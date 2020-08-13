Şebnem Özinal'ın mezuniyet sevinci

İşte Türkiye'nin ünlülerinin eğitim serüveni.. Kim, hangi okullarda okudu, kim ilkokulu bile 20 yaşında kocaman bir delikanlıyken dışarıdan bitirdi...
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“Mezuniyet güzel bir şey”
İstanbul Teknik üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü mezunu oyuncu Şebnem Özinal, eğitimine devam ediyor.
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Bir süredir ekrandan uzak duran 49 yaşındaki Özinal, önceki gün oyunculuk üzerine aldığı yüksek lisans eğitimini tamamladı. Bahçeşehir Üniversitesi'nden mezuniyetini kep atarak kutlayan Özinal, sanal âlemde “Mezuniyet güzel bir şey” mesajını yazdı.
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HEPSİNDE DİPLOMA YOK, AMA ŞÖHRET ONLARDA
Onlar şöhrete 'şöhret' paray 'para' demeyenler... Milyonlarca hayranları ve hatırı sayılır servetleri var. Ama her ne kadar önemi sık sık vurgulansa da bazılarının okul sıralarındaki serüveni çok kısa sürdü. Kimi ekonomik koşulların dayatmasıyla kimi kariyer hevesiyle öğrenciliğe çabuk veda etti. Bazıları da üniversite diplomasını alana kadar okudu... İşte Türkiye'nin ünlülerinin eğitim serüveni.. Kim, hangi okullarda okudu, kim ilkokulu bile 20 yaşında kocaman bir delikanlıyken dışarıdan bitirdi...
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Doğuş'un çocukluğu oldukça zor koşullarda geçti. Müzik dünyasının yıldızı ilkokuldan terk.
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OKUMA YAZMAYI SONRADAN ÖĞRENDİ
Kimbilir adlı şarkısıyla müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Kibariye, okuma yazmayı sordadan öğrendi. İlkokulu dışarıdan bitirdi. Kibariye bu durumunu da hiçbir zaman saklamadı.
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İLKOKUL'DAN SONRA OKUYAMADI
Kendine özgü yorumuyla müzik dünyasında yer edinen Yıldız Tilbe de ilkokul mezunu. O da ekonomik koşullar yüzünden okuyamadı.
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LİSEYİ DIŞARIDAN BİTİRDİ
Petek Dinçöz de ilkokul mezunu.Ama liseyi dışarıdan bitirdi.
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EĞİTİM YERİNE NİKAH
Hülya Avşar ortaokul mezunu. Lise eğitimine devam etmek yerine evlenmeyi tercih etti.
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20 YAŞINDA İLKOKULU BİTİRDİ
Ferdi Tayfur o kadar güç koşullarda büyüdü ki okuma şansı bulamadı. Tayfur ilkokulu dışarıdan bitirdiğinde 20 yaşındaydı.
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Harika Avcı da okuma fırsatı bulamayan ünlülerden. Avcı ilkokul mezunu.
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AİLESİNE DESTEK İÇİN OKULU BIRAKTI
Tanrı Misafiri ile müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Gündeş ilkokul mezunu. Diplomasını aldıktan sonra ailesine katkıda bulunmak için konfeksiyon atölyesinde çalışmak zorunda kaldı. Sonra da güzel sesiyle şöhret basamaklarını tırmandı.
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ORTAOKUL TERK
Sibel Can ilkokul mezunu. Ekonomik zorluklar yüzünden 12 yaşındayken okul hayatına son vermek zorunda kaldı. Ortaokuldan terk.
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Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray da ilkokul mezunu. Feriköy İlkokulu'nu bitirdi.
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Güzide Duran ekonomik zorluklar yüzünden ilkokul 3'ten ayrılmak zorunda kaldı. Ama ana dili gibi İngilizce konuşabiliyor.
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Nazan Şoray da eğitim konusunda ablasının izinden gitti.O da ilkokul mezunu.
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Melisa Sözen mektepli oyunculardan. Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.
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Cem Yılmaz da Boğaziçi Üniversitesi'nin sıralarından geçti.Turizm ve Otel Yönetimi bölümünde okudu.
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Funda Arar'ın sesi de eğitimli.İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'ndan mezun oldu.
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Nil Karaibrahimgil Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Ama müzik alanında kariyer yapmayı tercih etti.
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Okan Bayülgen Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nı bitirdi. Sonra aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Fakültesi'nde master yaptı.
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Fatma Girik ilkokulu bitirdikten sonra Cağaloğlu Ortaokulu’na devam ediyordu. Ancak ailesine yardımcı olmak zorunda kaldığı için eğitimini ikinci sınıfta sonlandırdı.
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Serdar Ortaç., müzik kariyeri uğruna eğitimini yarıda bıraktı. Liseyi bitirdikten sonra Bilkent Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazandı. Bilkent Üniversitesi'ndeki tahsilini tamamlamadan üniversiteden ayrıldı.
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Gülben Ergen de liseden sonra kariyer basamaklarını tırmanmaya başladı. Ergen, Kadıköy Ticaret Lisesi’nde okudu.
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Muazzez Ersoy ortaokulu bitirdi, liseye kaydını yaptırdı. Ama ekonomik sorunlar yüzünden okuyamadı.
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Ajda Pekkan da liseyi yarıda bırakıp sanat dünyasında kariyer yaptı. Pekkan, Çamlıca Kız Lisesi'nden terk.
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Bülent Ersoy da lise mezunu. Sanatçı ticaret lisesinde okudu.
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Cüneyt Arkın aslında bir tıp doktoru. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.
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Emel Sayın önce İstanbul Kız Lisesi'ni bitirdi.
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Sonra da Belediye Konservatuvarı'nı.
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Seda Sayan ortaokul mezunu.
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Sayan, Çamlıca Kız Lisesi'nden kovuldu.
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Hale Soygazi de kariyer uğruna eğitimini yarıda bırakanlardan. Erenköy Kız Lisesi'ni bitirdi. Üniversitede Fransız Filoloji'sine kayıt yaptırdı. Ancak mankenlik kursuna katılmak için okulu yarıda bırakıp İsviçre'ye gitti.
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Hülya Koçyiğit liseden sonra bir de konservatuar eğitimi gördü. Ünlü yıldız Ankara Devlet Konservatuarı Bale Bölümü'nde eğitim gördü.
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Güngör Bayrak, gençlik yıllarında eğitimi imkanı bulamamıştı. 42 yaşında ise Marmara Üniversitesi Fransızca Bölümü'nden diplomasını aldı.
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Kadir İnanır da asıl mesleğini yapmıyor. İktisadi Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik mezunu.
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Usta oyuncu Müjdat Gezen lise mezunu. Gezen; Vefa Lisesi'nin en ünlü mezunlarından.
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Müjde Ar, kariyer uğruna okul hayatını yarıda bıraktı. Ar, Fatih Kız Lisesi'nden terk.
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Nilüfer de lise mezunu. Ünlü şarkıcı İtalyan Lisesi'ni bitirdi.
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Nükhet Duru da lise mezunu. Duru, Kandilli Kız Lisesi mezunu.
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Perihan Savaş kelimenin tam anlamıyla çocuk yaşında sanat hayatına atıldı. Savaş, ortaokul mezunu.
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Müzik dünyasının Minik Serçe'si Sezen Aksu üniversite sıralarında okudu. Aksu Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde okudu. Ama ikinci sınıftan ayrıldı.
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Yeşilçam'ın ustalarından biri de Şener Şen. Usta aktör akşam lisesi mezunu.
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Metin Akpınar ise anlaşılan eğitimini aldığı dal yerine oyunculuk alanında kariyer yapmayı seçti.Akpınar, Ankara Dil-Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü.
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Filiz Akın üniversite sıralarında da okudu. TED Ankara Koleji'nin ardından DTCF Arkeoloji bölümünde okudu.
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Zuhal olcay, Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünü bitirdi. 1 yıl da Londra'da eğitim gördü.
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Cansel Elçin, İlk ve orta eğitimini Paris’te Lycée Racine’de tamamladı.
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Sonra aile işini devam ettirmek üzere ekonomi ve sosyal bilimler okudu. Bir süre ticaretle uğraşsa da akşam kursları ile başladığı tiyatro serüvenine, konservatuara yaşı tutmadığı için,Fransa’nın önde gelen tiyatro okullarından Ecole Florent’e yazılarak devam etti.
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Tuba Büyüküstün aslında kamera önünde değil kamera arkasında görev almak için eğitildi. Ama sonra oyunculuğu tercih etti.
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Büyüküstün, Mimar Sinan Üniversitesi Sahne Dekorları ve Kostüm Tasarımı bölümünden mezun.
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Beren Saat Ankara'daki Başkent Üniversitesi İşletme Bölümü'nde okuyordu. Ancak devamsızlık yüzünden okuldan atıldı.
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Fahriye Evcen yurt dışında yaşadığı için eğitimini de orada tamamladı.
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Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde okudu.
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Deniz Çakır, mektepli oyunculardan.
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Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu.
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Kıvanç Tatlıtuğ, şöhretli bir yıldız ama hala öğrenci.
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Kültür Üniversitesi'nde okuyor.
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Çağla Şıkel aslında bir balerin.
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Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı bale bölümü mezunu.
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Emre Altuğ da mektepli sanatçılardan biri.
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İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde eğitim gördü.
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Demet Akalın lise mezunu.
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Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi'ni bitirdi.
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Demet Şener de liseden sonra okumak yerine kariyer yapmayı tercih etti.
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Nişantaşı Kız Lisesi'nden mezun.
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Pınar Altuğ St. Benoit Fransız Lisesi'ni bitirdi.
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Ardından İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümüne girdi.
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Yağmur Atacan da eğitim gördüğü alanda çalışmayan ünlülerden.
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İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nden mezun oldu.
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Teoman aslında diplomalı bir sosyolog.
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Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde okudu.
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Nejat İşler, ilkokuldan sonra eğitimine Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde devam etti.
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Daha sonra İki sene sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğraf bölümünü kazanan Nejat İşler iki yıllık olan bölümden askerlik için iyi olmadığnı düşünerek vazgeçti. On yıl kadar satış işleriyle uğraştıktan sonra Taksim’de dolaştığı (27 Mart Dünta Tiyatrolar Günü) birgün, bir tiyatro sahnesinde bedeva gösterimde olan "Danton’un Ölümü" adlı eseri seyretti. "Ben niye bu işi yapmıyorum?" diye düşünen Nejat İşler, dayısının yanına gittiği Eskişehir’de konservatuar sınavına gitmeye karar verdi ve kazandı. İstanbul’a döndüğünde, ilanını gördüğü Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuar Bölümüne başladı. 1995 yılında Mimar Sinan Üniversitesinin devlet konservatuar bölümünden mezun olana kadar devlet tiyatrosunda ve televizyon dizilerinde rol aldı.
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Berrak Tüzünataç da eğitim gördüğü mesleği yapmıyor.
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Tüzünataç, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu. (Hürriyet)