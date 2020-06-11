Ünlüler tatil sezonunu açtı! Kim nerede?

Tekne tatili yapan Uluğ, zayıflığını eleştiren takipçilerine de yanıt verdi:



"İnsanların kilolarına laf söyleyip, bunu alay konusu ederken, zayıf olduğum için bana 'kemik torbası' demeniz büyük ironi:) Sağlıklı olduğum için Allah'a şükür ederken sizin ne düşündüğünüz inanın umrumda değil :) "