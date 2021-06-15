Ünlüler tatil sezonunu açtı! Nilay Deniz, Fulya Zenginer ve Çağla Şıkel'den tatil pozları...

'Survivor 2038 kupası sözüm olsun' Var mısın, Yok musun yarışması ile tanınan Hakan Hatipoğlu, kızı Lila ile fotoğrafını "Bir su perisi yetiştireceğim. Havuzlarda balık gibi yüzecek ❤️ #survivor2038 kupası sözüm olsun" notuyla paylaştı.