MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriÜnlüler mutfakta: Kendi ekmeğimi kendim yaparım
GeriMagazin Ünlüler mutfakta: Kendi ekmeğimi kendim yaparım
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 09 Mayıs 2020 - 13:48,

Ünlüler mutfakta: Kendi ekmeğimi kendim yaparım

Koronavirüs nedeniyle evinden çıkamaz olunca vaktini mutfakta geçirenlerden misiniz? Eğer öyleyse, hiç yalnız değilsiniz. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan mutfakta daha önce hiç yapmadığı denemelere kalkıştı. Hatta yediğine içtiğine dikkat eden, kendi yemeğini kendisi pişirmeyen ünlüler bile.

INSTAGRAM 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1HEPSİ HAMUR YOĞURUYOR
Abone Olgoogle-news

HEPSİ HAMUR YOĞURUYOR

Sosyal medya hesaplarına bakıldığında birçok ünlünün koronavirüs karantinasında mutfakta hiç olmadığı kadar vakit geçirdiği görülüyor. En çok yaptıkları da ekmek pişirmek... Birçok ünlü kendi ekmeğini kendi pişiriyor, hatta sosyal medya üzerinden takipçileriyle tariflerini de paylaşıyor. İşte mutfakta ekmek pişiren ünlüler.

2SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM
Abone Olgoogle-news

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM

Anna Faris, karantina günlerinde mutfağa girip çeşit çeşit eklemler pişirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

3EKMEK TAMAM, ŞİMDİ SIRA CANLI YAYINDA
Abone Olgoogle-news

EKMEK TAMAM, ŞİMDİ SIRA CANLI YAYINDA

Kimi zaman da online canlı yayınlara katıldı.

4HEDEFİM EKMEK KONUSUNDA USTALAŞMAK
Abone Olgoogle-news

HEDEFİM EKMEK KONUSUNDA USTALAŞMAK

Bu ekmekleri yapan kişi podyumların top modellerinden Gigi Hadid.

5TARİFİNİ PAYLAŞTI
Abone Olgoogle-news

TARİFİNİ PAYLAŞTI

Hadid, sosyal medya hesabından ekmeğini nasıl yaptığını da anlattı.

6DENEMELERİ SÜRECEK
Abone Olgoogle-news

DENEMELERİ SÜRECEK

Hadid, karantina süresince ekmek yapmaya ağırlık vereceğini de duyurdu.

7BELİM DE KALINLAŞIYOR
Abone Olgoogle-news

"BELİM DE KALINLAŞIYOR"

Amber Heard, sosyal medya hesabından hem ekmek yaptığını hem de belinin kalınlaşmasına katkıda bulunduğunu duyurdu.

8TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI
Abone Olgoogle-news

TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

Bu da Jenna Fisher'ın ekmeği.

9SAÇINI BİLE KENDİ KESTİ
Abone Olgoogle-news

SAÇINI BİLE KENDİ KESTİ

Fisher sadece ekmek yapmakla kalmadı, aynı zamanda saçlarını da kendi kesti.

10KOCASIYLA MUTFAKTA
Abone Olgoogle-news

KOCASIYLA MUTFAKTA

Kate Bosworth ve eşinin pişirdiği ekmek.

11HAMUR İŞLERİ DENEDİ
Abone Olgoogle-news

HAMUR İŞLERİ DENEDİ

Bosworth başka hamur işleri de denedi.

12PÜF NOKTALARINI PAYLAŞTI
Abone Olgoogle-news

PÜF NOKTALARINI PAYLAŞTI

Yaptığı yemek programlarıyla tanınan Padma Lakshmi, takipçileriyle ekmek pişirmenin inceliklerini paylaştı.

13PINKIN EKMEĞİ
Abone Olgoogle-news

PINK'IN EKMEĞİ

Pink'in Instagram sayfası kendi pişirdiği ekmeklerin ve diğer hamur işlerinin fotoğraflarıyla süslü.

14VİRÜS KAPIP İYİLEŞTİLER
Abone Olgoogle-news

VİRÜS KAPIP İYİLEŞTİLER

Pink, küçük oğlunun ve kendisinin koronavirüse yakalanıp iyileştiklerini de sosyal medyadan duyurmuştu.

15
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi