Ünlü yÄ±ldÄ±zÄ±n oÄŸlu ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±: KÄ±rmÄ±zÄ± ojeleriyle sokakta
ÃœnlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ±n kendisine benzerliÄŸiyle dikkat Ã§eken 18 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu kÄ±rmÄ±zÄ± ojeleriyle ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±.
Backgrid UK, Instagram
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HAFTA SONU HALLERÄ°
Elizabeth Hurley'in Steve Bing ile beraberliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen oÄŸlu Damian Hurley, hafta sonu Londra'da objektiflere takÄ±ldÄ±.Â
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ACELEYLE EVDEN Ã‡IKTI
BÃ¼yÃ¼k bir firmayla imzaladÄ±ÄŸÄ± modellik anlaÅŸmasÄ±yla gÃ¼ndemde olan 18 yaÅŸÄ±ndaki Damian Hurley, evden acilen Ã§Ä±kÄ±p bir taksi Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.
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MASKEYÄ° EKSÄ°K ETMEDÄ°
BaÄŸcÄ±klarÄ±nÄ± baÄŸlamadÄ±ÄŸÄ± botlarÄ±, cepli pantolonu, spor kabanÄ± ile sokaÄŸa Ã§Ä±kan Damian Hurley, giysilerine uygun renkteki maskesini de eksik etmedi.Â
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KIRMIZI OJE SÃœRDÃœ
Giderek annesine olan benzerliÄŸiyle dikkat Ã§eken Hurley'in gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ndeki ÅŸaÅŸÄ±rtan ayrÄ±ntÄ± ise sol elinin tÄ±rnaklarÄ±na sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ kÄ±rmÄ±zÄ± oje oldu.
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BAZI ERKEK ÃœNLÃœLER DE OJE SÃœRÃœYOR
Her ne kadar bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ birÃ§ok kiÅŸiyi ÅŸaÅŸÄ±rtsa da genellikle kadÄ±nlarÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± oje gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda kimi zaman erkekler tarafÄ±ndan da tercih ediliyor.
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DEPP VE PACINO DA ZAMAN ZAMAN KULLANIYOR
GeÃ§miÅŸte Johnny Depp ve Al Pacino da ojeli tÄ±rnaklarÄ±yla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmiÅŸti.Â
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ÅžAÅžIRTAN BENZERLÄ°KLER
Annesi gibi oyuncu olan ve aynÄ± zamanda modellik de yapan 18 yaÅŸÄ±ndaki Damian'Ä±n annesi Elizabeth Hurley'e olan benzerliÄŸi Ã§ok dikkat Ã§ekiyor.
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GÄ°TGÄ°DE BENZÄ°YOR
Ä°ngiliz model,oyuncu ve tasarÄ±mcÄ± Elizabeth Hurley'in 18 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu Damian, evlerinin bahÃ§esinde Ã§ekilen bir pozunu Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda annesiyle olan benzerliÄŸi de Ã§arpÄ±cÄ± ÅŸekilde ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.
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SAÃ‡LARINI DA UZATTI BENZERLÄ°K ARTTI
SaÃ§larÄ±nÄ± iyice uzatan Damian Hurley, annesinin genÃ§lik yÄ±llarÄ±na ikiz kardeÅŸi kadar benzeyen bu paylaÅŸÄ±mÄ±yla takipÃ§ilerini yine ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. BirÃ§ok takipÃ§isi "Annenin kopyasÄ±" yorumunu yaparken bazÄ±larÄ± da "Aman TanrÄ±m! Sen sanki annensin!" mesajÄ±nÄ± yazdÄ±.
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TUHAF BÄ°R DURUM
Damian Hurley ile annesinin benzerliÄŸi uzun sÃ¼redir sosyal medyada olay oluyor. BirÃ§ok kiÅŸi bu benzerliÄŸi "Ã§ok tuhaf bir durum" olarak nitelendirdi. Ã–zellikle de Damian'Ä±n saÃ§larÄ±nÄ± biraz daha uzatmasÄ± annesine olan benzerliÄŸini de artÄ±rdÄ±.
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Ä°KÄ°ZÄ° GÄ°BÄ°
AslÄ±nda Hurley ile oÄŸlunun benzerliÄŸi epeydir Ã¼zerinde konuÅŸulan bir konu. Biraz daha dikkatli bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda babasÄ± Steve Bing'in yÃ¼z Ã§izgilerini de aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼len Damian, ilk bakÄ±ÅŸta ise annesine ikizi kadar benziyor.
Anne ile oÄŸlu kimi zaman bu benzerliÄŸi vurgulayan pozlar da paylaÅŸÄ±yor sosyal medyada.
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BU YÃœZ LOUVRE MÃœZESÄ°'NDE OLMALIYDI
Damian Hurley'in bu paylaÅŸÄ±mÄ±na da bir takipÃ§isi "Leonardo Da Vinci senin yÃ¼zÃ¼nÃ¼ Ã§izmeliydi. Bu yÃ¼z Louvre MÃ¼zesi'nde olmalÄ±ydÄ±" diye yorum yaptÄ±.
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BABASI KABUL ETMEDÄ°
Damian Hurley, Elizabeth Hurley'in ABD'li iÅŸ insanÄ± Steve Bing ile iliÅŸkisinden dÃ¼nyaya geldi. Ancak biyolojik babasÄ± hayatÄ±nÄ±n hiÃ§bir dÃ¶neminde onun yanÄ±nda olmadÄ±. Elizabeth Hurley tarafÄ±ndan bÃ¼yÃ¼tÃ¼len Damian Hurley'in Ã§evresi de annesinin dostlarÄ±ndan oluÅŸuyor.
Annesinin de rol aldÄ±ÄŸÄ± Royals dizisiyle oyunculuÄŸa da adÄ±m atan Damian Hurley ile annesi, iki iyi dost gibi geÃ§iniyor.
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HAYATINI OÄžLUNA ADADI
HayatÄ±nÄ± oÄŸluna adayan 54 yaÅŸÄ±ndaki Elizabeth Hurley, bir dergiye verdiÄŸi rÃ¶portajda oÄŸlunun hayatÄ±ndaki en Ã¶nemli erkek olduÄŸunu sÃ¶yledi. Damian'a aÅŸÄ±rÄ± tolerans gÃ¶sterdiÄŸini de belirten Hurley "SanÄ±rÄ±m tek Ã§ocuk olduÄŸu iÃ§in" diye konuÅŸtu.
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HUGH GRANT Ä°LE BÃœYÃœK AÅžK
Elizabeth Hurley, kariyerinin ilk yÄ±llarÄ±nda Ä°ngiliz oyuncu Hugh Grant ile iliÅŸkisiyle adÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. Daha sonra da kendi kanatlarÄ±yla uÃ§maya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.
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SKANDALLA BÄ°TTÄ°
Herkes Hurley ile Grant'in evlenmesini beklerken, aktÃ¶r uzun sÃ¼re konuÅŸulan bir skandalÄ±n baÅŸ kahramanÄ± oldu.
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YOLLARI AYRILDI
Hugh Grant, bir hayat kadÄ±nÄ±yla otomobilin iÃ§inde yakalandÄ±. Bu skandalÄ±n ardÄ±ndan Hurley Ã¶nce onu affetti. Fakat sonra ikili yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.
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ARKADAÅž KALDILAR
Elizabeth Hurley ile Hugh Grant ayrÄ±lsalar da birbirlerini hayatlarÄ±ndan tamamen Ã§Ä±karmadÄ±lar, dost kaldÄ±lar. Damian Hurley'in vaftiz babasÄ± olan Grant, aileden biri haline geldi.
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DAMIAN Ä°LE DE ARASI Ä°YÄ°
Ã–yle ki Hurley Arun Nayar ile evlendikten sonra Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± tatillere birkaÃ§ kez Grant de eÅŸlik etti. Damian ile de yakÄ±ndan ilgilendi, genÃ§ adam bÃ¼yÃ¼dÃ¼kÃ§e de Hugh Grant ile dost iliÅŸkisi geliÅŸtirdiler.
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ESKÄ° SEVGÄ°LÄ° EN BÃœYÃœK DESTEK
Elizabeth Hurley, kocasÄ± Arun Nayar'Ä± kriket oyuncusu Shane Warne ile aldattÄ±. Bunun sonucunda evliliÄŸi yÄ±kÄ±ldÄ±. O zor dÃ¶nemde de ona destek olanlardan biri Hugh Grant'ti.