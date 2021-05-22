Ünlüler tatil sezonunu açtı!

İşte Bodrum'dan Alaçatı'ya, Maldivler'den New York'a tatil paylaşımları!Dizisi geçtiğimiz haftalarda final yapan Ebru Şahin, sevgilisi Cedi Osman ile Maldivler'e gitti. Şahin, duş altındaki pozunu Instagram'da paylaştı. Ekranlara dönmeye hazırlanan Bensu Soral,'ın pozuna 200 bin beğeni geldi. Mide küçültme ameliyatı olarak 70 kilo veren oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, tatil sezonunu mayıs ayının ilk haftası açtı. Tuğba Özerk, 17 günlük tam kapanmayı Alaçatı'da geçirdi. Özerk, evinin bahçesine çekilen fotoğrafları Instagram'da paylaştı. Geçtiğimiz yıl havuz başında çekilen fotoğraflarıyla gündem yaratan Duygu Özaslan, spor ve diyetin ardından yaza iddialı bir giriş yaptı.Buse İskenderoğlu, sezonu Miami'de açtı. İskenderoğlu, iddialı fotoğraflarını da sosyal medya hesabında paylaştı. Sevgilisi Marcus Aral ile Miami'de yaşayan Türkiye Güzeli Şevval Şahin yaza erken başlayanlardan...Eda Taşpınar, şezlong pozlarına yenisini ekledi. New York'a giden Taşpınar'ın bu pozuna beğeni yağdı. İrem Derici, rotayı Antalya'ya çevirdi. Kalkan'da villa kiralayan Derici, bikinili ayna pozunu paylaştı. Mart ayında ikinci kez anne olan Tanem Sivar, oğlu Süleyman ile tatil pozu verdi. Ailesiyle birlikte Bodrum'da yaşayan Ceyda Düvenci oğlu Ali ile plaja indi. Anne oğulun o anları objektife böyle yansıdı. Model Ece Sükan, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. 44 yaşındaki Sükan, kusursuz fiziği ile dikkat çekti. Oyuncu Hande Erçel de yaz sezonunu Maldivler'de açtı.Erçel'in sevgilisi Kerem Bürsin ile çıktığı tatilden paylaştığı fotoğraflara beğeni yağdı.