MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriÜnlü Youtuber ekibi ‘Kafalar’ ayrılıyor mu? Açıkladılar
GeriMagazin Ünlü Youtuber ekibi ‘Kafalar’ ayrılıyor mu? Açıkladılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 14 Temmuz 2020 - 10:59,

Ünlü Youtuber ekibi ‘Kafalar’ ayrılıyor mu? Açıkladılar

Yıllardır hayatımızda var olan sosyal medyanın çok konuşulan ‘Kafalar’ grubundan Fatih Yasin, Atakan Özyurt ve Bilal Hancı hurriyet.com.tr’de Ferit Ömeroğlu’na çarpıcı açıklamalarda bulundu. İş ve özel hayatlarına dair ilk kez bu kadar detaylı sorularla karşılaşan ekip merak edilenleri kendilerine has üslupla yanıtladı. Ayrılıp ayrılmayacakları konusunda sorulan soruya da çok konuşulacak bir cevap verdiler.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Kafalar evlilik için ekip etkilenmesin diye uzak durduklarını belirtti. Birbirinden eğlenceli anların olduğu programdan geriye kalan satır başlarını haberin devamında bulabilirsiniz.

İşte öne çıkanlar;

2
Abone Olgoogle-news

Bilal Hancı: Biz içerik üretmeyiz, içeriğin kendisiyiz.

* Sürdürülebilirliği nasıl devam ettiriyorsunuz kendi ilişkinizde?

Bilal Hancı: Biz artık gönül olarak birbirini çok iyi tanıyan 3 arkadaşız. Birbirimizden bu konuda çok razıyız. Ben onların özünde nasıl birisi olduklarını biliyorum. Kötü huylarımızdan da vazgeçemeyeceğimizi biliyoruz ve onlarla yaşıyoruz.Fatih Yasin: Video bizim için çok önemli olduğu için çekim öncesinde tartışabiliyoruz. Bizimle yeni çalışmaya başlayanlar bu durumu bilmedikleri için korkabiliyor. Ama biz şakalaştığımızı belirtiyoruz.

3
Abone Olgoogle-news

* Ayrılma kaygısı taşıyor musunuz?
Fatih Yasin: Ayrılma konusunu konuşmak bile istemezdik. Bu konuyu ilk defa Atakan psikolojik kışkırtma videosunda açtı.

Atakan Özyurt: İnsanlar bize şunu söylüyor; “Para kazanılıyor illaki para giren yere kavga da girer.” Bu tarz ciddiye almadığımız yorumları ben o videoda kullandım. Ama insanların beklediğinden farklı tepki verdiler. Bu yüzden biz Kafalar’ız.

4
Abone Olgoogle-news

* Nereye gidiyor dijital?
Bilal Hancı: Herkes dijitalde var olmak için bazı şeyler yapıyorlar. Bilerek cringe bile oluyorlar. Bu yüzden dijitalin dönüşerek devam edeceğini düşünüyorum. Bizi onlardan ayıran özellikte bir şeye ayak uydururken sıkıntı çekmememiz bence.

Fatih Yasin: Bizim hazırladığımız videolar diğer içerik üreten arkadaşlara göre daha özgün. İçeriklerimizin hemen hemen hepsi bir film ya da yarışma programı gibi ve sürdürülebilirliği çok fazla. Biz şimdi hiç içerik çekmesek bile 12 tane konseptimiz var. İnsanlar onların isimleriyle bile bizi canlı tutuyorlar.

5
Abone Olgoogle-news

* Aranızda biri ayrılacak olsa o kim olur?
Bilal Hancı: Ben olurum. Onlar bence ayrılmaması gereken bir ikili. Evet, biz üçümüz çok iyiyiz ama onların ayrılmasını istemem.

* Evlilik ne zaman?
Atakan Özyurt: Evlilik çok ciddi bir müessese. Sonuçta evlenince işin için çocuk da girecek. Zaten benim çocuğum Fatih ve Bilal’inde çocuğu olacak. Bu noktada en önemlisi sevgi ve sağlık açısından fazlasıyla dikkat etmek gerekir.

Fatih Yasin: Bence aramızdaki evliliğe en yakın isim Atakan. Her akşam bana gelip “Ben evleneceğim.” diyor.

6
Abone Olgoogle-news

* En çok parayı kim harcıyor?

Fatih Yasin: Bilal harcıyor.
Bilal Hancı: Ben 27 yaşıma kadar maddi açıdan çok zor bir hayat yaşadım. Memleketimden uzakta tek başıma İstanbul’da yaşıyordum. Bu yüzden maddi olarak çok iyi bir durumum yoktu. Son 3 yılda bu yaşıma kadar elde edemeyeceğim şeyleri alabilecek konuma geldim. Bu yaşıma tekrar gelmeyeceğim için istediğimi yaparım.

7
Abone Olgoogle-news

* En komik kim?

Atakan Özyurt: Fatih. Şunu da söyleyeyim, geçen günlerde Bilal bir hareket yaptı ve ben ömrü hayatımda böyle kahkaha attığımı hatırlamıyorum.
Fatih Yasin: Atakan.
Bilal Hancı: Atakan. Komik derken hepimizin kendi mizahı var tabii ki.

8
Abone Olgoogle-news

* Çoğu kişi öyle biliyor ama aslında doğrusu ………

Atakan Özyurt: Fatih göründüğü gibi kısa değil.
Bilal Hancı: Aslında biz büyük paralar kazanmıyoruz. Herkes bizim milyonlarımızın olduğunu düşünüyor ama öyle değil. Enes Batur kazanabilir ama biz de yok.

9
Abone Olgoogle-news

* Enes Batur mu daha çok kazanıyordur siz mi?

Fatih Yasin: Enes Batur o kadar çok kazanmıyor.

* Tam o anda ……….. olmuştu ve heyecanımı tutamamıştım.
Bilal Hancı: Ben Feriğim şarkısını alamamıştım. Bazı sorunlar çıkmıştı. Bu işi birisiyle yapacaktım o birisine Volkan abi izin vermedi. Sonrasında şarkıyı aldığımda çok heyecanlanmıştım.
Fatih Yasin: Vergi memurları kapıya geldiğinde çok heyecanlanmıştım.

10
Abone Olgoogle-news

* Mutluyken bana ………… demek tadımı kaçırır.

Bilal Hancı: Trabzonspor yenildi.
Fatih Yasin: Sorumsuzsun denmesi.

11
Abone Olgoogle-news

Onu nasıl sevdiğini tarif eder misin?

Bilal Hancı: Ben babamı 6 yaşındayken kaybettim. Küçük yaştayken televizyonda hep çizgi film izlemek isterdim. Ama sürekli izlemek isterdim. Akşam babam işten gelir ve Trabzonspor’un maçını açardı. Ben “Kapat şu maçı, ben hiç sevmiyorum.” diyordum. Daha 4-5 yaşındaydım ve nefret ediyordum maçtan. 95-96 sezonunda Trabzonspor son maçta Fenerbahçe’ye şampiyonluğu kaptırmıştı.

12
Abone Olgoogle-news

O sezonun başında babam “Bu çocuk böyle olmaz.” diyerek omzuna attı beni ve maça getirdi. Stada bir girdim 30 bin kişi bağırıyor. O yaşta ortamdaki tutku ve heyecanı hissettim. Bir şeyi nefret edersin de dakikasına seversin ya o anda aşık oldum. O günden sonra evde çizgi film izlemedim. Babam 4 ay sonra vefat etti. Babamı en son hatırladığım şey beni Avni Aker’e getirdiği an. O yüzden benim için aşk o. Babam onu o kadar çok seviyormuş ki onu devam ettirmek istedim. Bazı insanlar soruyor “Niye bu kadar çok seviyorsun Trabzonspor'u?” diye. Benim şu an bir kadına karşı bir aşkım yok ama Trabzonspor’a bir aşkım ve sevgim var. Hatta Avni Aker’i yıktılar o sırada biz evde kahvaltı yapıyorduk. Gözlerimden yaşlar süzüldü. Atakan “Abi niye ağlıyorsun?” dedi. Siyah-beyaz bir görüntü, dozerler Avni Aker’i yıkıyor ve alttan Selda Bağcan’ın söylediği Ayrılık şarkısı çalıyordu. Babama olan sevgimi Trabzonspor’la devam ettiriyorum.

13
Abone Olgoogle-news

* Fatih Yasin: İleride Trabzonspor’a başkan olmak istiyor musun? Hayallerinde öyle bir şey var mı?

Bilal Hancı: Aslında var ama biz çok fazla bir kesime hitap ettiğimiz için Türkiye’de futbol çok şiddetli yaşanıyor. O yüzden beni seven insanların benim saf ve temiz duygularımla benden nefret etmelerini istemem. O takımı o mertebeden temsil edersem onları kaybederim. Ben Trabzonspor’umu ve onları sevmeye devam edeyim.

14
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi