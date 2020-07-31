Ünlüler havalimanına akın etti... Bayram yolcusu kalmasın!

Hamile değilim Şarkıcı Ziynet Sali, bayram için Bodrum’u tercih etti. Erkan Erzurumlu ile evli olan Sali, hakkında çıkan hamile iddialarına da cevap verdi: “Tabii ki güzel bir haber vermek isterdim... Sevenlerim bana anneliği yakıştırıyor. Ama doğru değil. İnşallah güzel bir haberim olursa sizinle paylaşacağım.”