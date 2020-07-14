Ünlü Youtuber ekibi ‘Kafalar’ ayrılıyor mu? Açıkladılar
Yıllardır hayatımızda var olan sosyal medyanın çok konuşulan ‘Kafalar’ grubundan Fatih Yasin, Atakan Özyurt ve Bilal Hancı hurriyet.com.tr’de Ferit Ömeroğlu’na çarpıcı açıklamalarda bulundu. İş ve özel hayatlarına dair ilk kez bu kadar detaylı sorularla karşılaşan ekip merak edilenleri kendilerine has üslupla yanıtladı. Ayrılıp ayrılmayacakları konusunda sorulan soruya da çok konuşulacak bir cevap verdiler.
Kafalar evlilik için ekip etkilenmesin diye uzak durduklarını belirtti. Birbirinden eğlenceli anların olduğu programdan geriye kalan satır başlarını haberin devamında bulabilirsiniz.
İşte öne çıkanlar;
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