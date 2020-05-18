Ünlüler canlı yayında (18.05.2020)

Daha güçlü olmalıyız Bensu Soral, Clear’ın global kampanyası “#dahagüçlügeridön” için tüm dünyanın içinde bulunduğu karantina sürecini nasıl değerlendirdiğini sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Soral, “Bu günler içimizdeki potansiyeli keşfetmek, eskiden olduğumuzdan çok daha güçlü geri dönmek için harika bir fırsat. Ben bu süreçte vaktimi çoğunlukla resim yaparak geçiriyorum. Ama bu sürecin bana verdiği güç sayesinde bir adım öteye giderek, bu sefer tuvalimi evimin duvarları yaptım. Daha güçlü olma zamanı” dedi.