Ünlüler sezonu İstanbul'da açtı

Malum; salgın nedeniyle kabusa dönen hayatlar yavaş yavaş normalleşmeye başlasa da karantina günleri devam ediyor.
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Geçtiğimiz yıl bu zamanlarda çoktan Bodrum’un, Göcek’in ve Çeşme’nin yolunu tutmuş olan ünlüler şimdi evlerinde. Aslında dün kimi bahçede, kimi balkonda, kimi de terastaydı. Eh kıştan çıktık, hava ısındı, D vitamini şart!
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Eser Yenenler’in eşi, 2015 Miss Turkey dördüncüsü Berfu Yenenler dün oğlu Kuzey’i uyuttu ve 10 dakika bahçede güneşlendi.
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Eda Taşpınar elini çabuk tutmuş, sezonu iki hafta önce çatıda açmıştı.
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İş insanı Caner Karaloğlu’nun yaklaşık bir yıldır boşanmaya çalıştığı, kızı Mia’nın annesi Elisabeth Mas, Baltalimanı’ndaki evinin balkonunu plaja çevirdi. Elisabeth Mas dün balkonda bikinisi ile kahvaltı yaptı.
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Eliz Sakuçoğlu karantina günlerini birlikte geçirdiği sevgilisi Semih Ergün ile dün villalarında virüse karşı D vitamini takviyesi yaptı!
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İvana Sert’in evi Levent’te. Meşhur bir gökdelenin en üst kattaki dairesinde oturuyor. Evde sıkılan İvana dün terasa çıktı, önce şişme havuzu su ile doldurdu. Ardından flamigoyu şişirip eğlendi.
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Hande Acar, çocukları Aslan, Mavi ve Masal’ın baskısına dayanamadı. Dün sezon açılısını Beykoz Acarkent’teki villalarının havuzunda yaptı.