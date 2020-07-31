Ünlüler havalimanına akın etti... Bayram yolcusu kalmasın!

“Arka Sokaklar” dizisinde rol alan Merve Oflaz, Kurban Bayramı için Alaçatı’yı tercih etti. Ünlü oyuncu, “Pandemi döneminde çalıştık. Dizimize bir ay ara verdik. Haftaya ise çekimler yeniden başlıyor. O yüzden tatile ara verip İstanbul’a geldim. Evi temizledim ve şimdi yine Alaçatı’ya dönüyorum” dedi.
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Hamile değilim
Şarkıcı Ziynet Sali, bayram için Bodrum’u tercih etti. Erkan Erzurumlu ile evli olan Sali, hakkında çıkan hamile iddialarına da cevap verdi: “Tabii ki güzel bir haber vermek isterdim... Sevenlerim bana anneliği yakıştırıyor. Ama doğru değil. İnşallah güzel bir haberim olursa sizinle paylaşacağım.”
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Merve Terim, tatil için Bodrum’u seçti.
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Rota Bodrum
İş insanı Sabri Yiğit ve oğlu Yiğitsoy Yiğit, tatil için Bodrum’u seçtiklerini söyledi. Golf tutkunu olan baba-oğul, kendilerini görüntüleyen muhabirlere “Şimdiden iyi bayramlar” dedi.