Ünlüler koronayla böyle savaşıyor

BİLAL NAMOĞLU Çok ciddi. Hızlı, öldürücü... Ama ne ilk ne de son... Dengeyi kaybettiğimiz dünyada bir sonuç...Üzerinde birkaç on yıl yaşayacağımız milyarlarca yıllık dünyanın dengesini bozmak için yeterli sayının çok üzerindeyiz. Kaynakları hızla tüketmek bir yana kaynakların kendisini yenilemesine izin vermiyor, yok ediyoruz. Eee etme bulma dünyası.Tüketim üzerine kurulu olan, tüm dünyada insanları arızalarından, ihtiyaçlarından ya da hırslarından yakalayıp esir eden, zengin ile fakir arasındaki uçurumu sürekli büyüten, tüm dünyaya olmayan paraları harcatan ve bir süredir tökezleyen sistem.