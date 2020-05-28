'Anneme sarılmayı özledim'

Corona virüs nedeniyle evden dışarı çıkamayan ünlüler, katıldıkları sosyal medya canlı yayınlarında soruları yanıtlıyor...
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1
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Metin Akdülger, Zorlu PSM’nin YouTube kanalında yayınlanan “İbrahim Selim ile Bu Gece” programına konuk oldu. Yaklaşık 50 gündür evinde olduğunu belirten oyuncu, “Evde olmak bana biraz iyi gelmeye başladı. Temizlik, yemek yapmakla da tanıştım. Üretim yapmaya başladım. Bir arkadaşımla senaryo yazıyorum” dedi.Akdülger, “Pandemi sonrası ilk yapacağın şey ne” sorusuna da şu yanıtı verdi: “İnsanlara sarılmayı seviyorum. Anneme sarılıp kokusunu içime çekmeyi özledim.”
2
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İrem’e para yağdı
BARTU Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş’ın Instagram yayını “Mücbir Sebepler”de önceki akşam İrem Derici’nin “10 milyon liram olsa müziği bırakırım” sözleri hatırlatıldı. Yayına bağlanan Derici, “Valla bırakırım. Hatta IBAN vereyim, o parayı yollasınlar müziği bırakayım” diyerek hesap numarasını verdi. Derici, yayını izleyenlerin hesabına para göndermeye başlaması üzerine yaşadığı şaşkınlığı “Telefonum kilitlendi, para yağıyor. Bu kadar mı yük oldum” sözleriyle dile getirdi. Şarkıcı daha sonra şaka yaptığını belirterek hesabına gelen paraları sokak hayvanları yararına bağışlayacağını açıkladı
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Genç şefe sahip çıkın
Gülben Ergen, Hatay’daki evinde çektiği yemek videolarıyla adını duyuran 16 yaşındaki Taha Duymaz’la Instagram yayını yaptı. Taha’ya okulu dışarıdan bitirmesi için destek olma sözü veren ünlü şarkıcı, Hatay’daki işletmecilere de “Taha’ya sahip çıkın” diye seslendi. Yayını izleyen birçok takipçi, genç şef için “Geleceğin masterchef’i” yorumunu yaptı.
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Serdar: Uyuyamıyorum, Annesi: ayran iç oğlum
Koç Üniversitesi Sosyal Aktiviteler Kulübü’nün Instagram’daki canlı yayınına katılan Serdar Ortaç, son dönemde uyku problemi yaşadığını söyledi.
“MS hastalığım yüzünden uyuyamıyorum. Aldığım ilaçlar uyutmuyor” diyen Ortaç, kendi Instagram hesabında yaptığı canlı yayında da uyku probleminden bahsetti. Yayına bağlanan annesi Nesrin Ortaç, şarkıcıya “Ayran iç” dedi. Takipçilerden gelen öneriler ise şöyleydi: “Psikoloğa git”, “Para say”, “Koyun say”, “Yoga yap”, “Sevgili bul”.
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Sinema sürprizi
Demet Akbağ’ın Instagram’da yayınlanan “Demet Akbağ ile Bi Kahve Sohbeti” programının bu haftaki konuğu Ata Demirer oldu. Yayında “Eyyvah Eyvah” serisindeki karakterleri de canlandıran ikilinin keyifli sohbeti, izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı. Ata Demirer, sohbet sırasında Demet Akbağ’a yeni film projesinden bahsetti: “Hedefim 10 senede 10 filmdi, 7 tanesini yapabildim. Senin sayende belki bir tane daha yaparız. Seninle ilgili kafamda güzel bir sürpriz var.” ( Behlül AYDIN)
6
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Sağlıklı yaşam sohbeti
Şeyda Coşkun, Be Light Kitchen adlı mutfağının Instagram hesabında ablası Tuğba Coşkun’la ortak yayın yaptı. İki kardeş, takipçilerinin sağlıklı beslenme hakkında yönelttiği soruları yanıtladı. İkili, sağlıklı bir yaşam için önemli tüyolar verdi: “Size yük olan herkesi hayatınızdan çıkarın. Doğal olun, doğal beslenin. Bağırsaklarınıza kendiniz hükmedebilirsiniz, bunun için ilaç kullanmayın ya da faydalı diye satılan çaylardan içmeyin. Onlar zarar verir size.”
7
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Pollyanna gibiyim
Nükhet Duru, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “İstanbul’da Bayram Sohbetleri”nin konuğu oldu. Duru’nun evinden katıldığı ve TÜRSAK Vakfı Başkanı Elif Dağdeviren’in moderatörlüğünü üstlendiği program, canlı olarak belediyenin sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Salgın sebebiyle evde kaldığı süreci oldukça yoğun ve verimli geçirdiğini aktaran Duru, şöyle devam etti: “Yapacak bir şey istedikten sonra her zaman bulunuyor. Bütün mesele hayıflanıp, ‘Eyvah bu da başımıza geldi’ diye bunu bir üzüntü haline getirmeden olumlu tarafları yakalamaya çalışmak. Benim tedavi edilemeyen yanım bu. İlla her şeyde bir olumlu taraf arayacağım. Pollyanna gibiyim. Tavsiye ediyorum, bu öğrenilebilir bir şey. Sürekli müzik dinliyorum. Yeni şarkılar listeliyorum. Ayrıca her hafta birer saatlik evimden canlı konser yaptım. İnsanlara moral vereyim diye. Şarkı söylediğim zaman hayattaki varoluşumun farkına varıyorum.”
8
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Tiyatro çok daha kıymetli
Hakan Bilgin, Çiğdem Hiçyılmaz’ın Instagram hesabında yaptığı canlı yayına katıldı. Soruları yanıtlayan ünlü oyuncu dizilerde para kazanmak için rol aldığını söyledi: “Tiyatroda oynamayı tercih ederim. TV dizileri insanlar reklam izlesin diye yapılır. Dizi setlerinde çalışma şartları da zor. Para kazanmak için dizi yaparız. Tiyatro çok daha kıymetlidir.”
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Dozunda romantiğim
Gökhan Alkan önceki akşam Instagram hesabı üzerinden hayranlarından gelen soruları yanıtladı. Kendisini çok yakışıklı bulmadığını dile getiren oyuncu, “Romatiğim ama dozunda. Hayatta her şey bir denge üzerine kuruludur” dedi. Alkan, “Evlenmeyi düşünüyor musunuz?” sorusunu, “Aklımın ve gönlümün uyuştuğu bir eşim ve çocuklarımın olmasını isterim” diyerek yanıtladı. Oyuncu “Aşk mı iş mi?” sorusuna, “Aşk da olacak iş de... İşimi aşk ve tutkuyla yapıyorum” diye yanıt verdi.