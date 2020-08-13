Şebnem Özinal'ın mezuniyet sevinci

HEPSİNDE DİPLOMA YOK, AMA ŞÖHRET ONLARDA Onlar şöhrete 'şöhret' paray 'para' demeyenler... Milyonlarca hayranları ve hatırı sayılır servetleri var. Ama her ne kadar önemi sık sık vurgulansa da bazılarının okul sıralarındaki serüveni çok kısa sürdü. Kimi ekonomik koşulların dayatmasıyla kimi kariyer hevesiyle öğrenciliğe çabuk veda etti. Bazıları da üniversite diplomasını alana kadar okudu... İşte Türkiye'nin ünlülerinin eğitim serüveni.. Kim, hangi okullarda okudu, kim ilkokulu bile 20 yaşında kocaman bir delikanlıyken dışarıdan bitirdi...