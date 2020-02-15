Eski bekçisi ünlü yÄ±ldÄ±zÄ±n evini anlattÄ±: Her yer hayvan pisliÄŸi ve artÄ±k yiyecek kokardÄ±
Â SatÄ±n almak iÃ§in milyonlarÄ± saydÄ± ama Ã¶yle kÃ¶tÃ¼ kullandÄ± ki... Ä°ÅŸte Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ±n kelimenin tam anlamÄ±yla, giysi yÄ±ÄŸÄ±nlarÄ±na, hayvan pisliÄŸine ve artÄ±k yiyeceklere teslim olmuÅŸ "Ã§Ã¶p evi."
BACKGRID UK
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TV Ã¼nlÃ¼sÃ¼ ve model Katie Price'Ä±n 2 Milyon Sterlin vererek satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± ancak sonra bakÄ±msÄ±zlÄ±ktan dÃ¶kÃ¼lÃ¼r hale gelen evinin bekÃ§isi olan Charlie Farthing, orada Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.
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Farthing, The Sun gazetesine verdiÄŸi rÃ¶portajda, evin kÄ±rÄ±k pencerelerinden iÃ§eri rÃ¼zgar girdiÄŸini, artÄ±k yiyeceklerin, evcil hayvanlarÄ±n idrar ve dÄ±ÅŸkÄ± kokusunun evi teslim aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.Â
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GeÃ§en yÄ±lÄ±n eylÃ¼l ayÄ± ile bu yÄ±lÄ±n ocak ayÄ± arasÄ±nda 41 yaÅŸÄ±ndaki Katie Price ile birlikte Ã§alÄ±ÅŸan Farthing, yÄ±ldÄ±zÄ±n BatÄ± Sussex'te bulunan evinde uyuduÄŸu yer yataÄŸÄ±nÄ±n yakÄ±nlarÄ±nda da uyuÅŸturucu artÄ±klarÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi. Charlie Farthing, Price ile Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemin kendisi iÃ§in bir kabus olduÄŸunu belirtti.
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Eski bekÃ§i evini onarÄ±ma alan Katie Price'Ä±n o sÃ¼reÃ§te evin ek binasÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Farthing "Katie o dÃ¶nemde yer yataÄŸÄ±nda uyuyordu. Ã‡ocuklar bazÄ± geceler onunla birlikte yatar, bazÄ± geceler de evdeki kanepelerde uyurdu. Evde her zaman su ve elektrik vardÄ±. Ama Ä±sÄ±tÄ±cÄ± Ã§alÄ±ÅŸmazdÄ±, o yÃ¼zden evde donardÄ±k" diye konuÅŸtu.
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Charlie Farthing, bir gÃ¼n evi temizlerden Katie Price'Ä±n yataÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve o sÄ±rada plastik bir Ã§anta iÃ§inde uyuÅŸturucu artÄ±klarÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlattÄ±. Eski bekÃ§i "SanÄ±rÄ±m Katie zaman zaman uyuÅŸturucu kullanÄ±yordu" dedi. Price'Ä±n evde Ã§ocuklarÄ±nÄ±n yanÄ±nda alkol ve uyuÅŸturucu kullandÄ±ÄŸÄ±na hiÃ§ tanÄ±k olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten eski bekÃ§i "Ama bazen geceleri eve dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nde bu tÃ¼r ÅŸeyler kullandÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lÄ±yordu" diye konuÅŸtu.
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Gelen tekliflere raÄŸmen uzun bir sÃ¼re evinin kapÄ±larÄ±nÄ± basÄ±na kapalÄ± tutan Katie Price, sonunda Through The Keyhole adlÄ± programa konuk olmayÄ± kabul etti. O dÃ¶nemde sunucu Keith Lemon, yÄ±ldÄ±zÄ±n evine gitti. Ä°ÅŸte o sÄ±rada seyirciler de kameralara yansÄ±yan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸoke oldular. Avludaki hayvan pislikleri, bahÃ§e havuzunun iÃ§ler aÃ§Ä±sÄ± hali izleyenlerin ekran karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k iÃ§inde kalmasÄ±na neden oldu.Â
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O programÄ±n ardÄ±ndan Katie Price ile Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸlayan Charlie Farthing'in amacÄ± evi dÃ¼zene sokmaktÄ±. Fakat sadece 14 hafta orada Ã§alÄ±ÅŸabildi. Ä°ddiasÄ±na gÃ¶re parasÄ±nÄ± alamadÄ± hatta Katie Price onu 4 bin Sterlin parasÄ±nÄ± Ã§almakla suÃ§ladÄ±.
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Bir sÃ¼re Ã¶nce iflas ettiÄŸini aÃ§Ä±klayan Price'in Ã§ocuklarÄ±nÄ± dÄ±ÅŸarÄ±dan Ä±smarladÄ±ÄŸÄ± hamburger tarzÄ± yiyeceklerle beslediÄŸini anlatan Farthing "Bu parayÄ± nereden buluyordu bilmiyorum" diye konuÅŸtu. Eski bekÃ§i, Price'Ä±n kendisine sÃ¼rekli olarak parasÄ±nÄ± Ã¶deme sÃ¶zÃ¼ verdiÄŸini ancak bunu asla yerine getirmediÄŸini de anlattÄ±. Katie Price'Ä±n evinin sÃ¼rekli olarak kedi ve kÃ¶pek idrarÄ± ve artÄ±k yemek koktuÄŸunu anlatan eski bekÃ§i ellerinde oda spreyleri ile gezdiklerini de ekledi. "SÃ¼rekli evi temizlemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rdÄ±m. Vaktimin yarÄ±sÄ±nÄ± temizlikle geÃ§irirdim" dedi.
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Katie Price son dÃ¶nemde bakÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ve pisliÄŸiyle sÄ±k sÄ±k manÅŸetlere Ã§Ä±kan evini dÃ¼ÄŸÃ¼n mekanÄ± olarak kiraya vermek istediÄŸini belirtmiÅŸti.Â Â
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Son dÃ¶nemde sÄ±k sÄ±k TÃ¼rkiye'ye gelip estetik operasyon geÃ§iren Katie Price, Ã¼Ã§ kez evlendi. Her Ã¼Ã§ evliliÄŸinde de mutluluÄŸu bulamayÄ±p boÅŸandÄ±. Price'Ä±n bu evliliklerden beÅŸ tane Ã§ocuÄŸu bulunuyor. Price, kendi hayat Ã¶ykÃ¼sÃ¼nden yola Ã§Ä±karak yazdÄ±ÄŸÄ± Ã§ok sayÄ±da kitabÄ± bulunuyor. Price aynÄ± zamanda bir de Ã§ocuk serisine imza attÄ±. TV ve modellik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra bu kitaplar iÃ§in dÃ¼zenlediÄŸi sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± tanÄ±tÄ±mlarla da tanÄ±nÄ±yor Price.