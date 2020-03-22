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Haber Giriş: 22 Mart 2020 - 08:29, /

Ünlüler evden canlı yayında

Türkiye’yi etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle herkes evine kapandı.

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1

Ünlü sanatçılar, sosyal medya platformları üzerinden yaptıkları canlı yayınlarla takipçilerine moral vermek için harekete geçti.

2DOSTUNU KONUK ETTİ

DOSTUNU KONUK ETTİ

Can Bonomo önceki gece bu kez yakın dostu Can Saban’la birlikte online konser verdi.

3EV PARTİSİ

EV PARTİSİ

DJ ve prodüktör Doğukan Manço evinin kapılarını Instagram hesabından takipçilerine açtı. Evindeki DJ setinin başına geçen Manço, “Ev halimizle evleri biraz renklendirmek istedim, çok güzeldi. Yüzümüz güldü” dedi.

4ÖZEL İSTEK

ÖZEL İSTEK

Instagram hesabında takipçilerine “Özleştik” diye seslenen Funda Arar, müzisyen eşi Febyo Taşel’le birlikte önceki gece canlı yayında sevilen şarkılarını söyledi. Yaklaşık 30 dakika yayında kalan Arar “Bu çok iyi oldu, bize ve sizlere moral oldu” dedi.

5ÖNCE SOHBET SONRA ŞARKI

ÖNCE SOHBET SONRA ŞARKI

Gonca Vuslateri, Demet Akbağ ile konferans yaptı. Ardından babasıyla şarkılar soyledi.

6Mutfak konseri

Mutfak konseri

Güliz Ayla, takipçilerine evinin mutfağında şarkılarını söyledi.

7YENİ İARKI

YENİ İARKI

Kalben, geçen hafta çıkan “Kalp Hanım” albümündeki yeni şarkıları yaptığı canlı yayında seslendirdi.

8KLARNET

KLARNET

Koray Avcı müzisyen arkadaşlarıyla verdiği konserde klarnet de çaldı.

9SAĞLIKÇILARA ONLINE KONSER

SAĞLIKÇILARA ONLINE KONSER

Murat Kekilli, koronavirüs salgınına karşı görev yapan sağlık çalışanları için sosyal medya hesabından sevilen şarkılarını seslendirdi. Şarkıcı, “Allah, sağlık çalışanlarına güç versin. Bizleri korudukları için teşekkür ediyoruz” dedi.

10EŞİYLE SÖYLEDİ

EŞİYLE SÖYLEDİ

Ünlü oyuncu Özge Özder de müzisyen eşi Sinan Güleryüz’le birlikte evinden canlı yayın yapıp şarkılar söyledi.

11BU AY KİRA ALMAYACAK

BU AY KİRA ALMAYACAK

Ezgi Mola, iki kiracısından nisan ayında ödeme almayacağını duyurdu ve tüm ev sahiplerini bu iyilik hareketine davet etti: “Geçtiğimiz günlerde bir iyilik hareketi başlatsak keşke demiştim. Kendimce söyle düşündüm. İki kiracım var, onlara ‘nisan ayında kira istemiyorum’ dedim. Umarım herkes kiracılarına az da olsa yardımcı olabilir. Sizden de böyle adımlar bekliyorum.”

12Sohbet ettiler

Sohbet ettiler

Tuba Büyüküstün Instagram hesabında yaptığı canlı yayında takipçilerine şöyle seslendi: “Hiç alışık olmadığımız bir dönemden geçiyoruz. Biliyoruz ki zorunlu olmadığımız sürece evde olmamız gerekiyor. Başka bin türlü belirsizlik var kafamızda. En azından benim var.”

13ALİCAN YÜCESOY

ALİCAN YÜCESOY

Alican Yücesoy, her gece saat 22.00’de takipçileriyle Instagram üzerinden yapacağı canlı yayınlarla sohbet edeceğini duyurdu. Ünlü oyuncunun önceki akşam yaptığı ilk canlı yayınına meslektaşı Okan Yalabık da katıldı.

14

Celil Nalçakan da sevenleriyle sohbet etmek için canlı yayındaydı.

15

Nihal Yalçın sevenleriyle evinden yaptığı canlı yayınla sohbet etti.

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Bülent Emrah Parlak, Fatma Karaağaç’ın sosyal medyada yayınlanan “Gündem Özel” programına konuk oldu.

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