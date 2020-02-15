Bir sÃ¼re Ã¶nce iflas ettiÄŸini aÃ§Ä±klayan Price'in Ã§ocuklarÄ±nÄ± dÄ±ÅŸarÄ±dan Ä±smarladÄ±ÄŸÄ± hamburger tarzÄ± yiyeceklerle beslediÄŸini anlatan Farthing "Bu parayÄ± nereden buluyordu bilmiyorum" diye konuÅŸtu. Eski bekÃ§i, Price'Ä±n kendisine sÃ¼rekli olarak parasÄ±nÄ± Ã¶deme sÃ¶zÃ¼ verdiÄŸini ancak bunu asla yerine getirmediÄŸini de anlattÄ±. Katie Price'Ä±n evinin sÃ¼rekli olarak kedi ve kÃ¶pek idrarÄ± ve artÄ±k yemek koktuÄŸunu anlatan eski bekÃ§i ellerinde oda spreyleri ile gezdiklerini de ekledi. "SÃ¼rekli evi temizlemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rdÄ±m. Vaktimin yarÄ±sÄ±nÄ± temizlikle geÃ§irirdim" dedi.