Ünlüler de tuvalet kağıdı peşinde

İşte tıpkı milyonlarca insan gibi market arabalarını dolduran, hatırı sayılır miktarda tuvalet kağıdı ve yiyecek alan ünlülerin objektiflere takılan alışveriş halleri. BACKGRID USA, BACKGRID UKSon dönemde Johnny Depp ile boşanma davasıyla gündeme gelen Amber Heard babasıyla birlikte alışveriş yaptı.Model Cara Delevingne ile oyuncu sevgilisi Ashley Benson market arabasını doldurup evlerine gittiler.Sunucu Elisabeta Canalis büyük bir ciddiyet içinde alışverişini tamamladı. Genç yıldız Demi Lovato, elindeki listeye bakarak alışveriş yaptı. Biana Blanco en çok tuvalet kağıdı satın aldı. Aktör Ryan Philippe ağırlıklı olarak yiyecek satın aldı. Donna D'Errico da kağıt havlu satın aldı. Maskesini de çıkarmadı.Halsey, bol bol yiyecek satın aldı. Model Kaia Gerber de ihtiyacı olan yiyecekleri satın alıp evinin yolunu tuttu.