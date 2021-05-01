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Haber Giriş: 01 Mayıs 2021 - 08:52 | 

Ünlüler sokakta... Kısıtlama öncesi son turlar!

17 günlük tam kapanma öncesinde İstanbul’da binlerce kişi kendini sokağa attı. Mekanların kapalı olması nedeniyle parklara akın edip güzel havanın tadını çıkaranlar arasında ünlü isimler de vardı.

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
1Park romantizmi

Park romantizmi

İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza, Bebek Parkı’nda bir bankta oturmuş sohbet ederken görüntülendi. El ele romantik anlar yaşayan sevgililer, daha sonra yürüyüşe çıktı. Gazetecileri selamlayan ikili, “Kapanma öncesi son turları atıyoruz” dedi.

2Trafiğe çözüm

Trafiğe çözüm

Dilek Birgen, sevgilisi Doğuş Aydın ile Nişantaşı’ndaydı. İstanbul trafiğine motosikletle çözüm bulan çift, bu sayede her yere kolaylıkla ulaşabildiklerini söyledi.

3Spor zamanı

Spor zamanı

Beşiktaş’ın eski başkanlarından Serdar Bilgili de perşembe günkü güneşli havayı fırsat bilerek yürüyüşe çıkanlar arasındaydı.

4Boğaz havası

Boğaz havası

Burcu Kara, oğlu Ali’yle Boğaz turundan kareleri Instagram’da paylaştı: “Son gün diye Boğaz’a gidip biraz yürüdük Ali’yle. Sonra en sevdiğimiz şeyi yapıp motora bindik. Karşıya geçtik, balık tutan bir abiden balık aldık. Biraz güzel hava depoladık önümüzdeki uzun karantina günleri için. Ama öğrendim ki neredeyse bir tek biz evdeyiz, bir de küçük esnaf.”

5Köpekleri gezdirdiler

Köpekleri gezdirdiler

Cemiyet hayatının tanınmış çiftlerinden Nuray ve Okan Fenercioğlu, Bebek Parkı’nda köpeklerini dolaştırırken objektife yansıdı.

6Sahili turladı

Sahili turladı

Harun Tan, kapanma öncesi son günü spor yaparak değerlendirdi. Tan, özel tasarım bisikletiyle sahil hattında turladı.

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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