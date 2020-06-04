MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriÜnlüler de home office'e geçti!
GeriMagazin Ünlüler de home office'e geçti!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 04 Haziran 2020 - 09:19,

Ünlüler de home office'e geçti!

Ünlü müzisyen, oyuncu ve modacılar corona virüs nedeniyle işlerini 3 ay önce evlerine taşımıştı. Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; salon, oturma odası, mutfak ve bahçelerinin bir bölümü ofis, stüdyo hatta dizi seti oldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1Gülben Ergen
Abone Olgoogle-news

Gülben Ergen

Salona kurduğu çalışma masasında iş programını yapıyor. Bu arada bir kitaba hazırlanıyor.

2Siren Ertan
Abone Olgoogle-news

Siren Ertan

Nişantaşı’ndaki modaevini uzaktan yönetiyor. Boğaz’a nazır çalışma masasında 2021 sonbahar-kış koleksiyonunu tamamladı.

3Begüm Kütük
Abone Olgoogle-news

Begüm Kütük

Salonun bir köşesine özel ışık sistemi kurdu. Mesleği oyunculuk üzerine bağlantılar yaptı, senaryo yazmaya başladı.

4Cansu Tosun
Abone Olgoogle-news

Cansu Tosun

Eşi Erkan Kolçak Köstendil ve oyuncu arkadaşları ile evde dizi çekti. Adı; ‘Pes Artık’

5Sezen Aksu
Abone Olgoogle-news

Sezen Aksu

Ekibini Kanlıca’daki evine topladı. Kâh bahçede kâh salonda kanepe üzerinde 10’a yakın şarkıya imza atmış.

6Arzum Onan
Abone Olgoogle-news

Arzum Onan

17 yıldır heykel yapan Arzum Onan atölyesinin bir bölümünü eve taşıdı. Üç aylık süreçte iki heykel bitirdi.

7Fazıl Say
Abone Olgoogle-news

Fazıl Say

3 aylık süreci Urla’daki evinde geçiren sanatçı, bu dönemi ‘üretmek, dinlenmek’ diye özetledi. Bu arada genç yetenekleri online keşfetti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi