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Haber Giriş: 20 Mart 2020 - 12:21, /

Ünlüler de tuvalet kağıdı peşinde

Tüm dünyayı kasıp kavuran corona virüs salgınından ünlüler de nasibini aldı. Ev karantinası sırasında ihtiyaç duyacakları ürünleri satın almak için marketlere koşanlara ünlüler de katıldı.

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1TUVALET KAĞIDI PEŞİNDE

TUVALET KAĞIDI PEŞİNDE

İşte tıpkı milyonlarca insan gibi market arabalarını dolduran, hatırı sayılır miktarda tuvalet kağıdı ve yiyecek alan ünlülerin objektiflere takılan alışveriş halleri.

BACKGRID USA, BACKGRID UK

2BABASIYLA BİRLİKTE

BABASIYLA BİRLİKTE

Son dönemde Johnny Depp ile boşanma davasıyla gündeme gelen Amber Heard babasıyla birlikte alışveriş yaptı.

3MARKET ARABASI DOLU

MARKET ARABASI DOLU

Model Cara Delevingne ile oyuncu sevgilisi Ashley Benson market arabasını doldurup evlerine gittiler.

4CİDDİ ALIŞVERİŞ

CİDDİ ALIŞVERİŞ

Sunucu Elisabeta Canalis büyük bir ciddiyet içinde alışverişini tamamladı.

5LİSTE TAMAM

LİSTE TAMAM

Genç yıldız Demi Lovato, elindeki listeye bakarak alışveriş yaptı.

6TUVALET KAĞIDI ALDI

TUVALET KAĞIDI ALDI

Biana Blanco en çok tuvalet kağıdı satın aldı.

7YİYECEK ALIŞVERİŞİ

YİYECEK ALIŞVERİŞİ

Aktör Ryan Philippe ağırlıklı olarak yiyecek satın aldı.

8MASKEYİ HİÇ ÇIKARMADI

MASKEYİ HİÇ ÇIKARMADI

Donna D'Errico da kağıt havlu satın aldı. Maskesini de çıkarmadı.

9 BOL BOL YİYECEK

BOL BOL YİYECEK

Halsey, bol bol yiyecek satın aldı.

10YÜKLÜ ALIŞVERİŞ

YÜKLÜ ALIŞVERİŞ

Model Kaia Gerber de ihtiyacı olan yiyecekleri satın alıp evinin yolunu tuttu.

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