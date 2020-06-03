Ünlüler protesto gösterilerinde

Ülkenin dört bir yanında, ırkçılığa karşı “Black Lives Matter” (Siyahların Hayatı Önemlidir) sloganıyla protestolar düzenleniyor. Bu gösterilere Los Angeles ve civarında yaşayan ünlüler de destek veriyor. İşte ellerinde pankartlarla Floyd'un polis tarafından öldürülmesiyle gündemin ilk sırasına yerleşen ırkçılık karşıtı gösterilere katılan o ünlüler.



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