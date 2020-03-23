Ünlüler mutfakta

BAŞ KÖŞEDE SOĞAN VAR Safiye Soyman evinin dört bir köşesine kuru soğan koydu, “soğan mucizesini” de şöyle anlattı: “Yıllar önce Çin’de çıkan bir salgın hastalığa bir köyün hiç yakalanmadığını görürler. Köy halkı her odaya soğan koyduklarını söyler. Doktorlar o soğanları laboratuvarda inceler, içinin mikrop kaynadığını görür. Meğer soğan tüm mikrobu içine çekmiş.”