Ünlüler sokakta... Kısıtlama öncesi son turlar!

Boğaz havası Burcu Kara, oğlu Ali’yle Boğaz turundan kareleri Instagram’da paylaştı: “Son gün diye Boğaz’a gidip biraz yürüdük Ali’yle. Sonra en sevdiğimiz şeyi yapıp motora bindik. Karşıya geçtik, balık tutan bir abiden balık aldık. Biraz güzel hava depoladık önümüzdeki uzun karantina günleri için. Ama öğrendim ki neredeyse bir tek biz evdeyiz, bir de küçük esnaf.”