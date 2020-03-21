Ünlüler alışverişte... İhtiyacınız kadar alın

Market alışverişinden evine elinde bir paket bulgurla dönerken görüntülenen usta tiyatrocu Ferdi Atuner, korona günlerinde alışverişi abartanlara mesaj gönderdi: “Bütün dolabı doldurmak kıtlık getirir. İhtiyacınız kadar alın.”
Koronavirüs salgınının giderek yayılması ve sosyal medyada dolaşan “sokağa çıkma yasağı” dedikoduları, marketlere akın edilmesine yol açtı. Önceki gün Cihangir’de görüntülenen usta tiyatrocu Ferdi Atuner, paniğe kapılarak alışverişi abartanlara önemli mesajlar gönderdi. Elinde bir paket bulgurla objektife yansıyan Atuner, ihtiyaç fazlası ürünlerin çöpe gideceğini hatırlatarak uyardı...
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ÇÖPE ATILAN BESİN KITLIK SEBEBİ
◊ “Dimyat’ın pirinçlerini doldurup evdeki bulguru bozmayın, çöpe atmayın. Ben ve hanım bulgur yiyeceğiz. Anadolu’nun verimli cefakâr bulguru bize yetiyor. Biterse iner markete yine alırım. Hiçbir şeyi çöpe atmam, bozulmasını da istemem. Lütfen siz de tüketeceğiniz kadar alın, bozulunca çöpe atmak zorun-da kalmayın. Bütün dolabı doldurmak kıtlık da getirir. Çöpe atılan her besin kıtlık sebebidir.”
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İSTİFÇİLİK DOĞRU DEĞİL
Cihangir’de yüzünde maske, elinde plastik eldivenlerle market alışverişine çıkan Ayçin İnci stokçulardan şikayet etti: “Markette o kadar çok kişi var ki, şaşırdım. Dezenfektan ve kolonya bulabilmek mümkün değil. Baktım yanımdaki 10 paket makarna, bir diğeri paket paket un almış, ne gerek var? Ben belli aralıklarla market alışverişine çıkıyor, ihtiyacım kadar alıyorum. İstifçilik doğru değil.”
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"BEN AYLIK ALIYORUM"
◊ Market alışverişinde görüntülenen bir başka ünlü isim de Ayta Sözeri’ydi. Sözeri, alışverişini ‘aylık’ yaptığını söyledi: “Ben normalde de aylık alışveriş yapan biriyim. Bozulmayan ürünleri toplu almayı seviyorum. Bozulacak yiyecekleri evde stoklamak doğru değil. Sonuçta herkes çıkıp alışveriş yapabiliyor.”