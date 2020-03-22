Ünlüler evden canlı yayında

BU AY KİRA ALMAYACAK Ezgi Mola, iki kiracısından nisan ayında ödeme almayacağını duyurdu ve tüm ev sahiplerini bu iyilik hareketine davet etti: “Geçtiğimiz günlerde bir iyilik hareketi başlatsak keşke demiştim. Kendimce söyle düşündüm. İki kiracım var, onlara ‘nisan ayında kira istemiyorum’ dedim. Umarım herkes kiracılarına az da olsa yardımcı olabilir. Sizden de böyle adımlar bekliyorum.”