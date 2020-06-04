Ünlüler de home office'e geçti!

Ünlü müzisyen, oyuncu ve modacılar corona virüs nedeniyle işlerini 3 ay önce evlerine taşımıştı. Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; salon, oturma odası, mutfak ve bahçelerinin bir bölümü ofis, stüdyo hatta dizi seti oldu.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Gülben Ergen
Salona kurduğu çalışma masasında iş programını yapıyor. Bu arada bir kitaba hazırlanıyor.
2
Abone Ol
Siren Ertan
Nişantaşı’ndaki modaevini uzaktan yönetiyor. Boğaz’a nazır çalışma masasında 2021 sonbahar-kış koleksiyonunu tamamladı.
3
Abone Ol
Begüm Kütük
Salonun bir köşesine özel ışık sistemi kurdu. Mesleği oyunculuk üzerine bağlantılar yaptı, senaryo yazmaya başladı.
4
Abone Ol
Cansu Tosun
Eşi Erkan Kolçak Köstendil ve oyuncu arkadaşları ile evde dizi çekti. Adı; ‘Pes Artık’
5
Abone Ol
Sezen Aksu
Ekibini Kanlıca’daki evine topladı. Kâh bahçede kâh salonda kanepe üzerinde 10’a yakın şarkıya imza atmış.
6
Abone Ol
Arzum Onan
17 yıldır heykel yapan Arzum Onan atölyesinin bir bölümünü eve taşıdı. Üç aylık süreçte iki heykel bitirdi.
7
Abone Ol
Fazıl Say
3 aylık süreci Urla’daki evinde geçiren sanatçı, bu dönemi ‘üretmek, dinlenmek’ diye özetledi. Bu arada genç yetenekleri online keşfetti.