Ünlüler protesto gösterilerinde

ABD'de George Floyd'un polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ırkçılığa karşı protestolar sürüyor.
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Ülkenin dört bir yanında, ırkçılığa karşı “Black Lives Matter” (Siyahların Hayatı Önemlidir) sloganıyla protestolar düzenleniyor. Bu gösterilere Los Angeles ve civarında yaşayan ünlüler de destek veriyor. İşte ellerinde pankartlarla Floyd'un polis tarafından öldürülmesiyle gündemin ilk sırasına yerleşen ırkçılık karşıtı gösterilere katılan o ünlüler.
Backgrid USA
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Oyuncu Cara Santana da gösterilere katılan ünlülerden.
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Santana, zaman zaman protesto alanından sosyal medya paylaşımı da yaptı.
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Halsey ve Yungblud da ırkçılık karşıtı gösterilere katılan ünlülerden.
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Halsey birkaç gün arka arkaya protestolara katıldı.
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Model Ireland Baldwin de son birkaç gündür ırkçılık karşıtı gösterilerde görüntüleniyor.
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Baldwin önceki gün de bir gösterideydi.
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Oyuncu Jamie King de protestolara katılanlardan.
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King'e bir arkadaşı eşlik etti.
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Model Josephine Marie Canseco ırkçılığı protesto eden pankart taşıdı.
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Canseco da birkaç kez gösterilere katıldı.
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Lukas Haas da ırkçılık karşıtı gösterilere katılan ünlülerden.
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Machine Gun Kelly hemen hemen her gün protestolarda görüntüleniyor.
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Madison Beer de pankartla ırkçılık karşıtı harekete destek verdi.
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Beer geçtiğimiz hafta biber gazı atıldığı sırada yaşananları da sosyal medya hesabından duyurmuştu.
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Paris Jackson, gösterilerin başından beri sokaklarda.
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Jackson, 1960'ların tarzını yansıtan giyimiyle de dikkat çekti.