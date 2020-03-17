Ünlüler evlerine kapandı! Corona virüs önlemi

Ceyda Düvenci: Bir aradayız! Evimizdeyiz... her şey yolunda... endişelerimizi, korkularımızı cebimize koyduk, kabul ettik hepsini... zor dönemi avantaja çevirmeyi tercih ettik. Bol bol zaman geçirmenin sevinci bizi iyi hissettiriyor... Daha fazla oyun oynamaya odaklandık. Birlikte nasıl daha eğleniriz, kahkahalarla güleriz, bu duygunun peşine düştük... Evet zor, evet gergin zamanlar, evet endişeliyiz... Hepsi gerçek... ama anne-baba olarak mutlu olmayı, kötü zamanlardan mutlulukla çıkmayı seçtik... Evden çıkmıyoruz... Temizliğe dikkat ediyoruz... ve bir aradayız... Sen evde gülümsemek için neler yapıyorsun? Ailecek eğlenmek için, zor günleri aşmak için neler buldun? Bulutları ancak güzellikleri paylaşarak dağıtabiliriz. Gerçekleri göz ardı etmeden, gerekli tedbirleri alarak... Okul tedbir sebepli kapandı, tatile gidelim diye değil... O yüzden evde ailecek oturmak tek çözüm...