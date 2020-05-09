Ünlüler mutfakta: Kendi ekmeğimi kendim yaparım

Koronavirüs nedeniyle evinden çıkamaz olunca vaktini mutfakta geçirenlerden misiniz? Eğer öyleyse, hiç yalnız değilsiniz. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan mutfakta daha önce hiç yapmadığı denemelere kalkıştı. Hatta yediğine içtiğine dikkat eden, kendi yemeğini kendisi pişirmeyen ünlüler bile.
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HEPSİ HAMUR YOĞURUYOR
Sosyal medya hesaplarına bakıldığında birçok ünlünün koronavirüs karantinasında mutfakta hiç olmadığı kadar vakit geçirdiği görülüyor. En çok yaptıkları da ekmek pişirmek... Birçok ünlü kendi ekmeğini kendi pişiriyor, hatta sosyal medya üzerinden takipçileriyle tariflerini de paylaşıyor. İşte mutfakta ekmek pişiren ünlüler.
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SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM
Anna Faris, karantina günlerinde mutfağa girip çeşit çeşit eklemler pişirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
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EKMEK TAMAM, ŞİMDİ SIRA CANLI YAYINDA
Kimi zaman da online canlı yayınlara katıldı.
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HEDEFİM EKMEK KONUSUNDA USTALAŞMAK
Bu ekmekleri yapan kişi podyumların top modellerinden Gigi Hadid.
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TARİFİNİ PAYLAŞTI
Hadid, sosyal medya hesabından ekmeğini nasıl yaptığını da anlattı.
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DENEMELERİ SÜRECEK
Hadid, karantina süresince ekmek yapmaya ağırlık vereceğini de duyurdu.
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"BELİM DE KALINLAŞIYOR"
Amber Heard, sosyal medya hesabından hem ekmek yaptığını hem de belinin kalınlaşmasına katkıda bulunduğunu duyurdu.
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TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI
Bu da Jenna Fisher'ın ekmeği.
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SAÇINI BİLE KENDİ KESTİ
Fisher sadece ekmek yapmakla kalmadı, aynı zamanda saçlarını da kendi kesti.
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KOCASIYLA MUTFAKTA
Kate Bosworth ve eşinin pişirdiği ekmek.
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HAMUR İŞLERİ DENEDİ
Bosworth başka hamur işleri de denedi.
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PÜF NOKTALARINI PAYLAŞTI
Yaptığı yemek programlarıyla tanınan Padma Lakshmi, takipçileriyle ekmek pişirmenin inceliklerini paylaştı.
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PINK'IN EKMEĞİ
Pink'in Instagram sayfası kendi pişirdiği ekmeklerin ve diğer hamur işlerinin fotoğraflarıyla süslü.
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VİRÜS KAPIP İYİLEŞTİLER
Pink, küçük oğlunun ve kendisinin koronavirüse yakalanıp iyileştiklerini de sosyal medyadan duyurmuştu.