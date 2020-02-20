Ünlü yönetmenin evlatlık kızı erotik film yıldızı oldu

47 yaşındaki Chuck Pankow ile nişanlı olan Mikaela Spielberg, onun da kendisini desteklediğini anlattı. Spielberg, şu ana kadar kendi çektiği ve tek başına rol aldığı yetişkin filmlerini bu alanda ünlü olan bir internet sitesinde paylaşıyordu.Mikaela Spielberg, amacının özel müşteriler için erotik şovlar düzenlemek olduğunu ve dansçı lisansı almayı amaçladığını da anlattı. Genç kadın böyle bir kariyer oluşturmasındaki en önemli amacı da "Başka insanları tatmin etmek, ama bu sırada başkaları tarafından şiddete uğramadığını hissetmek" olduğunu da belirtti.