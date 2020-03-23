Ünlüler mutfakta

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını tehlikesi devam ediyor. Evde Kal sloganına uyan ünlü isimler vakitlerini mutfakta geçirmeye başladı. Kimi mısır patlattı, kimi ekmek yaptı. İşte mutfaktaki ünlüler...
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1
Mısır patlattı
Yeşilçam oyuncusu Bahar Öztan yaklaşık 10 gündür evden dışarı adımını atmıyor. Oğlu Yiğit’le beraber eve kapanan oyuncu, vaktini genellikle mutfakta geçiriyor: “Bol bol yemek ve kek yaparak, mısır patlatarak ve kitap okuyarak vakit geçiriyorum.”
2
Sarma sardı
Songül Karlı, virüsün Türkiye’de de görüldüğünün açıklanmasından bu yana evden dışarı çıkmadığını söyledi. Ünlü şarkıcı, memleketinin yöresel yemeklerine merak sardı: “Bu zor günlerde bol bol Tokat yöresine ait yemekler yapıyorum. Memleketimin yemeklerini çok seviyorum. Bir de merak ettiğim diziler vardı, onları izleyerek günlerimi geçiriyorum.”
3
BAŞ KÖŞEDE SOĞAN VAR
Safiye Soyman evinin dört bir köşesine kuru soğan koydu, “soğan mucizesini” de şöyle anlattı: “Yıllar önce Çin’de çıkan bir salgın hastalığa bir köyün hiç yakalanmadığını görürler. Köy halkı her odaya soğan koyduklarını söyler. Doktorlar o soğanları laboratuvarda inceler, içinin mikrop kaynadığını görür. Meğer soğan tüm mikrobu içine çekmiş.”
4
EKMEK YAPTI
Melike Güner evinde ekmek pişirdi, tarifini de Instagram’daki takipçileriyle paylaştı.