Ünlüler mutfakta: Kendi ekmeğimi kendim yaparım

HEPSİ HAMUR YOĞURUYOR Sosyal medya hesaplarına bakıldığında birçok ünlünün koronavirüs karantinasında mutfakta hiç olmadığı kadar vakit geçirdiği görülüyor. En çok yaptıkları da ekmek pişirmek... Birçok ünlü kendi ekmeğini kendi pişiriyor, hatta sosyal medya üzerinden takipçileriyle tariflerini de paylaşıyor. İşte mutfakta ekmek pişiren ünlüler.