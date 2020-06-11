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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 11 Haziran 2020 - 08:13,

Ünlüler tatil sezonunu açtı! Kim nerede?

Şehirler arası ulaşım yasakları kalktı. Ünlü isimler soluğu tatil bölgelerinde aldı...

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Oyuncular, şarkıcılar her yıl olduğu gibi bu yıl da favori bölgeleri mesken tuttu.. İşte sosyal medyada paylaşılan tatil fotoğrafları!

2BORA AKKAŞ
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BORA AKKAŞ

Bora Akkaş tatil sezonunu açtı. Meslektaşı Seda Türkmen’le evliliğini geçen yılın eylül ayında noktalayan oyuncu, tatile sevgilisi Oben Alkan’la çıktı. Marmaris’e giden ikili, fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

3SEDEF AVCI
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SEDEF AVCI

Ailesiyle birlikte Cunda'ya giden Sedef Avcı fotoğrafını "Yazlıkçılık zımpara gerektirir" notu ile paylaştı.

4NİLPERİ ŞAHİNKAYA
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NİLPERİ ŞAHİNKAYA

Oyuncu Nilperi Şahinkaya da havuz başı fotoğrafını sayfasında yayınladı.

5İBRAHİM ÇELİKKOL
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İBRAHİM ÇELİKKOL

İbrahim Çelikkol, oğlu Ali ile fotoğrafını Instagram'da paylaştı.

6DERYA ULUĞ
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DERYA ULUĞ

Popçuı Derya Uluğ rotayı Göcek'e çevirdi.

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Tekne tatili yapan Uluğ, zayıflığını eleştiren takipçilerine de yanıt verdi:

"İnsanların kilolarına laf söyleyip, bunu alay konusu ederken, zayıf olduğum için bana 'kemik torbası' demeniz büyük ironi:) Sağlıklı olduğum için Allah'a şükür ederken sizin ne düşündüğünüz inanın umrumda değil :) "

8DEMET ÖZDEMİR
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DEMET ÖZDEMİR

Demet Özdemir, sabırsızlıkla beklediği tatil sezonunu açtı.

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Arkadaşlarıyla birlikte mavi tura çıkan oyuncu fotoğrafları 'Kavuştuk' notu ile paylaştı.

10GONCA VUSLATERİ
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GONCA VUSLATERİ

Gonca Vuslateri, yakın dostu Umut Kırca'nın çektiği bu kareyi Instagram'da yayınladı.

11NURSEL KÖSE
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NURSEL KÖSE

Oyuncu Nursel Köse, fotoğrafının altına "Karantinandan sonradan ilk deniz..Poyrazköy" notunu düştü.

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