Ünlüler tatil sezonunu açtı! Kim nerede?

Şehirler arası ulaşım yasakları kalktı. Ünlü isimler soluğu tatil bölgelerinde aldı...
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Oyuncular, şarkıcılar her yıl olduğu gibi bu yıl da favori bölgeleri mesken tuttu.. İşte sosyal medyada paylaşılan tatil fotoğrafları!
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BORA AKKAŞ
Bora Akkaş tatil sezonunu açtı. Meslektaşı Seda Türkmen’le evliliğini geçen yılın eylül ayında noktalayan oyuncu, tatile sevgilisi Oben Alkan’la çıktı. Marmaris’e giden ikili, fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.
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SEDEF AVCI
Ailesiyle birlikte Cunda'ya giden Sedef Avcı fotoğrafını "Yazlıkçılık zımpara gerektirir" notu ile paylaştı.
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NİLPERİ ŞAHİNKAYA
Oyuncu Nilperi Şahinkaya da havuz başı fotoğrafını sayfasında yayınladı.
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İBRAHİM ÇELİKKOL
İbrahim Çelikkol, oğlu Ali ile fotoğrafını Instagram'da paylaştı.
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DERYA ULUĞ
Popçuı Derya Uluğ rotayı Göcek'e çevirdi.
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Tekne tatili yapan Uluğ, zayıflığını eleştiren takipçilerine de yanıt verdi:
"İnsanların kilolarına laf söyleyip, bunu alay konusu ederken, zayıf olduğum için bana 'kemik torbası' demeniz büyük ironi:) Sağlıklı olduğum için Allah'a şükür ederken sizin ne düşündüğünüz inanın umrumda değil :) "
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DEMET ÖZDEMİR
Demet Özdemir, sabırsızlıkla beklediği tatil sezonunu açtı.
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Arkadaşlarıyla birlikte mavi tura çıkan oyuncu fotoğrafları 'Kavuştuk' notu ile paylaştı.
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GONCA VUSLATERİ
Gonca Vuslateri, yakın dostu Umut Kırca'nın çektiği bu kareyi Instagram'da yayınladı.
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NURSEL KÖSE
Oyuncu Nursel Köse, fotoğrafının altına "Karantinandan sonradan ilk deniz..Poyrazköy" notunu düştü.