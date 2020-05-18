Ünlüler canlı yayında (18.05.2020)

Corona virüs nedeniyle evden dışarı çıkamayan ünlü isimler, katıldıkları canlı yayınlarda soruları yanıtlıyor...
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Demet’in hayali
Demet Özdemir, Türkiye Moda Tasarımcıları Derneği’nin Instagram hesabından yapılan canlı yayına konuk oldu.
10 bin kişinin izlediği yayında Eda Güngör’ün sorularını yanıtlayan genç oyuncu, gelecek hayallerinden bahsetti: “Hayvanlar ve kimsesiz çocuklarla ilgili hayallerim var. Para bugün gelir, yarın gelmez. İnsana iyi gelmek benim önceliğim.”
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Çalışmamız lazım
Siren Ertan, Bisse Group’un Instagram hesabında gerçekleşen canlı yayında Burcu Esmersoy’la sohbet etti.
‘Siren Ertan İstanbul’ markasından bahseden Ertan, “Haute couture bitti. Önümüzdeki 1 yıl düğün, davet, mezuniyet olacağını düşünmüyoruz, o yüzden şapka gibi rahat ürünlere yöneldik. Başta evde kalmak şahane geldi ama hepimizin çalışması ve üretmesi lazım” dedi.
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Harika bir buluşma
Kansersiz Yaşam Derneği, projelerine destek veren Azerbaycanlı küçük gönüllüleri ile Türkiye’deki kanser hastası minikleri online konser organizasyonunda bir araya getirdi.
Zoom üzerinden gerçekleşen konsere kayıt stüdyosundan bağlanan Mustafa Ceceli, sevilen şarkılarını çocuklar için seslendirdi: “Harika bir buluşma oldu.”
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Onlarla çalışamazsın
Demet Akbağ, Instagram’dan canlı yayınlanan programında komedyen Kaan Sekban’ı ağırladı. Akbağ’ın “Kimin filminde yer almak isterdin?” sorusuna ünlü komedyen, “Ferzan Özpetek ve Nuri Bilge Ceylan filminde oynamak isterim” diye cevap verdi. Bunun üzerine usta oyuncu, Sekban’a esprili bir şekilde “Sen onlarla çalışamazsın. O kadar susabileceğini sanmıyorum” açıklamasını yaptı.
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Babamın isteğini yerine getirdik
Oyuncu Behzat Uygur, Esra Ceyhan’ın sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayına konuk oldu. Uygur, oğluna babası Nejat Uygur ismini neden verdiklerini de şöyle anlattı: “Oğluma Nejat değil, Süheyl ismini düşünüyorduk. Babam bir röportajında torunlarından birinin adının Nejat olmasını istediğini söylemiş. Biz de isteğini yerine geitrdik. Oğlum babama çok benziyor. Asi ve dağınıklık tarafı babamla aynı.”
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Daha güçlü olmalıyız
Bensu Soral, Clear’ın global kampanyası “#dahagüçlügeridön” için tüm dünyanın içinde bulunduğu karantina sürecini nasıl değerlendirdiğini sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Soral, “Bu günler içimizdeki potansiyeli keşfetmek, eskiden olduğumuzdan çok daha güçlü geri dönmek için harika bir fırsat. Ben bu süreçte vaktimi çoğunlukla resim yaparak geçiriyorum. Ama bu sürecin bana verdiği güç sayesinde bir adım öteye giderek, bu sefer tuvalimi evimin duvarları yaptım. Daha güçlü olma zamanı” dedi.
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Yeni albüm GELİYOR
Bedük geçtiğimiz akşam Zorlu PSM’nin %100 Music katkılarıyla gerçekleştirilen “#PSM’yleKal”, Instagram canlı yayınının konuğu oldu. Bedük, yaklaşık 1 saat boyunca aralıksız bir performans sergiledi. Sanatçı, yayın sırasında unutulmaz şarkılarını da seslendirdi. Yayın boyunca iyi yorumlar alan başarılı sanatçı, hayranlarına 10 şarkılık yeni albümünün de müjdesini verdi.