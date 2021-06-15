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Umut ÜNVER - Ali KESER
Haber Giriş: 15 Haziran 2021 - 08:16 | 

Ünlüler tatil sezonunu açtı! Nilay Deniz, Fulya Zenginer ve Çağla Şıkel'den tatil pozları...

Yaz geldi, ünlü isimler tatil sezonunu açtı... İşte objektiflere yansıyanlar!

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Kahraman Babam dizisinin başrol oyuncusu Nilay Deniz, çekimlere ara verilmesiyle soluğu Bodrum’da aldı.

2Çekim arası tatil

Çekim arası tatil

Geçtiğimiz aylarda Erçin Karabulut ile boşanan oyuncunun yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.

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Aşk iddiaları karşısında sessizliğini koruyan Deniz, bir arkadaşıyla kız kıza tatile çıktı. Oyuncu, önceki gün Yalıkavak’taki Elementa Hotel’de görüntülendi. Havuz başında güneşlenen Deniz, sıcaktan bunalıp havuza atladı.

4Siyah bikiniye yorum yağdı

Siyah bikiniye yorum yağdı

Fulya Zenginer de tatil sezonunu açtı… Ressam eşi Küntay Tarık Evren ile Sapanca’ya giden oyuncu, havuz kenarında siyah bikinisiyle poz verdi. Pozunu Instagram’da paylaşan Zenginer’in fotoğrafına eşi de “Üffff” diye yorum yaptı.

5Sezonu açtı

Sezonu açtı

Kış sezonu boyunca her gün canlı yayın yapan Çağla Şıkel, tatile çıktı. Çocukları Kuzey ve Uzay’la Çeşme’ye giden Şıkel, tatilden ilk karelerini Instagram sayfasına yükledi. Ünlü model, yağmur altında yaptığı sporunu ve akşam ailece çekirdek yiyerek okey oynadıkları hallerini de sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

6Ciddiyet yok

Ciddiyet yok

Zeynep-Volkan Demirel çifti tatil sezonunu açtı. Zeynep Demirel, deniz kenarında verdikleri bir pozu Instagram’da paylaştı, altına yazdığı notla da eşinden dert yandı: “Bir #couplegoals (kusursuz çift) fotosu olacaktı ama ciddiyet yok.”

7Şezlongda reklam görüşmesi

Şezlongda reklam görüşmesi

Şarkıcı Cerem Onurluer, önceki gün Bodrum’daki Azka Hotel’in plajında görüntülendi. Onurluer, rengarenk bikinisi ve fit haliyle plajda tüm dikkatleri üzerine çekti.

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Şezlongda sürekli telefonuyla görüşmeler yapan şarkıcı, “Dubai’den yeni bir reklam teklifi geldi. Menajerimle bu teklif hakkında sürekli telefonla irtibat halindeyiz” dedi.

9Göbeğimi çekseydim

Göbeğimi çekseydim

Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, yakın dostlarıyla Selimiye’de tatilde. Tatilden bikinili bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Yalçın, altına “Göbeğimi çekseydim” şeklinde esprili bir yorum yaptı.Sosyal medyadaki esprili paylaşımlarıyla bilinen ünlü oyuncuya, çok sayıda yorum yağdı. Arkadaşı, oyuncu Demet Evgar, “Uuu” yazıp alev emoji’si göndererek bu pozu çok beğendiğini belirtti.

10Hilalden tekne pozu

Hilal'den tekne pozu

Dizisi final yapan Hilal Altınbilek, tekne pozunu paylaştı: Bir irade varsa, bir yol vardır...

11Hep yaz

Hep yaz!

Esat Yontunç'un modacı eşi Hande Gülşen, tatil fotoğrafını "Hep yaz, hep yaz" notuy ile paylaştı

12Romantik paylaşım

Romantik paylaşım

Oyuncu İbrahim Çelikkol, 2017 yılında nikah masasına oturduğu eşi Mihre Çelikkol ile romantik fotoğrafını dünya emojisi ile yayınladı.

13Survivor 2038 kupası sözüm olsun

'Survivor 2038 kupası sözüm olsun'

Var mısın, Yok musun yarışması ile tanınan Hakan Hatipoğlu, kızı Lila ile fotoğrafını "Bir su perisi yetiştireceğim. Havuzlarda balık gibi yüzecek ❤️ #survivor2038 kupası sözüm olsun" notuyla paylaştı.

14Günaydın

Günaydın!

Yıllara meydan okuyan oyuncu Nilgün Belgün, tatil fotoğrafını "Günaydın" notuyla paylaştı.

15Kusursuz Güzide

Kusursuz Güzide

40 yaşındaki Güzide Duran, ailesiyle çıktığı mavi turdan fotoğraf paylaştı. Duran'ın kusursuz fiziği dikkat çekti...

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