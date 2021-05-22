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Magazin
Haber Giriş: 22 Mayıs 2021 - 12:13 | 

Ünlüler tatil sezonunu açtı!

Yaz geldi, ünlüler soluğu tatil beldelerinde aldı. Plajları podyuma çeviren isimler, fotoğrafları da sosyal medya hesaplarında takipçileri ile paylaştılar.

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İşte Bodrum'dan Alaçatı'ya, Maldivler'den New York'a tatil paylaşımları!

2EBRU ŞAHİN

EBRU ŞAHİN

Dizisi geçtiğimiz haftalarda final yapan Ebru Şahin, sevgilisi Cedi Osman ile Maldivler'e gitti. Şahin, duş altındaki pozunu Instagram'da paylaştı.

3BENSU SORAL

BENSU SORAL

Ekranlara dönmeye hazırlanan Bensu Soral,'ın pozuna 200 bin beğeni geldi.

4YEŞİM CEREN BOZOĞLU

YEŞİM CEREN BOZOĞLU

Mide küçültme ameliyatı olarak 70 kilo veren oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, tatil sezonunu mayıs ayının ilk haftası açtı.

5TUĞBA ÖZERK

TUĞBA ÖZERK

Tuğba Özerk, 17 günlük tam kapanmayı Alaçatı'da geçirdi. Özerk, evinin bahçesine çekilen fotoğrafları Instagram'da paylaştı.

6DUYGU ÖZASLAN

DUYGU ÖZASLAN

Geçtiğimiz yıl havuz başında çekilen fotoğraflarıyla gündem yaratan Duygu Özaslan, spor ve diyetin ardından yaza iddialı bir giriş yaptı.

7BUSE İSKENDEROĞLU

BUSE İSKENDEROĞLU

Buse İskenderoğlu, sezonu Miami'de açtı. İskenderoğlu, iddialı fotoğraflarını da sosyal medya hesabında paylaştı.

8ŞEVVAL ŞAHİN

ŞEVVAL ŞAHİN

Sevgilisi Marcus Aral ile Miami'de yaşayan Türkiye Güzeli Şevval Şahin yaza erken başlayanlardan...

9EDA TAŞPINAR

EDA TAŞPINAR

Eda Taşpınar, şezlong pozlarına yenisini ekledi. New York'a giden Taşpınar'ın bu pozuna beğeni yağdı.

10İREM DERİCİ

İREM DERİCİ

İrem Derici, rotayı Antalya'ya çevirdi. Kalkan'da villa kiralayan Derici, bikinili ayna pozunu paylaştı.

11TANEM SİVAR

TANEM SİVAR

Mart ayında ikinci kez anne olan Tanem Sivar, oğlu Süleyman ile tatil pozu verdi.

12CEYDA DÜVENCİ

CEYDA DÜVENCİ

Ailesiyle birlikte Bodrum'da yaşayan Ceyda Düvenci oğlu Ali ile plaja indi. Anne oğulun o anları objektife böyle yansıdı.

13ECE SÜKAN

ECE SÜKAN

Model Ece Sükan, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. 44 yaşındaki Sükan, kusursuz fiziği ile dikkat çekti.

14HANDE ERÇEL

HANDE ERÇEL

Oyuncu Hande Erçel de yaz sezonunu Maldivler'de açtı.Erçel'in sevgilisi Kerem Bürsin ile çıktığı tatilden paylaştığı fotoğraflara beğeni yağdı.

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