Ünlüler aşı oluyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın film ve dizi sektörü çalışanları ile müzisyenlerin aşı olabileceğini duyurması üzerine ünlü isimler harekete geçti. Sanat dünyasının tanınmış isimleri koronavirüs aşısı olurken verdikleri pozları sosyal medya hesaplarında paylaştı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Ezgi Mola, aşı olurken verdiği bu pozu Instagram sayfasında yayınladı.
2
Aşı olmak için hastaneye giden Cem Yılmaz’ı sağlık personeli ilgiyle karşıladı. Yılmaz, çektirdiği bu fotoğrafı “Aşımızı olduk. Herkes olsun. Benim toplu aşı oldu biraz ama olsun. Sağlık personeline can feda” notuyla Instagram’a yükledi.
3
Ece Vahapoğlu, çektirdiği bu fotoğrafı “Aşımı oldum. 40 yaş üstüne sıra geldi, ilk dozu bugün oldum. 6 hafta sonra 2’nci doz” notuyla paylaştı.
4
Aşı olurken fotoğraf çektiren şarkıcı Metin Şentürk, pozunu şu notla paylaştı: “Çok şükür sıramız geldi ve aşımızı olduk. Tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Bilimin gücüne güvenelim.
5
Şahan Gökbakar, aşı olurken verdiği pozu esprili bir notla hayranlarının beğenisine sundu: “Vurdular bana, yetişin dostlaaaaar... Darısı başınıza.”