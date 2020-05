'Anneme sarılmayı özledim'

Pollyanna gibiyim Nükhet Duru, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “İstanbul’da Bayram Sohbetleri”nin konuğu oldu. Duru’nun evinden katıldığı ve TÜRSAK Vakfı Başkanı Elif Dağdeviren’in moderatörlüğünü üstlendiği program, canlı olarak belediyenin sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Salgın sebebiyle evde kaldığı süreci oldukça yoğun ve verimli geçirdiğini aktaran Duru, şöyle devam etti: “Yapacak bir şey istedikten sonra her zaman bulunuyor. Bütün mesele hayıflanıp, ‘Eyvah bu da başımıza geldi’ diye bunu bir üzüntü haline getirmeden olumlu tarafları yakalamaya çalışmak. Benim tedavi edilemeyen yanım bu. İlla her şeyde bir olumlu taraf arayacağım. Pollyanna gibiyim. Tavsiye ediyorum, bu öğrenilebilir bir şey. Sürekli müzik dinliyorum. Yeni şarkılar listeliyorum. Ayrıca her hafta birer saatlik evimden canlı konser yaptım. İnsanlara moral vereyim diye. Şarkı söylediğim zaman hayattaki varoluşumun farkına varıyorum.”