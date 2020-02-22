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Haber Giriş: 22 Şubat 2020 - 07:00, /

Ünlüler ile zamanda yolculuk! Yıllar önce, yıllar sonra...

Sanat dünyasının tanınmış isimlerinin gençlik hallerini hatırlıyor musunuz? Instagram'daki nostaljik_seyahat hesabı ünlülerin zaman içindeki değişimlerini gözler önüne serdi. İşte ortaya çıkan fotoğraflar...

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1PELİN KARAHAN

PELİN KARAHAN

Yıllar Pelin Karahan'ın masumgüzelliğinden neredeyse hiçbir şey götürememiş...

2OKTAY KAYNARCA

OKTAY KAYNARCA

Usta oyuncunun uğradığı tek değişim saçlarına ve sakallarına düşen aklar...

3ZERRİN TEKİNDOR

ZERRİN TEKİNDOR

Zerrin Tekindor'un yanakları şimdiye nazaran daha dolgunmuş...

4HALUK BİLGİNER

HALUK BİLGİNER

Türkiye'nin ilk ve tek Emmy Ödüllü oyuncusu Haluk Bilginer, henüz 30'lu yaşlarındayken...

5NESLİHAN ATAGÜL

NESLİHAN ATAGÜL

Neslihan Atagül'ün Yaprak Dökümü dizisindeki hallerini hatırladınız mı?

6TÜRKAN ŞORAY

TÜRKAN ŞORAY

Türk sinemasının Sultan'ı türkan Şoray hala çok güzel!

7BERGÜZAR KOREL

BERGÜZAR KOREL

Bergüzar Korel de çocukluk masumiyetini korumayı başaranlardan...

8ARZUM ONAN

ARZUM ONAN

Türkiye'nin tescilli güzellerinden Arzum Onan yıllara meydan okuyor!

9EZGİ MOLA

EZGİ MOLA

Yıllar içerisinde Ezgi Mola'nın yüz hatları incelmiş, kaşları kalınlaşmış...

10BENNU YILDIRIMLAR

BENNU YILDIRIMLAR

Bennu Yıldırımlar'ın bakışları hiç değişmemiş...

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