Ünlüler evden canlı yayında

Türkiye’yi etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle herkes evine kapandı.
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Ünlü sanatçılar, sosyal medya platformları üzerinden yaptıkları canlı yayınlarla takipçilerine moral vermek için harekete geçti.
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DOSTUNU KONUK ETTİ
Can Bonomo önceki gece bu kez yakın dostu Can Saban’la birlikte online konser verdi.
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EV PARTİSİ
DJ ve prodüktör Doğukan Manço evinin kapılarını Instagram hesabından takipçilerine açtı. Evindeki DJ setinin başına geçen Manço, “Ev halimizle evleri biraz renklendirmek istedim, çok güzeldi. Yüzümüz güldü” dedi.
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ÖZEL İSTEK
Instagram hesabında takipçilerine “Özleştik” diye seslenen Funda Arar, müzisyen eşi Febyo Taşel’le birlikte önceki gece canlı yayında sevilen şarkılarını söyledi. Yaklaşık 30 dakika yayında kalan Arar “Bu çok iyi oldu, bize ve sizlere moral oldu” dedi.
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ÖNCE SOHBET SONRA ŞARKI
Gonca Vuslateri, Demet Akbağ ile konferans yaptı. Ardından babasıyla şarkılar soyledi.
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Mutfak konseri
Güliz Ayla, takipçilerine evinin mutfağında şarkılarını söyledi.
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YENİ İARKI
Kalben, geçen hafta çıkan “Kalp Hanım” albümündeki yeni şarkıları yaptığı canlı yayında seslendirdi.
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KLARNET
Koray Avcı müzisyen arkadaşlarıyla verdiği konserde klarnet de çaldı.
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SAĞLIKÇILARA ONLINE KONSER
Murat Kekilli, koronavirüs salgınına karşı görev yapan sağlık çalışanları için sosyal medya hesabından sevilen şarkılarını seslendirdi. Şarkıcı, “Allah, sağlık çalışanlarına güç versin. Bizleri korudukları için teşekkür ediyoruz” dedi.
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EŞİYLE SÖYLEDİ
Ünlü oyuncu Özge Özder de müzisyen eşi Sinan Güleryüz’le birlikte evinden canlı yayın yapıp şarkılar söyledi.
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BU AY KİRA ALMAYACAK
Ezgi Mola, iki kiracısından nisan ayında ödeme almayacağını duyurdu ve tüm ev sahiplerini bu iyilik hareketine davet etti: “Geçtiğimiz günlerde bir iyilik hareketi başlatsak keşke demiştim. Kendimce söyle düşündüm. İki kiracım var, onlara ‘nisan ayında kira istemiyorum’ dedim. Umarım herkes kiracılarına az da olsa yardımcı olabilir. Sizden de böyle adımlar bekliyorum.”
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Sohbet ettiler
Tuba Büyüküstün Instagram hesabında yaptığı canlı yayında takipçilerine şöyle seslendi: “Hiç alışık olmadığımız bir dönemden geçiyoruz. Biliyoruz ki zorunlu olmadığımız sürece evde olmamız gerekiyor. Başka bin türlü belirsizlik var kafamızda. En azından benim var.”
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ALİCAN YÜCESOY
Alican Yücesoy, her gece saat 22.00’de takipçileriyle Instagram üzerinden yapacağı canlı yayınlarla sohbet edeceğini duyurdu. Ünlü oyuncunun önceki akşam yaptığı ilk canlı yayınına meslektaşı Okan Yalabık da katıldı.
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Celil Nalçakan da sevenleriyle sohbet etmek için canlı yayındaydı.
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Nihal Yalçın sevenleriyle evinden yaptığı canlı yayınla sohbet etti.
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Bülent Emrah Parlak, Fatma Karaağaç’ın sosyal medyada yayınlanan “Gündem Özel” programına konuk oldu.