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Hürriyet
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Haber Giriş: 07 Ekim 2020 - 09:34 | 

Sadece işleriyle değil bu şekilde de "para basıyorlar"

Hollywood'un ünlülerinin rol aldıkları projeler için ne kadar büyük paralar kazandığını bilmeyen yok. Bazen bir yerde sahneye çıkmak için bazen de bir film ya da dizi için milyonlarca dolar kazanıyorlar.

Backgrid UK, Backgrid USA

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1KAYDA DEĞER BİR YATIRIM KAYNAĞI
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KAYDA DEĞER BİR YATIRIM KAYNAĞI

Ama onların tek kazancının bu olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz demektir. Çünkü, Hollywood ünlülerinin bir başka kayda değer gelir kaynağı daha var: Emlak satışı. Milyon dolara satın aldıkları lüks evleri üzerine fiyat farkı koyarak satıp yine para kazanıyor bu ünlüler. Sonra oradan kazandıklarıyla başka bir mülk alıp birkaç yıl sonra onu da ödediklerinden daha fazla paraya satıyorlar. Yani emlaktan da para kazanıyor ünlüyor. İşte son dönemde hemen hemen hepsi Los Angeles'ın gözde bölgelerinde bulunan evlerini satıp gelir elde eden ünlüler.

2100 MİLYON DOLAR İSTİYOR
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100 MİLYON DOLAR İSTİYOR

James Bond filmleriyle şöhretini perçinleyen Pierce Brosnan, iki ayrı binadan oluşan bu görkemli evlerini 100 milyon dolara satışa çıkardı.

3BİRİNİ 5 MİLYONA DİĞERİNİ 2.25 MİLYONA ALMIŞTI
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BİRİNİ 5 MİLYONA DİĞERİNİ 2.25 MİLYONA ALMIŞTI

Pierce Brosnan, 2000 yılında aslında iki farklı yapıdan oluşan bu kompleksin arsalarından birini 5.1 milyon dolara, diğerini de 2.25 milyon dolara satın almıştı. 

4ÇEVRE DOSTU
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ÇEVRE DOSTU

Bu gösterişli mülk çevre dostu olmasıyla da biliniyor.

55 MİLYON DOLARA SATIYORLAR
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5 MİLYON DOLARA SATIYORLAR

Gösteri dünyasının ünlü çifti Elsa Pataky ile Chris Hemsworth, California'daki evlerini 5 milyon dolara satışa çıkardı.

6DÖRT YIL ÖNCE 3.45 MİLYONA SATIN ALMIŞLARDI
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DÖRT YIL ÖNCE 3.45 MİLYONA SATIN ALMIŞLARDI

Çift, bu ev için 2016 yılında 3.45 milyon dolara satın almıştı.

7BAŞKA BİR EV ALACAKLAR
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BAŞKA BİR EV ALACAKLAR

Pataky ve Hemsworth bunu sattıktan sonra başka bir ev alacaklar.

85 MİLYON DOLAR İSTİYOR
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5 MİLYON DOLAR İSTİYOR

 Taht Oyunları (Game of Thrones) dizisiyle ün kazanan Emilia Clarke, evini 5 milyor dolara satışa çıkardı.

9BİRAZ DAHA UCUZA SATIN ALMIŞTI
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BİRAZ DAHA UCUZA SATIN ALMIŞTI

Genç oyuncu buraşı 4.65 milyon dolara satın almıştı. 

10LOS ANGELESIN GÖZDE BÖLGESİNDE
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LOS ANGELES'IN GÖZDE BÖLGESİNDE

Clarke'nin satışa çıkardığı evi Los Angeles'ta bulunuyor.

11BOŞANDI EVİNİ SATIŞA ÇIKARDI
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BOŞANDI EVİNİ SATIŞA ÇIKARDI

Rol aldığı Call Me By Your Name adlı filmle hafızalara kazınan Armie Hammer eşinden boşandıktan sonra evini de satışa çıkardı.

12NEREDEYSE 6 MİLYON DOLAR İSTİYOR
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NEREDEYSE 6 MİLYON DOLAR İSTİYOR

Oyuncunun evi için istediği rakan 5,8 milyon dolar.

134.7 MİLYONA SATIN ALMIŞTI
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4.7 MİLYONA SATIN ALMIŞTI

Hammer bu evi iki yıldan daha az bir zaman önce 4.7 milyon dolara satın almıştı.

1412 MİLYON DOLARLIK DAİRE
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12 MİLYON DOLARLIK DAİRE

Uma Thurman'ın bir dönem sevgilisi de olan ünlü otel işletmecisi Andre Balazs, New York'daki dairesini 12 milyon dolara satışa çıkardı.

155.5 MİLYON DOLARA ALMIŞTI
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5.5 MİLYON DOLARA ALMIŞTI

Daire 2003 yılında 5,5 milyon dolara satın almıştı.

16AVRUPADA YAŞAYACAK
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AVRUPA'DA YAŞAYACAK

Balazs bir dönem Uma Thurman ile nişanlıydı. Fakat ondan ayrıldıktan sonra genç sevgilisiyle daha çok Avrupa'da yaşamaya başladı.

17ST. JETTERBURG DİYORLARDI
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"ST. JETTERBURG" DİYORLARDI

Beyzbol efsanesi Derek Jetter, Florida Tampa Bay'de bulunan ve birbirine kanal benzeri yapılarla bağlanan iki ayrı binadan oluşan saray yavrusu evini 29 milyon dolara satışa çıkarmıştı.

187.7 MİLYON DOLARA SATIN ALMIŞTI
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7.7 MİLYON DOLARA SATIN ALMIŞTI

Yerel halkın, Rusya'nın kanallar arasına kurulu kenti St Petersburg'a gönderme yaparak 'St. Jetersburg' diye tanımladığı bu evin bir binasını 2005'de diğerini de bir yıl sonra toplakmda 7.7 milyon dolara satın almıştı Jeter.

19RENOVASYONA DA SERVET ÖDEDİ
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RENOVASYONA DA SERVET ÖDEDİ

Satın aldıktan sonra da renovasyon için küçük bir servet harcamıştı.

20BEBEK DOĞDU YENİ EV ALACAK
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BEBEK DOĞDU YENİ EV ALACAK

Kısa bir süre önce nişanlısı Orlando Bloom ile ilk bebeklerini kucaklarına alan Katy Perry, Los Angeles'taki evini satışa çıkardı.

217.95 MİLYON DOLAR İSTİYOR
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7.95 MİLYON DOLAR İSTİYOR

Perry'nin ev için istediği fiyat 7. 95 milyon dolar.

227.5 MİLYON DOLARA SATIN ALMIŞTI
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7.5 MİLYON DOLARA SATIN ALMIŞTI

Ünlü şarkıcı evini iki yıl önce 7.5 milyon dolara satın almıştı.

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