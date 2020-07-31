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Haber Giriş: 31 Temmuz 2020 - 08:31,

Ünlüler havalimanına akın etti... Bayram yolcusu kalmasın!

Sanat ve iş dünyasının ünlü isimleri, 4 günlük Kurban Bayramı öncesi İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi. Birçok kişinin adresi yine Ege kıyıları oldu.

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Ezgi Eyüboğlu, sevgilisi Oğulcan Engin’le Bodrum’a uçtu.

2Set öncesi son tatil
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Set öncesi son tatil

“Arka Sokaklar” dizisinde rol alan Merve Oflaz, Kurban Bayramı için Alaçatı’yı tercih etti. Ünlü oyuncu, “Pandemi döneminde çalıştık. Dizimize bir ay ara verdik. Haftaya ise çekimler yeniden başlıyor. O yüzden tatile ara verip İstanbul’a geldim. Evi temizledim ve şimdi yine Alaçatı’ya dönüyorum” dedi.

3Hamile değilim
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Hamile değilim

Şarkıcı Ziynet Sali, bayram için Bodrum’u tercih etti. Erkan Erzurumlu ile evli olan Sali, hakkında çıkan hamile iddialarına da cevap verdi: “Tabii ki güzel bir haber vermek isterdim... Sevenlerim bana anneliği yakıştırıyor. Ama doğru değil. İnşallah güzel bir haberim olursa sizinle paylaşacağım.”

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Merve Terim, tatil için Bodrum’u seçti.

5Rota Bodrum
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Rota Bodrum

İş insanı Sabri Yiğit ve oğlu Yiğitsoy Yiğit, tatil için Bodrum’u seçtiklerini söyledi. Golf tutkunu olan baba-oğul, kendilerini görüntüleyen muhabirlere “Şimdiden iyi bayramlar” dedi.

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Okan Burak, Çeşme’ye gittiğini söyledi.

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Saffet Emre Tonguç, Alaçatı’da tatili geçirecek.

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