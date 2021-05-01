Ünlüler sokakta... Kısıtlama öncesi son turlar!

İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza, Bebek Parkı’nda bir bankta oturmuş sohbet ederken görüntülendi. El ele romantik anlar yaşayan sevgililer, daha sonra yürüyüşe çıktı. Gazetecileri selamlayan ikili, “Kapanma öncesi son turları atıyoruz” dedi.
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Trafiğe çözüm
Dilek Birgen, sevgilisi Doğuş Aydın ile Nişantaşı’ndaydı. İstanbul trafiğine motosikletle çözüm bulan çift, bu sayede her yere kolaylıkla ulaşabildiklerini söyledi.
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Spor zamanı
Beşiktaş’ın eski başkanlarından Serdar Bilgili de perşembe günkü güneşli havayı fırsat bilerek yürüyüşe çıkanlar arasındaydı.
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Boğaz havası
Burcu Kara, oğlu Ali’yle Boğaz turundan kareleri Instagram’da paylaştı: “Son gün diye Boğaz’a gidip biraz yürüdük Ali’yle. Sonra en sevdiğimiz şeyi yapıp motora bindik. Karşıya geçtik, balık tutan bir abiden balık aldık. Biraz güzel hava depoladık önümüzdeki uzun karantina günleri için. Ama öğrendim ki neredeyse bir tek biz evdeyiz, bir de küçük esnaf.”
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Köpekleri gezdirdiler
Cemiyet hayatının tanınmış çiftlerinden Nuray ve Okan Fenercioğlu, Bebek Parkı’nda köpeklerini dolaştırırken objektife yansıdı.
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Sahili turladı
Harun Tan, kapanma öncesi son günü spor yaparak değerlendirdi. Tan, özel tasarım bisikletiyle sahil hattında turladı.