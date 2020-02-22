Ünlüler ile zamanda yolculuk! Yıllar önce, yıllar sonra...
Sanat dünyasının tanınmış isimlerinin gençlik hallerini hatırlıyor musunuz? Instagram'daki nostaljik_seyahat hesabı ünlülerin zaman içindeki değişimlerini gözler önüne serdi. İşte ortaya çıkan fotoğraflar...
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1
PELİN KARAHAN
Yıllar Pelin Karahan'ın masumgüzelliğinden neredeyse hiçbir şey götürememiş...
2
OKTAY KAYNARCA
Usta oyuncunun uğradığı tek değişim saçlarına ve sakallarına düşen aklar...
3
ZERRİN TEKİNDOR
Zerrin Tekindor'un yanakları şimdiye nazaran daha dolgunmuş...
4
HALUK BİLGİNER
Türkiye'nin ilk ve tek Emmy Ödüllü oyuncusu Haluk Bilginer, henüz 30'lu yaşlarındayken...