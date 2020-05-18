Ünlüler sezonu İstanbul'da açtı

Geçtiğimiz yıl bu zamanlarda çoktan Bodrum’un, Göcek’in ve Çeşme’nin yolunu tutmuş olan ünlüler şimdi evlerinde. Aslında dün kimi bahçede, kimi balkonda, kimi de terastaydı. Eh kıştan çıktık, hava ısındı, D vitamini şart!