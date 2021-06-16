Ünlüler aşı oluyor

Aşı olmak için hastaneye giden Cem Yılmaz’ı sağlık personeli ilgiyle karşıladı. Yılmaz, çektirdiği bu fotoğrafı “Aşımızı olduk. Herkes olsun. Benim toplu aşı oldu biraz ama olsun. Sağlık personeline can feda” notuyla Instagram’a yükledi.