Ünlü Youtuber ekibi ‘Kafalar’ ayrılıyor mu? Açıkladılar

O sezonun başında babam “Bu çocuk böyle olmaz.” diyerek omzuna attı beni ve maça getirdi. Stada bir girdim 30 bin kişi bağırıyor. O yaşta ortamdaki tutku ve heyecanı hissettim. Bir şeyi nefret edersin de dakikasına seversin ya o anda aşık oldum. O günden sonra evde çizgi film izlemedim. Babam 4 ay sonra vefat etti. Babamı en son hatırladığım şey beni Avni Aker’e getirdiği an. O yüzden benim için aşk o. Babam onu o kadar çok seviyormuş ki onu devam ettirmek istedim. Bazı insanlar soruyor “Niye bu kadar çok seviyorsun Trabzonspor'u?” diye. Benim şu an bir kadına karşı bir aşkım yok ama Trabzonspor’a bir aşkım ve sevgim var. Hatta Avni Aker’i yıktılar o sırada biz evde kahvaltı yapıyorduk. Gözlerimden yaşlar süzüldü. Atakan “Abi niye ağlıyorsun?” dedi. Siyah-beyaz bir görüntü, dozerler Avni Aker’i yıkıyor ve alttan Selda Bağcan’ın söylediği Ayrılık şarkısı çalıyordu. Babama olan sevgimi Trabzonspor’la devam ettiriyorum.