekne pozunu paylaştı: Bir irade varsa, bir yol vardır...
11
Hep yaz!
Esat Yontunç'un modacı eşi Hande Gülşen, tatil fotoğrafını "Hep yaz, hep yaz" notuy ile paylaştı
12
Romantik paylaşım
Oyuncu İbrahim Çelikkol, 2017 yılında nikah masasına oturduğu eşi Mihre Çelikkol ile romantik fotoğrafını dünya emojisi ile yayınladı.
13
'Survivor 2038 kupası sözüm olsun'
Var mısın, Yok musun yarışması ile tanınan Hakan Hatipoğlu, kızı Lila ile fotoğrafını "Bir su perisi yetiştireceğim. Havuzlarda balık gibi yüzecek ❤️ #survivor2038 kupası sözüm olsun" notuyla paylaştı.
14
Günaydın!
Yıllara meydan okuyan oyuncu Nilgün Belgün, tatil fotoğrafını "Günaydın" notuyla paylaştı.
15
Kusursuz Güzide
40 yaşındaki Güzide Duran, ailesiyle çıktığı mavi turdan fotoğraf paylaştı. Duran'ın kusursuz fiziği dikkat çekti...