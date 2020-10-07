Sadece işleriyle değil bu şekilde de "para basıyorlar"
Hollywood'un ünlülerinin rol aldıkları projeler için ne kadar büyük paralar kazandığını bilmeyen yok. Bazen bir yerde sahneye çıkmak için bazen de bir film ya da dizi için milyonlarca dolar kazanıyorlar.
Backgrid UK, Backgrid USA
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1
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KAYDA DEĞER BİR YATIRIM KAYNAĞI
Ama onların tek kazancının bu olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz demektir. Çünkü, Hollywood ünlülerinin bir başka kayda değer gelir kaynağı daha var: Emlak satışı. Milyon dolara satın aldıkları lüks evleri üzerine fiyat farkı koyarak satıp yine para kazanıyor bu ünlüler. Sonra oradan kazandıklarıyla başka bir mülk alıp birkaç yıl sonra onu da ödediklerinden daha fazla paraya satıyorlar. Yani emlaktan da para kazanıyor ünlüyor. İşte son dönemde hemen hemen hepsi Los Angeles'ın gözde bölgelerinde bulunan evlerini satıp gelir elde eden ünlüler.
2
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100 MİLYON DOLAR İSTİYOR
James Bond filmleriyle şöhretini perçinleyen Pierce Brosnan, iki ayrı binadan oluşan bu görkemli evlerini 100 milyon dolara satışa çıkardı.
3
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BİRİNİ 5 MİLYONA DİĞERİNİ 2.25 MİLYONA ALMIŞTI
Pierce Brosnan, 2000 yılında aslında iki farklı yapıdan oluşan bu kompleksin arsalarından birini 5.1 milyon dolara, diğerini de 2.25 milyon dolara satın almıştı.
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ÇEVRE DOSTU
Bu gösterişli mülk çevre dostu olmasıyla da biliniyor.
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5 MİLYON DOLARA SATIYORLAR
Gösteri dünyasının ünlü çifti Elsa Pataky ile Chris Hemsworth, California'daki evlerini 5 milyon dolara satışa çıkardı.
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DÖRT YIL ÖNCE 3.45 MİLYONA SATIN ALMIŞLARDI
Çift, bu ev için 2016 yılında 3.45 milyon dolara satın almıştı.
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BAŞKA BİR EV ALACAKLAR
Pataky ve Hemsworth bunu sattıktan sonra başka bir ev alacaklar.
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5 MİLYON DOLAR İSTİYOR
Taht Oyunları (Game of Thrones) dizisiyle ün kazanan Emilia Clarke, evini 5 milyor dolara satışa çıkardı.
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BİRAZ DAHA UCUZA SATIN ALMIŞTI
Genç oyuncu buraşı 4.65 milyon dolara satın almıştı.
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LOS ANGELES'IN GÖZDE BÖLGESİNDE
Clarke'nin satışa çıkardığı evi Los Angeles'ta bulunuyor.
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BOŞANDI EVİNİ SATIŞA ÇIKARDI
Rol aldığı Call Me By Your Name adlı filmle hafızalara kazınan Armie Hammer eşinden boşandıktan sonra evini de satışa çıkardı.
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NEREDEYSE 6 MİLYON DOLAR İSTİYOR
Oyuncunun evi için istediği rakan 5,8 milyon dolar.
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4.7 MİLYONA SATIN ALMIŞTI
Hammer bu evi iki yıldan daha az bir zaman önce 4.7 milyon dolara satın almıştı.
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12 MİLYON DOLARLIK DAİRE
Uma Thurman'ın bir dönem sevgilisi de olan ünlü otel işletmecisi Andre Balazs, New York'daki dairesini 12 milyon dolara satışa çıkardı.
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5.5 MİLYON DOLARA ALMIŞTI
Daire 2003 yılında 5,5 milyon dolara satın almıştı.
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AVRUPA'DA YAŞAYACAK
Balazs bir dönem Uma Thurman ile nişanlıydı. Fakat ondan ayrıldıktan sonra genç sevgilisiyle daha çok Avrupa'da yaşamaya başladı.
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"ST. JETTERBURG" DİYORLARDI
Beyzbol efsanesi Derek Jetter, Florida Tampa Bay'de bulunan ve birbirine kanal benzeri yapılarla bağlanan iki ayrı binadan oluşan saray yavrusu evini 29 milyon dolara satışa çıkarmıştı.
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7.7 MİLYON DOLARA SATIN ALMIŞTI
Yerel halkın, Rusya'nın kanallar arasına kurulu kenti St Petersburg'a gönderme yaparak 'St. Jetersburg' diye tanımladığı bu evin bir binasını 2005'de diğerini de bir yıl sonra toplakmda 7.7 milyon dolara satın almıştı Jeter.
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RENOVASYONA DA SERVET ÖDEDİ
Satın aldıktan sonra da renovasyon için küçük bir servet harcamıştı.
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BEBEK DOĞDU YENİ EV ALACAK
Kısa bir süre önce nişanlısı Orlando Bloom ile ilk bebeklerini kucaklarına alan Katy Perry, Los Angeles'taki evini satışa çıkardı.
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7.95 MİLYON DOLAR İSTİYOR
Perry'nin ev için istediği fiyat 7. 95 milyon dolar.
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7.5 MİLYON DOLARA SATIN ALMIŞTI
Ünlü şarkıcı evini iki yıl önce 7.5 milyon dolara satın almıştı.