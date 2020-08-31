Kaya Çilingiroğlu: İstanbulkart kullanıyorum

Gösteri dünyasının ünlü isimleri de toplu taşıma araçlarına binerek seyahat ediyor. İşte halkın arasına karışmaktan çekinmeyen o isimlerden bazıları...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
İstanbulkart kullanıyorum
Kaya Çilingiroğlu önceki gün Bebek’te arkadaşlarıyla buluştu. Mekan çıkışında elindeki İstanbulkart’la dikkat çeken Çilingiroğlu,
2
Abone Ol
İBB’nin Bebek’teki umumi tuvalete girerken görüntülendi. Çilingiroğlu, “İstanbulkart kullanıyorum. Otobüse ve metroya da biniyorum” dedi.
3
Abone Ol
Daha önce metroya binen Kaya Çilingiroğlu sosyal medya hesabından bu fotoğrafını paylaşmıştı.
4
Abone Ol
İşte, otobüste ya da metroda objektiflere takılan ünlüler...
5
Abone Ol
NİYE BİNMEYEYİM
Sanatçı geçtiğimiz günlerde Taksim metrosunda görüntülenmesiyle ilgili ise “Niye binmeyeyim? Ben halktan biriyim, halk kadınıyım” dedi.
Sayit DURMAZ
6
Abone Ol
HALK OTOBÜSÜNDE
Hande Ataizi ile sevgilisi Dinç Aydoğdu, Ümraniye’de bir halk otobüsünde görüntülendi.
7
Abone Ol
Daha önce de metrobüste objektife takılan ve trafik sıkıntısı yaşamamak için sık sık toplu taşımayı kullandığını söyleyen Ataizi, diğer yolcuların meraklı bakışlarına aldırmadan Aydoğdu ile sohbetine devam etti.
8
Abone Ol
Levent durağında inen çiftin “Toplantıya yetiştik” dediği duyuldu.
İsmail BAYRAK
9
Abone Ol
BİR HAYRANI FARK ETTİ
75 yaşındaki ünlü müzisyen yaşadığı kentte metroyla seyahat ederken kendisini tanıyan bir yolcu tarafından görüntülendi.
BACKGRID USA
10
Abone Ol
Efsanevi Pink Floyd grubunun üyelerinden Roger Waters, önceki gün metroyla seyahat ederken görüntülendi. Bir kişi dışında kimsenin tanımadığı Waters, uzun süre elindeki cep telefonuyla ilgilendi. Bir sonraki durakta yanına oturan yolcular da onun kim olduğunu anlamadı.
BACKGRID USA
11
Abone Ol
Waters bir ara sahibiyle birlikte metroya binen köpeği sevdi ve sahibiyle sohbet etti.
BACKGRID USA
12
Abone Ol
KONSERE METRO İLE...
Şarkılarıyla birkaç neslin hafızasında yer eden ünlü şarkıcı Lulu, önceki gün Londra Metrosu'nda görüntülendi. 71 yaşındaki Lulu, O2 Arena'da vereceği konsere, özel araç yerine metroyla gitmeyi tercih etti. Metroda da kimse ona oturması için yer vermedi. Lulu da o an çekilen bir fotoğrafını "Bu yaşlı kuşa kimse metroda yer vermedi" notuyla paylaştı.
INSTAGRAM
13
Abone Ol
TOPLU TAŞIMAYI KULLANIYORUM
Müjde Ar, Nişantaşı’ndaydı. Elinde İstanbul Kart’ıyla objektife takılan ünlü oyuncu, “Toplu taşımayı çok sık kullanıyorum, metro ve otobüslere bununla biniyorum” dedi.
Cenker TEZEL
14
Abone Ol
Ahu Yağtu, metro istasyonu içindeki bankamatiğin önünde işlem sırası beklerken objektife yansıdı.
15
Abone Ol
Habercileri görünce gülerek “Burada da mı buldunuz beni” diyen Yağtu, zaman zaman toplu taşıma kullandığını belirtti: “Toplu taşıma kullanmak zaman kazandırıyor.”
16
Abone Ol
Toplu taşıma kullanan ünlüler kervanına Ebru Yaşar da katıldı.
17
Abone Ol
Zamandan tasarruf etmek isteyen Yaşar, soluğu metro istasyonunda aldı.
18
Abone Ol
Ebru Yaşar fotoğrafları Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı ve altına şu notu düştü:
"Bugün hayatı kolaylaştırdım ve her yere metroyla gittim... Her şeye yetiştim trafik stresi yaşamadım... Yaşasın metro! Toplu taşıma kullanalım.. Trafik engeli olmadan, ucuz en kıymetlisi de zamandan tasarruf"
19
Abone Ol
Manken Didem Soydan, trafiğe takılmamak için toplu taşıma kullandı.
Metroya binen Soydan, yaşadıklarını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı...
20
Abone Ol
"Tabii ki de metro hayat kurtardı. 10 dakikada geldim, trafiğe girmedim. Metro çok güzeldi ama keşke deodorant kullanımı zorunlu hale gelse memlekette. Çünkü koku bayağı bir yordu!"
21
Abone Ol
İstanbul trafiğinden sıkılan Yavuz Seçkin, çareyi toplu taşıma kullanmakta buldu. Seçkin Marmaray metrosunda çekilen fotoğrafı 'Ara transfer Üsküdar-Zeytinburnu' notuyla Instagram'da paylaştı.