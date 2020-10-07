Sadece işleriyle değil bu şekilde de "para basıyorlar"

KAYDA DEĞER BİR YATIRIM KAYNAĞI Ama onların tek kazancının bu olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz demektir. Çünkü, Hollywood ünlülerinin bir başka kayda değer gelir kaynağı daha var: Emlak satışı. Milyon dolara satın aldıkları lüks evleri üzerine fiyat farkı koyarak satıp yine para kazanıyor bu ünlüler. Sonra oradan kazandıklarıyla başka bir mülk alıp birkaç yıl sonra onu da ödediklerinden daha fazla paraya satıyorlar. Yani emlaktan da para kazanıyor ünlüyor. İşte son dönemde hemen hemen hepsi Los Angeles'ın gözde bölgelerinde bulunan evlerini satıp gelir elde eden ünlüler.